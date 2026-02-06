Epstein-Akten
Putins Name erscheint in über 1000 Dokumenten, Moskau wird fast 10.000 Mal erwähnt / picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

Epstein und Russland Kompromat als geopolitisches Instrument

Polens Ministerpräsident lässt mögliche Verbindungen zwischen Jeffrey Epstein und russischen Geheimdiensten untersuchen. Was bislang als moralischer und medialer Skandal verhandelt wurde, rückt damit in den Bereich staatlicher Sicherheitsinteressen.

VON LISA DAVIDSON am 6. Februar 2026 7 min

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA. 

War Epstein mehr als ein Verbrecher? Die Frage klingt absurd. Ein verurteilter Sexualstraftäter, der sich in seiner Zelle (mutmaßlich) das Leben nahm, bevor ihm der Prozess gemacht werden konnte – was sollte daran unklar sein? Doch in Warschau wird diese Frage mittlerweile anders gestellt. Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat angekündigt, mögliche Verbindungen zwischen Epstein und russischen Geheimdiensten untersuchen zu lassen. Damit rückt erstmals eine sicherheitspolitische Einordnung in den Vordergrund.

Ingbert Jüdt | Fr., 6. Februar 2026 - 18:02

Die Idee mit dem Kompromat ist ja an sich nicht schlecht, aber die USA brauchen dafür kein Russland und keinen Putin. Whitney Webb hat in einem zweibändigen Werk (»One Nation under Blackmail« – gibt's inzwischen auch auf Deutsch) recht plausibel nachgezeichnet, dass solche Kompromate in den USA schon seit den 1940er Jahren einen langen Vorlauf in Gestalt einer »sordid union between Intelligence and Organized Crime« haben. Das wäre das eigentliche Schlangennest, das ausgehoben werden müsste, und darum wirkt Tusks Zeigefinger wie ein bloßer Verdrängungsreflex, mit dem instinktiv eine Beschädigung des polnischen Amerikabilds abgewehrt werden soll.

Nicht, dass nicht auch Putin den Nutzen solcher Kompromate kennen würde. Aber der Epstein-Fallout wird sich durch solches blame game nicht vom strukturellen und organisatorischen Haupt-Ermöglicher solcher Zustände ablenken lassen. Der Fisch stinkt vom amerikanischen Kopf her, und der dickste Mief weht aus Langley, nicht aus Moskau.

Thomas Veit | Fr., 6. Februar 2026 - 19:37

Meine ganz private Küchentisch-VT ist nach wie vor, dass Putin Trump 'in der Hand hat'..., mit irgendwelchen 'Schmuddel-Videos' o.ä..

Nur so lässt sich das einseitige Verhältnis - heißt die faktische Dominanz Putins... - der beiden bereits seit Trump's erster Amtszeit erklären... - und plötzlich macht auch alles 'Sinn'... ... ..., diesbezüglich. Sehr komisch. 🤔

Beweise habe ich natürlich NICHT. Hätte ich welche wäre ich höchstwahrscheinlich schon tot - gestorben in meiner Zelle... ... /🤔

