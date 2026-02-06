- Kompromat als geopolitisches Instrument
Polens Ministerpräsident lässt mögliche Verbindungen zwischen Jeffrey Epstein und russischen Geheimdiensten untersuchen. Was bislang als moralischer und medialer Skandal verhandelt wurde, rückt damit in den Bereich staatlicher Sicherheitsinteressen.
War Epstein mehr als ein Verbrecher? Die Frage klingt absurd. Ein verurteilter Sexualstraftäter, der sich in seiner Zelle (mutmaßlich) das Leben nahm, bevor ihm der Prozess gemacht werden konnte – was sollte daran unklar sein? Doch in Warschau wird diese Frage mittlerweile anders gestellt. Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat angekündigt, mögliche Verbindungen zwischen Epstein und russischen Geheimdiensten untersuchen zu lassen. Damit rückt erstmals eine sicherheitspolitische Einordnung in den Vordergrund.
