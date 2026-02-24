- Wie eine Monarchie lernt, gegen sich selbst zu ermitteln
Es war die erste Verhaftung eines britischen Royals seit fast vier Jahrhunderten. Der Fall Andrew Mountbatten-Windsor zeigt, dass Institutionen nicht an Empörung wachsen, sondern daran, auch gegen die eigenen Reihen zu handeln.
Am Morgen seines 66. Geburtstags rückten Polizeifahrzeuge der Thames Valley Police auf dem Sandringham Estate an. Gegen Mittag wurde Andrew Mountbatten-Windsor abgeführt. Elf Stunden später verließ er die Polizeiwache, zusammengesunken auf dem Rücksitz eines SUV, die Hände gefaltet, den Blick ins Leere. Es war die erste Verhaftung eines ranghohen Mitglieds der britischen Königsfamilie seit 1647, als König Karl I. wegen Hochverrats angeklagt und schließlich hingerichtet wurde. Damals endete ein Zeitalter. Heute steht nicht die Krone zur Disposition, sondern ihre Selbstbehauptung.
