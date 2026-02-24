Prinz Andrew
Ein Künstler posiert mit seinem Gemälde von Prinz Andrew vor dem Buckingham Palace / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Kin Cheung

Andrew Mountbatten-Windsor und die Epstein-Akten Wie eine Monarchie lernt, gegen sich selbst zu ermitteln

Es war die erste Verhaftung eines britischen Royals seit fast vier Jahrhunderten. Der Fall Andrew Mountbatten-Windsor zeigt, dass Institutionen nicht an Empörung wachsen, sondern daran, auch gegen die eigenen Reihen zu handeln.

VON LISA DAVIDSON am 24. Februar 2026 7 min

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA. 

So erreichen Sie Lisa Davidson:

Zur Artikelübersicht

Am Morgen seines 66. Geburtstags rückten Polizeifahrzeuge der Thames Valley Police auf dem Sandringham Estate an. Gegen Mittag wurde Andrew Mountbatten-Windsor abgeführt. Elf Stunden später verließ er die Polizeiwache, zusammengesunken auf dem Rücksitz eines SUV, die Hände gefaltet, den Blick ins Leere. Es war die erste Verhaftung eines ranghohen Mitglieds der britischen Königsfamilie seit 1647, als König Karl I. wegen Hochverrats angeklagt und schließlich hingerichtet wurde. Damals endete ein Zeitalter. Heute steht nicht die Krone zur Disposition, sondern ihre Selbstbehauptung.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.