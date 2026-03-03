Anti-Trump-Demo
Epstein-Transparent auf einer Demo gegen die Trump-Administration / picture alliance / Sipa USA | Carlos Moreno

Epstein-Files „Das ist für eine Demokratie auf Dauer ein unhaltbarer Zustand“

War das Epstein-Netzwerk Ausdruck struktureller Machtmechanismen von Eliten oder ein Einzelfall? Der Elite-Soziologe Michael Hartmann analysiert den Epstein-Skandal. Für ihn ist es ein Netzwerk aus Geld, Macht und gegenseitiger Abhängigkeit.

INTERVIEW MIT MICHAEL HARTMANN am 3. März 2026

Ilgin Seren Evisen

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland. 

Michael Hartmann war bis 2014 Professor für Soziologie mit den Schwerpunkten Elitesoziologie, Industrie- und Betriebssoziologie sowie Organisationssoziologie an der Technischen Universität Darmstadt.

