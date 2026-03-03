Epstein-Files - „Das ist für eine Demokratie auf Dauer ein unhaltbarer Zustand“

War das Epstein-Netzwerk Ausdruck struktureller Machtmechanismen von Eliten oder ein Einzelfall? Der Elite-Soziologe Michael Hartmann analysiert den Epstein-Skandal. Für ihn ist es ein Netzwerk aus Geld, Macht und gegenseitiger Abhängigkeit.