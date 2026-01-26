„Epstein Files“ - Anatomie eines Systems

Das US-Justizministerium veröffentlicht die „Epstein Files“ – zuletzt drei Millionen Seiten, 180.000 Bilder und mehr als 2000 Videos. Die Akten könnten die Frage beantworten: Wie ist es Jeffrey Epstein gelungen, sein System zu bauen? Epstein bot nicht Geld, sondern Zugang.