- Anatomie eines Systems
Das US-Justizministerium veröffentlicht die „Epstein Files“ – zuletzt drei Millionen Seiten, 180.000 Bilder und mehr als 2000 Videos. Die Akten könnten die Frage beantworten: Wie ist es Jeffrey Epstein gelungen, sein System zu bauen? Epstein bot nicht Geld, sondern Zugang.
Am frühen Abend des 6. Juli 2019 landet ein Privatjet aus Paris auf dem Flughafen Teterboro in New Jersey. An Bord: Jeffrey Epstein. Was er nicht weiß: FBI-Agenten und eine Task Force des NYPD, die auf Straftaten gegen Kinder und Jugendliche spezialisiert ist, warten bereits. Die Behörden haben eine „silent hit notification“ eingerichtet – ein unsichtbarer Alarm, der ausgelöst wurde, als Epstein die Grenze überquerte.
