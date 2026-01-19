Epic City
US-Debatte über Epic City Wie ein Siedlungsprojekt einen Streit über Integration auslöst

Wer als Westler in islamische Länder reist, muss sich anpassen. Sollte das andersherum nicht auch gelten? Darüber wird in Texas und darüber hinaus heftig gestritten – wegen eines großen muslimischen Siedlungsprojektes, das auch Kernfragen der Integration berührt.

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA. 

Als ich vor 15 Jahren zum ersten Mal Abu Dhabi besuchte, war die Stadt noch weit entfernt von dem globalen Tourismuszentrum, das sie heute ist. Mein Mann und ich besichtigten damals die Sheikh-Zayed-Moschee. Noch bevor wir sie betreten durften, wurden wir eingekleidet: Abaya, Kopftuch, vollständige Bedeckung – optional für meinen Mann, für mich als Frau ein Muss. Dazu eine kurze, aber unmissverständliche Einweisung: kein Körperkontakt, keine Nähe, keine Gesten, die als intim gelten könnten. 

