Eine Giraffe steht vor den Toren der kenianischen Hauptstadt Nairobi im goldenen Gras / Prof. Dr. Stefan Liebing
Entwicklungspolitik „Die Zukunft Europas wird in Afrika entschieden“

Europa ist mit dem afrikanischen Kontinent auf schicksalhafte Art verbunden. Doch in Deutschland werden nicht nur die Bedrohungen, sondern auch die Potenziale ignoriert. Als kopflos und schädlich stellt sich dabei die deutsche Entwicklungspolitik heraus.

INTERVIEW MIT STEFAN LIEBING am 1. November 2025

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

Prof. Dr. Stefan Liebing lehrt am Afrikazentrum der Hochschule Flensburg und ist Geschäftsführer des Projektentwicklers Conjuncta. Zudem ist er Honorarkonsul der Republik Kamerun und war von 2011 bis 2023 Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft.

Herr Liebing, wir haben derzeit in Deutschland viele Probleme, die kaum Spielraum lassen, uns um den Rest der Welt zu kümmern. Mal ketzerisch gefragt: Warum sollte uns interessieren, was in Afrika los ist?

Liebe Leserinnen und Leser,
Ernst-Günther Konrad | Sa., 1. November 2025 - 16:17

... mit unseren Politikern, die derzeit das Sagen haben können Sie nicht erwarten, dass das einer kapiert. Und ja, die Trumpfkarte *viele Flüchtlinge* zieht immer. Ich halte dagegen, kontrollierte Einwanderung und eine Form der Hilfe im Sinne Chinas und vor allem einer kontrollierten Hilfe vor Ort durch techn. Now How und nicht durch NGOS, ja das könnte gehen. Nur das bringen Sie derzeit unseren Politikern nicht ins Hirn. Die wollen die Welt retten, bauen lieber Radweg in Peru, machen schicke Ausflüge nach Afrika und wedeln mit dem Scheckbuch und das war es. Und mal ehrlich. Wenn dieser Staat in den Knie ist, wird auch niemand mehr aus Afrika nach hier wollen. Denn wo nichts ist, kann man auch nichts holen.

Sabine Lehmann | Sa., 1. November 2025 - 17:00

Ganz ehrlich: Die "Innovationen" aus Afrika, die mir bislang hier bei uns begegnet sind, reichen mir.
Und Drohnen als Kurierdienst? Wurde sicher nicht in Afrika erfunden, erstens. Und zweitens steht u. fällt die Kompatibilität solcher Drohneneinsätze mit der Topographie und der Dichte der Urbanisation. Kann also niemals 1:1 als Baupause in jede Region übertragen werden.
Die letzte aufsehenerregende Innovation aus Afrika wurde ja in der legendären tagesschau präsentiert: Ein Schwarzafrikaner vor einem Flachbildfernseher, der Energie herstellen konnte ohne Energie, einfach so, weil er es konnte u. diese speziellen sozialromantischen Vorschusslorbeeren bekam, nur wegen seiner Hautfarbe. Genial. Das afrikanische Perpetuum Mobile. Beeindruckend. Der Kalauer des Jahrzehnts.
Dann ist da noch die "Filmkunst". Wer kennt sie nicht diese afrikanischen, nigerianischen Blockbuster, diese künstlerischen Straßenfeger auf internationalem Parkett. Also wirklich!?Wirtschaftswunder Afrika? Lächerlich.

Karl-Heinz Weiß | Sa., 1. November 2025 - 17:18

Im sehr instruktiven Beitrag wird das aus meiner Sicht größte Problem nicht erwähnt: ein Großteil der Hilfen „versickert". Auf chinesischer Seite muss niemand Rechenschaft für derartige "Zahlungen" ablegen. Und in Afrika gibt es keine 54 "Staaten", sondern unzählige Clanstrukturen. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes,, aber "Nation Building“ ist bei einem Globalplayer schon mehrfach gründlich schiefgelaufen. Äthiopien, Sudan, Kongo etc. sind nur die Spitze des Problems.

Johannes Hoffmann | Sa., 1. November 2025 - 17:43

Bislang hat deutsche Entwicklungshilfe eher dazu beigetragen, dass Afrika weit unter seinem Entwicklungspotenzial gebliebe ist. Das hat leider auch sehr viel mit dem Unvermögen der jeweiligen Amtsinhabern zu tun.

