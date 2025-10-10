Ende des Serbenführers Dodik - Entwarnung für den Balkan?

Das politische Ende des bosnischen Serbenführers Dodik ist ein Hoffnungsschimmer. Doch Serbien driftet immer weiter gen Moskau. Nun hat der EVP-Vorsitzender Manfred Weber sogar eine Untersuchung der Präsidenten-Partei angeordnet.