Emmanuel Macron

„Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout.“ So ließ sich Präsident Macron in einem Interview zitieren. Nun lässt sich das umgangssprachliche „emmerder“ nicht ganz einfach übersetzen, aber es ist ganz sicher nicht der übliche Sprachgebrauch des Präsidenten, liegt es doch – je nach Betonung – irgendwo zwischen „tierisch auf die Nerven gehen“ und „ans Bein pissen“. Macron hat also offiziell verkündet: Ich habe große Lust, allen Nichtgeimpften so richtig Stress zu machen – und genau das werden wir auch weiterhin tun. Und er fügte hinzu: „Das ist die Strategie.“

Aufruhr in Frankreich! Wie kann er nur? Das darf er nicht. Das gehört sich nicht. Schon gar nicht für den Präsidenten. Eine Parlamentsdebatte zur Impfkampagne wurde abgesagt, der Blätterwald rauschte, und die politische Klasse gab sich zutiefst echauffiert ob dieses angeblichen Eklats. Die Rechte geißelte die Entgleisung, von der Ultranationalistin Marine Le Pen bis Éric Zemmour, aber auch die bürgerlich-konservative Spitzenkandidatin Valérie Pécresse, ebenso wie der linksradikale Jean-Luc Mélenchon.