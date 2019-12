Vom Hoffnungsträger zur Nervensäge: Es scheint, als hätte Emmanuel Macron seit seinem Amtsantritt eine ziemliche Talfahrt hingelegt. Tatsächlich nervt er derzeit so ziemlich jeden – in Frankreich, in Europa, bei der Nato. Zwar muss sich der französische Präsident deshalb keine Sorgen um seine Autorität machen, denn im hierarchisch organisierten Frankreich ist das Staatsoberhaupt so etwas wie die alles entscheidende Instanz. Aber zufrieden kann Macron mit dieser Situation natürlich trotzdem nicht sein.

In Frankreich muss er die Wirtschaft in Schwung bringen, ohne zu viele Menschen zu verprellen. Die Daten sind gut, inzwischen herrscht dort höheres Wachstum als in Deutschland, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Doch jetzt steht eine Rentenreform an: 42 Sonderrentensysteme für einzelne Berufsgruppen sollen abgeschafft, die Lebensarbeitszeit verlängert werden. Ein dickes Brett. Zumal Frankreich über keine Kultur des Dialogs zum Interessenausgleich verfügt, weder Sozialpartnerschaft noch Mitbestimmung kennt. Hier steht man schnell auf den Barrikaden; die Gelbwesten-Bewegung war Menetekel genug. Ein französischer Präsident braucht zwar keine parlamentarische Opposition zu fürchten, die Macht der Straße hingegen sehr wohl. Macrons Vorgänger, rechte wie linke, haben das bislang allesamt zu spüren bekommen.

