ELNET-Umfrage über das Verhältnis zwischen Israel und Europa - Israel: Bewundert, umstritten, strategisch wichtiger denn je

Europas Blick auf Israel verändert sich spürbar. Eine Umfrage unter Parlamentariern aus 35 europäischen Ländern zeigt: Europa ist gespalten, Israel gewinnt strategisch an Bedeutung, und die politischen Frontlinien verlaufen schärfer denn je.