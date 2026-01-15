- Israel: Bewundert, umstritten, strategisch wichtiger denn je
Europas Blick auf Israel verändert sich spürbar. Eine Umfrage unter Parlamentariern aus 35 europäischen Ländern zeigt: Europa ist gespalten, Israel gewinnt strategisch an Bedeutung, und die politischen Frontlinien verlaufen schärfer denn je.
Der Nahe Osten ist seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und der Reaktion Israels darauf in Bewegung gekommen. Tagtäglich wird in den Medien darüber berichtet, während immer wieder neue Entwicklungen hervortreten. Die tektonischen Verschiebungen halten indes an. Die blutige Niederschlagung von Bürgerprotesten im Iran wird den Zerfall des greisen Mullah-Regimes, eines der gefährlichsten Länder der Welt, nicht aufhalten können, sondern weiter beschleunigen.
-
