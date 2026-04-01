Elissa Slotkin im Porträt - Die Sicherheitsdemokratin

Die Senatorin und frühere CIA-Analystin Elissa Slotkin gehört zu den wenigen Demokraten, die Donald Trump mit sicherheitspolitischer Autorität herausfordern – und damit die Frage aufwerfen, ob Erfahrung allein reicht, um eine orientierungslose Partei zu führen.