- Europas Maulhelden trumpfen auf
Die US-Regierung hat unter anderen gegen die deutsche NGO „HateAid“ und den ehemaligen EU-Kommissar Breton ein Einreiseverbot verhängt. Trump & Co. geht es angeblich gegen Zensur im Internet. Doch die Reaktionen hiesiger Politiker sprechen Bände.
Aufregung, Empörung, Entsetzen: Da hat also ausgerechnet zu den Feiertagen die amerikanische Regierung eine neue Stinkbombe über Deutschland und der EU abgeworfen. Während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner gewohnt pastoralen Weihnachtsansprache dazu anregt, sich um offene Gespräche zu bemühen und „andere mit echtem Interesse zu Wort kommen lassen und sie nicht nur mit dem behelligen, was wir selber schon immer für richtig halten“, tun Donald Trump und seine Spießgesellen offenbar das exakte Gegenteil.
