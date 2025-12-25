Einreiseverbot in die USA gegen NGOs und Politiker - Europas Maulhelden trumpfen auf

Die US-Regierung hat unter anderen gegen die deutsche NGO „HateAid“ und den ehemaligen EU-Kommissar Breton ein Einreiseverbot verhängt. Trump & Co. geht es angeblich gegen Zensur im Internet. Doch die Reaktionen hiesiger Politiker sprechen Bände.