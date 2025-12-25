Anna-Lena von Hodenberg
Sanktioniert: HateAid-Geschäftsführerin Anna-Lena von Hodenberg bei der Digitalmesse Re:publica im Mai 2025 / picture alliance / dts-Agentur

Einreiseverbot in die USA gegen NGOs und Politiker Europas Maulhelden trumpfen auf

Die US-Regierung hat unter anderen gegen die deutsche NGO „HateAid“ und den ehemaligen EU-Kommissar Breton ein Einreiseverbot verhängt. Trump & Co. geht es angeblich gegen Zensur im Internet. Doch die Reaktionen hiesiger Politiker sprechen Bände.

VON ALEXANDER MARGUIER am 25. Dezember 2025 7 min

Alexander Marguier

Autoreninfo

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Zur Artikelübersicht

Aufregung, Empörung, Entsetzen: Da hat also ausgerechnet zu den Feiertagen die amerikanische Regierung eine neue Stinkbombe über Deutschland und der EU abgeworfen. Während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner gewohnt pastoralen Weihnachtsansprache dazu anregt, sich um offene Gespräche zu bemühen und „andere mit echtem Interesse zu Wort kommen lassen und sie nicht nur mit dem behelligen, was wir selber schon immer für richtig halten“, tun Donald Trump und seine Spießgesellen offenbar das exakte Gegenteil.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Christa Wallau | Do., 25. Dezember 2025 - 17:36

Ich vermute, daß es bedeutet:
"Schutz vor bzw. Hilfe bei Haß".
Also handelt es sich bei dieser mit einem Verdienstorden ausgezeichneten Organisation offenbar um Menschen, welche ihre Mitmenschen vor "Haß-Reden" schützen wollen.
Eigentlich doch ein lobenswertes Unterfangen - sollte man meinen.

Aber leider ist dies keineswegs so, wie es klingt!
Mitnichten wird hier j e d e r (ausnahmslos!) vor "häßlicher" Verfolgung in Schutz genommen, sondern nur der, welcher auf einer ganz bestimmten "Linie" ist und sich nahtlos eingefügt hat in das Korsett des herrschenden politisch-gesellschaftlichen Korrektheit.

Alle anderen dürfen beliebig gehaßt und gehetzt werden! Ob Anhänger der AfD, Bibeltreue Christen, Abtreibungsgegner, Islamkritiker, Impfskeptiker, Rußland-Freunde usw. - diese Leute finden bei den Damen von "HateAid" keinerlei Hilfe. Im Gegenteil:
Sie werden in ihrer Meinungsfreiheit bedroht und möglichst unterdrückt!
Und genau das kreidet die US-Regierung "HateAid" an.
Zu Recht!

@Christa Wallau, und der Bundespräsident "adelt" diese Vorgehensweise mit dem Bundesverdienstkreuz. Leider ist dies nicht der erste Fall, bei dem er in dieser Weise die öffentliche Meinungsbildung beeinflusst. Prof. Drosten wurde wenige Monate nach Beginn der Corona-Pandemie ebenfalls mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt - ein klares Signal an seine Kritiker, die einen Laborunfall als wahrscheinliche Ursache für plausibel hielten.

Achim Koester | Do., 25. Dezember 2025 - 17:54

"Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen"? Ausgerechnet sie, die mit dem DSA und zusammen mit deutschen Grünen und Linken über die neuen Stasi-Meldestellen die Meinungsfreiheit mit Füßen tritt, maßt sich die Chuzpe an, Trumps Maßnahme zu kritisieren.
EU steht für "Europas Untergang".

Klaus Funke | Do., 25. Dezember 2025 - 17:57

"Wir haben den USA nichts entgegenzusetzen, weil wir uns mit unserer Sucht nach Regulierung und unserer ewigen Bedenkenträgerei selbst ins technologische Abseits manövriert haben. Außer Kontrolle und pseudomoralischer Entrüstung hat Europa schlicht sehr wenig zu bieten." Danke, lieber Herr Marguier, Sie treffen wiedermal den Punkt. Der kleinbürgerliche Spießermief von Sozialdemokraten und Grünen hat sich in Deutschland in die neuen Formen von NGO´s ergossen. Ein Überwachungsstaat a la DDR 2.0 soll klammheimlich erschaffen werden. Dies lässt sich an unzähligen Details festmachen und gipfelt in dem Gekrächze nach einem AfD-Verbot. Man will sich von Trögen nicht verdrängen lassen, an die ab dem nächsten Jahr die AfD mit aller Macht heranrücken wird. Man höre die wohlklingenden, pastoralen, dabei teuflisch verlogenen Worte unseres Staatsoberhauptes zum diesjährigen Weihnachtsfest - und man wendet sich entsetzt ab. Ja, die US-Amerikaner zeigen uns, was Freiheit bedeutet und was sie wert ist

Stefan | Do., 25. Dezember 2025 - 18:15

ZURECHT !!!
Denn was hierzulande diesbezüglich läuft ist zum Fremdschämen und der Kanzler Friedrich Merz und sein Spezi Markus Söder finden so etwas wahrscheinlich noch lustig.
J.D.Vance hat ihnen ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz ja schon deutlich etwas mitgeteilt ... mal schauen wer zuletzt lacht.

Thomas Veit | Do., 25. Dezember 2025 - 18:52

doch wissen, dass das Böse konsequent sanktioniert werden MUSS - als Sanktionsweltmeister... (EU). Frau Ursula versteht das sicher... - zweifellos. /Ironie

Es trifft doch hier die Richtigen*innen - auch wenn der eigentliche Hintergrund sicher nicht die Sorge der USA um die Meinungsfreiheit in Europa sein wird... ... 🤔 (mMn)

Europa/EU hat sich da in eine schöne Sackgasse manövriert mit seiner Über-Moral-Politik der letzten 25 Jahre... - alle Großmächte global sind jetzt unsere 'Feinde/Gegner'... - Russland, China, USA. Und Indien schaut auf uns herab..., mittlerweile.

Und wir selbst können uns de facto nicht einmal mehr selbst verteidigen... - mit Munition für 2-3 Tage... ... 🤣🤣🤥

PS: wenn wir/EU wirklich 'souverän' wären würden wir diese unsäglichen (a-) sozialen Netzwerke der Amis und Chinesen einfach abschalten..., und unsere eigenen nehmen... ... [😅🤣😂 - der war gut, oder?]

Urban Will | Do., 25. Dezember 2025 - 20:36

des und linksgrünen Aktivisten in Bellevue, triefen vor Scheinheiligkeit. Noch vor wenigen Wochen trat er in seiner Hassrede vom 9.11. für das Verbot der größten parlamentarischen Opposition ein. Und nun labert er von „offene Gespräche“, worunter er nur linkes Gefasel meinen kann.
Dass er zwei Vertreterinnen der neuen Form von Zensur und Hetze gegen Nicht-Linksgrünwoke-Jünger (in deren Sprache: Verbreiter von „Hass und Hetze“) das Bundesverdienstkreuz um den Hals hängte, entwertet diesen Orden auf das Widerlichste.
Ein Hoch auf Trump und die amerikanische Regierung, dass sie diesen linksgrünwoken Schrapnellen, diesen selbsternannten Behüterinnen der „reinen“ (linken) Lehre die Einreise verweigern.
Gut so. Ein Tritt in den Allerwertesten.Es geht zu Ende mit der linksgrünwoken Allmacht.
Sollte der Altparteien-Komplott sich doch noch zusammen aufraffen,die AfD verbieten zu wollen, tritt hoffentlich ein Einreiseverbot für diese ganze scheindemokratische Mischpoke in Kraft. Go, Trump, Go!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.