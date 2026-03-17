Es war für investigativ recherchierende deutsche Journalisten in Brüssel sicher nicht allzu überraschend, dass die Abgeordneten der „Europäischen Volkspartei“ im Europäischen Parlament koordiniert gemeinsam mit den Abgeordneten der rechten Fraktionen für eine Abstimmungsmehrheit für die Verschärfung der europäischen Migrationspolitik sorgten. Es gab also, so fand die Deutsche Presse-Agentur aufsehenerregend heraus, eine Chatgruppe zur Koordination des Beschlusses (auf Ebene der Mitarbeiter) und ein persönliches Treffen eines EVP-Abgeordneten mit solchen von EKR, PfE, ESN. Lustvoll zitiert die DPA den Schlusssatz der Chat-Gruppe, den die „Tagesschau“ dann nochmals zu Gruselzwecken besonders herausstellt: „Vielen Dank für diese hervorragende Zusammenarbeit.“