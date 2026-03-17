Brüssel
Europäisches Parlament in Brüssel / picture alliance/dpa/AP | Pascal Bastien

Eine Brüsseler Chatgruppe als ultimatives Vergehen SPD und Grüne züchtigen mal wieder die Union an der Brandmauer

Die Union wird von den linken Parteien gemaßregelt, weil sie sich angeblich durch Kooperation mit Rechtsparteien im Europäischen Parlament besudelt hat. Das zeigt, wie schamlos die linken Parteien die Brandmauer zu Machtzwecken ausnutzen.

VON FERDINAND KNAUSS am 17. März 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Es war für investigativ recherchierende deutsche Journalisten in Brüssel sicher nicht allzu überraschend, dass die Abgeordneten der „Europäischen Volkspartei“ im Europäischen Parlament koordiniert gemeinsam mit den Abgeordneten der rechten Fraktionen für eine Abstimmungsmehrheit für die Verschärfung der europäischen Migrationspolitik sorgten. Es gab also, so fand die Deutsche Presse-Agentur aufsehenerregend heraus, eine Chatgruppe zur Koordination des Beschlusses (auf Ebene der Mitarbeiter) und ein persönliches Treffen eines EVP-Abgeordneten mit solchen von EKR, PfE, ESN. Lustvoll zitiert die DPA den Schlusssatz der Chat-Gruppe, den die „Tagesschau“ dann nochmals zu Gruselzwecken besonders herausstellt: „Vielen Dank für diese hervorragende Zusammenarbeit.“

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Lisa W. | Di., 17. März 2026 - 17:05

Die dumme CDU lässt sich offenbar gerne züchtigen.
Psycho-pathologische Reaktion? Masochismus? Machtgeilheit? Keine Ahnung. Diese Partei mit diesem Kanzler ist nicht mehr wählbar. Der CDU-Kopf hat das Denken eingestellt und geht den Weg der Unterwerfung unter eine desolate SPD. Gute Reise möchte man wünschen, wenn nicht der Ruin des Landes die schreckliche Folge für uns alle wäre. Die politische Verantwortungslosigkeit ist nur noch zynisch zu nennen.

A. Brand | Di., 17. März 2026 - 17:06

Wann begreift der Schlaf-Michel, daß das Hochhalten der antidemokratischen „Brandmauer“ durch linke und linksextreme Parteien und Protagonisten nur einem Zweck dient, nämlich die Sicherung der Macht der Vorgenannten an der Demokratie vorbei!

Die versammelte Linke wäre blöd, nicht eisern an der „Brandmauer“ festzuhalten, denn es ist hinter ihr äußerst komfortabel, sie kann ohne Konsequenzen zu befürchten alles umsetzen was sie will und mit Demokratie, haben linke i.d.R. eh nichts am Hut.

Die Union hingegen ist mindestens dämlich daran festzuhalten, denn sie kastriert sich dabei selbst, indem sie sich zum Spielball und Erfüllungsgehilfen antidemokratischer Linker macht! Sie nimmt sich ohne Not jeglichen Handlungsspielraum und macht sich in letzter Konsequenz überflüssig, denn Inhalte kann sie bei dieser Strategie nicht haben/umsetzen, es werden sich immer die Inhalte der linken „Erpresser“ durchsetzen!

Hans-Hasso Stamer | Di., 17. März 2026 - 17:46

Die CDU weiß, dass ihr Wählerklientel die einzige Altersgruppe ist, die sich ihr Weltbild noch von ARD und ZDF beeinflussen lässt. Aber wenn sie über diese Hürde nicht springt, das Weltbildbestätigungsfernsehen (Originalton eines ZDF – Mitarbeiters in einer internen Konferenz) zu ignorieren, wird Deutschland noch weiter den Bach runtergehen.

Die CDU hat es in der Hand, diese lächerliche Truman-Show ein- für allemal zu beenden.

IngoFrank | Di., 17. März 2026 - 17:46

ein genialer Einfall von SPD, Grüner Sekte und Merkel.
Das SPD & Grüne damit ihre Regierungsmacht zementierten war Merkel recht und gab nach, mit dem Hintergedanken, der eigenen Machterhaltung. Zur Beruhigung der eigenen Genossen wurde dies auch in Richtung der SED- Erben formuliert. Da die vorherrschende damalige Meinung, nicht nur in der Union, sondern auch in SPD, Grünen & der FDP war, die AfD erledigt sich von selbst, war es für Merkel + CSU leicht zuzustimmen.
DVU, NPD, Schill Partei und wie sie alle hießen sind nach wenigen Jahren am politischen Himmel Deutschlands verglüht.
Und das glaubten sie alle, die seit den 60 zigern durchgängig regierten inkl. der Grünen die in diesen erlauchten Kreis aufstiegen. Aber es kam anders, ganz anders.
Schröder hat alles richtig gemacht und wurde von den eigenen Genossen gestürzt. Merkel vernachte Schöders Früchte und schaltete mt 2015 den Turbo bei der AfD ein. Zuerst hat’s der Osten begriffen, jetzt zieht der Wessten nach.
MfG a d Erf. Rep

Peter William | Di., 17. März 2026 - 18:40

doch nicht Ernst nehmen, also Grün und Rot.

Stimmen gemeinsam mit der AFD gegen Mercosur und meckern jetzt das die CDU zusammen mit der AfD abstimmt.

Hahahahahahahaha!!

Heidemarie Heim | Di., 17. März 2026 - 18:50

Dieses Mal musste die Arme aus Brüssel kommend einen Marathon hinlegen um an ihren Zielort ein deutsches Dorf namens Berlin per Schweinsgalopp zu gelangen;) Wo sie dann von den mit dem Hintern an der Wand stehenden Brandmaurern bis zum Kanzleramt und dem Adenauer-Haus getrieben wurde, wo sie einem Herzleiden erlag. Einfach nur tragisch geehrter Herr Knauss;)! Man sollte ihr post mortem das Bundesverdienstkreuz zur Rettung "unserer Demokratie" verleihen.
GsD überlebte wenigstens Frau Meloni den vor ihrem ersten Besuch des damaligen Kanzlers Scholz ähnlich in seiner Brisanz heiß diskutierten Handschlag, wofür uns die italienischen Freunde heute noch dankbar sind. Im Gegensatz zu all jenen, die durch dieses schändliche Tun noch heute traumatisiert durch die Gegend wandeln und sich grämen ob der mysteriösen Dinge, die sich da im EU-Parlament abspielen sollen.
"Da hat jemand Jehova gerufen!" MfG

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