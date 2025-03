Ein Eklat im Weißen Haus

Der Todeszeitpunkt dieser Ära lässt sich, und das ist historisch außergewöhnlich, präzise bestimmen: Es war am späten Vormittag des 28. Februar 2025, als Donald Trump seinen ukrainischen Amtskollegen und bisherigen Verbündeten Wolodymyr Selenskyj nach einem heftigen Streit vor laufenden Kameras aus dem Weißen Haus schmiss. Der Rauswurf war Höhepunkt zweier dramatischer Wochen, in denen Washington die transatlantische Partnerschaft meuchelte. Am 12. des Monats hatte Verteidigungsminister Pete Hegseth bei der Nato in Brüssel verkündet, die USA würden sich künftig um die Sicherheit ihrer eigenen Grenzen kümmern und nicht mehr um die Europas. Zwei Tage später erklärte J. D. Vance, Vizepräsident und Kettenhund Trumps, auf der Münchner Sicherheitskonferenz der Alten Welt den Kulturkrieg. Ihm bereiteten nicht Russland oder China die meisten Sorgen, so Vance in seiner verqueren Sicht der Realität. Vielmehr sei es Europa, von dem die größte Gefahr ausgehe, weil es sich von den gemeinsamen, sprich: trumpschen, Werten abgewandt habe.