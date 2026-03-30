- Das strukturelle Problem der Republikaner
Eine politische Außenseiterin gewinnt im Wahlkreis von Mar-a-Lago. Der überraschende Sieg der Demokratin Emily Gregory ist mehr als ein lokales Ergebnis und deutet auf eine Verschiebung hin, die den Republikanern bei den Midterms gefährlich werden kann.
Es gibt Wahlergebnisse, die sich erst auf den zweiten Blick erschließen. Und es gibt solche, die schon im Moment ihres Eintreffens mehr sind als eine lokale Verschiebung. Der Sieg der Demokratin Emily Gregory in einem Wahlkreis, der das Anwesen Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump umfasst, gehört zur zweiten Kategorie.
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