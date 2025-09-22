- Ein Milei für Deutschland?
Die Erfolge des argentinischen Präsidenten Javier Milei nähren auch in Deutschland den Wunsch nach einem reinigenden Gewitter. Eine Kettensägen-Revolution scheint hierzulande bitter nötig. Doch ist sie auch möglich? Eine Spurensuche in Argentinien und Deutschland.
So kann es nicht weitergehen.“ Kaum ein Satz fällt öfter, als ich kurz nach der Präsidentschaftswahl mit jungen Menschen in Buenos Aires, Cordoba und anderen Städten in Argentinien spreche. Es ist Anfang Dezember 2023, und ich spaziere durch einen der südlichen Stadtteile Rosarios, der mit etwa 1,3 Millionen Einwohnern drittgrößten Stadt des Landes. Rosario ist das sozialistische Herz Argentiniens und eine der gefährlichsten Städte Südamerikas. Viele der kleinen Häuser in diesem Viertel wirken improvisiert errichtet, oft unfertig. Mit Stacheldraht verstärkte Mauern trennen die Grundstücke von der Straße, als müssten sich arme Menschen vor noch ärmeren schützen.
In bitterer Routine tauscht ein Mitarbeiter eines kleinen Supermarkts fröhlich pfeifend die Preisschilder an den Lebensmitteln aus. Ein paar Hundert Meter weiter stehen junge Männer an einer Straßenecke und hören spanischsprachige Rapmusik aus Boxen, die sie an ein Smartphone angeschlossen haben. Sie trinken Alkohol, lachen, und wenn jemand vorbeikommt und die Männer begrüßt, fällt kaum auf, dass mit jedem Handschlag Geld und Drogenpäckchen die Besitzer wechseln. Die Eckhäuser und Laternenmasten des Viertels sind in Farbkombinationen getaucht, in Blau-Gelb oder Schwarz-Rot, und wenn man nicht weiß, dass dies die Farben der zwei großen Fußballclubs Rosarios sind, mit denen die in die organisierte Kriminalität verstrickten Hooligangruppen der Stadt ihr Gang-Territorium markieren, könnte man meinen, man spaziere durch ein aufstrebendes Künstlerviertel in einer westlichen Großstadt.
