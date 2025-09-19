Ein „konstruktives Gespräch“ - Weniger russisches Gas, aber unter amerikanischen Bedingungen

Die USA üben bei Öl- und Gasimporten aus Russland Druck auf die EU aus. Ursula von der Leyen gibt nach, weil sie nicht anders kann. Verkauft wird es als „konstruktives Gespräch“. Ein bilaterales Tauziehen, bei dem man weiß, wer zuerst schwächelt.