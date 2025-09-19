Donald Trump
Donald Trump hat gerade viel zu Lachen / picture alliance / abaca | CNP/ABACA

Ein „konstruktives Gespräch“ Weniger russisches Gas, aber unter amerikanischen Bedingungen

Die USA üben bei Öl- und Gasimporten aus Russland Druck auf die EU aus. Ursula von der Leyen gibt nach, weil sie nicht anders kann. Verkauft wird es als „konstruktives Gespräch“. Ein bilaterales Tauziehen, bei dem man weiß, wer zuerst schwächelt.

VON MIRJAM EPSTEIN am 20. September 2025 5 min

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Diese Woche telefonierte Ursula von der Leyen mit Donald Trump, um den nächsten Schritt in Richtung Unabhängigkeit von Russland zu beschleunigen. Aus dem Gespräch ging sie strahlend heraus, bezeichnete es als konstruktiv.  

Brüssel will den Zeitpunkt für das Ende von Öl- und Gasimporten aus Russland vorziehen. Das knüpft an das bereits im März verabschiedete Sanktionspaket an. Darin wurde vorgesehen, alle noch verbliebenen Importe von russischem Öl und Gas bis Ende 2027 versiegen zu lassen. Doch im Wortlaut war der Zeitpunkt nicht fixiert, bis Donald Trump genau dies einforderte. Dahinter steht auch: Die USA sind seit 2024 der größte Gas-Zulieferer Europas. Fast die Hälfte aller Einfuhren stammen aus deren LNG-Speichern.

