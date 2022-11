John Christian Kornblum, 1943 in Detroit geboren, wurde 1997 vom damaligen Präsidenten Bill Clinton zum US-Botschafter in Deutschland ernannt. Mit Ende seiner Amtszeit als Botschafter wechselte er in die Wirtschaft und übernahm 2001 den Posten des Deutschland-Chefs der Investment Bank Lazard (bis 2009). Seit 2008 dient er als Senior Counsellor bei der Wirtschaftskanzlei Noerr LLB in Berlin.

Herr Kornblum, die angekündigte „Red Wave“, also ein Erdrutschsieg der Republikaner, ist ausgeblieben. Dabei verkündeten Demoskopen im Vorfeld, dass die meisten Wähler den Republikanern bei der Inflations- und Kriminalitätsbekämpfung – angeblich die Themen mit höchster Priorität – mehr Kompetenz zutrauen als den Demokraten. Warum haben Letztere dennoch verhältnismäßig gut abgeschnitten?