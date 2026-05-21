Ebola im Kongo

Am 20. Mai 2026 meldet die Neue Zürcher Zeitung aus Nairobi: „Ebola kursiert offenbar schon seit Wochen.“ Kongos Gesundheitsminister Samuel Kamba Mulamba korrigiert die Zahlen am Dienstag auf 513 bestätigte Infektionen und 131 Todesfälle. Bereits am Freitag hatte die WHO eine internationale Gesundheitsnotlage erklärt. Es ist der größte Ebola-Ausbruch seit jenem von 2018 bis 2020, bei dem ebenfalls im Osten von Kongo-Kinshasa 3500 Personen starben.

Die Nachricht steht auf Seite sechs und reiht sich ein in andere aktuelle Krisen. Im Gegensatz zu 2020, als jede neue Corona-Ziffer ein globales Zittern auslöste, läuft dieser Ebola-Ausbruch eher unbemerkt. Das ist beruhigend – aber auch beängstigend. Die unbequeme Frage, die den Schmerzpunkt der kollektiven Lerngeschichte trifft, muss gestellt werden: Könnte aus Kongo das nächste Wuhan werden? Zur Erinnerung: Wuhan ist die chinesische Hauptstadt der Provinz Hubei, in welcher am 23. Januar 2020 wegen des Corona-Ausbruchs rund elf Millionen Einwohner hermetisch abgeriegelt wurden. Ein erstes weltweites Alarmsignal, das ab Mitte März 2020 zu einer Schließung internationaler Grenzen führte. Könnte also aus Ebola das nächste Corona werden? Und durch eine viel höhere Mortalitätsrate alles noch schlimmer kommen?

Vorweg die Kurzantwort: Nein, Ebola wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das nächste Corona. Die Biologie spricht dagegen – frühe, dramatische Symptome verhindern die unbemerkte Verbreitung, die Corona so gefährlich machte. Aber dieser Ausbruch ist trotzdem anders als alle vorherigen, und zwar aus drei Gründen, die sich überlagern: Es handelt sich um eine seltene Virus-Variante (Bundibugyo), gegen die der vorhandene Ebola-Impfstoff nicht wirkt. Das Epizentrum liegt in einem Konflikt- und Bergbau-Grenzgebiet mit höchster Mobilität. Und die internationale Hilfsstruktur, die in solchen Lagen sonst greift, ist durch USAID-Kürzungen ausgehöhlt. Das ist nicht „Corona 2.0“, aber es ist auch nicht „business as usual“.

Die Lehren der Vergangenheit

Der Klassiker: 1976 – zwei Ausbrüche, eine Lektion. Die Ebola-Virus-Krankheit wurde 1976 erstmals nach einem Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo identifiziert. Parallel dazu gab es einen Ausbruch im Sudan. Zusammen waren mehr als 600 Fälle und etwa 400 Todesfälle verzeichnet, die Sterblichkeitsrate lag bei rund 88 Prozent beim Zaire-Stamm (DR Kongo) und etwa 55 Prozent beim Sudan-Stamm (Sudan). Doch es gab keine globale Ausbreitung – das Virus blieb regional. Die Gründe: Ein internationales Reaktionsteam entwickelte früh eine Strategie, die auf Identifikation, Isolation und Pflege symptomatischer Patienten, akribische Kontaktverfolgung, Einbeziehung von Gemeindeleitern und kulturell sensible Beerdigungen setzte.

Das funktionierte, weil die Biologie mitmachte: Wer Ebola hatte, war schon nach Tagen so krank, dass Isolation unausweichlich war. Die Infektionskette war frühzeitig unterbunden. Bemerkenswert ist im Übrigen, dass der Kongo seit 1976 insgesamt 15 Ebola-Ausbrüche bewältigt hat – mehr als jedes andere Land. Die kongolesischen Gesundheitsbehörden bringen eine Erfahrung mit, die in der westlichen Wahrnehmung regelmäßig unterschätzt wird.

Westafrika 2014 bis 2016: Die bislang größte Epidemie. Die Pandemie in Westafrika war mit über 28.600 Fällen und rund 11.310 Todesfällen der größte Ebola-Ausbruch bis heute. Sie betraf Guinea, Liberia und Sierra Leone – alles Länder mit schwacher Gesundheitsinfrastruktur, kultureller Skepsis gegenüber westlichen Institutionen und fatalen Verzögerungen bei der Reaktion. Es ist das Schreckensszenario, das am nächsten an die weltweite Corona-Pandemie von 2020 herankommt.

Damals wurden die ersten Fälle in ländlichen Gebieten Guineas gemeldet, wo mehrere unerkannte Übertragungsketten monatelang bestanden. Der Mangel an Überwachungssystemen und öffentlicher Gesundheitsinfrastruktur behinderte die Fähigkeit der betroffenen Länder, den schnell eskalierenden Ausbruch wirksam zu erkennen. Über den Verlauf der Epidemie verbreitete sich die Krankheit anschließend auf sieben zusätzliche Länder: Italien, Mali, Nigeria, Senegal, Spanien, das Vereinigte Königreich und die USA. Der Unterschied zu Corona? Es waren isolierte Fälle. In Nigeria beispielsweise wurden Übertragungsketten schnell unterbrochen – von 20 Fällen starben acht, aber die Ausbreitung stoppte. Dies ist als Vergleichsmaßstab wichtig: Ebola brauchte ganze zwei Jahre für insgesamt 28.600 globale Fälle. Corona hatte bereits nach zwei Monaten eine ganze Provinz mit 59 Millionen Menschen infiziert. Zum Vergleich: Bei Corona lagen nach rund zwei Jahren kumuliert 273 Millionen Fälle vor.

Ebola vs. Corona: Der entscheidende Unterschied

Biologie 1: Symptomatik = frühe Isolation. Ebola zeigt sich durch Symptome wie Fieber, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und – im fortgeschrittenen Stadium – die erschreckenden Blutungen aus Augen, Mund und Körperöffnungen, die dem Virus den Beinamen „hämorrhagisches Fieber“ gegeben haben. Diese Symptome erscheinen schnell, durchschnittlich acht bis zehn Tage nach einer Infektion (die volle WHO-Spanne reicht von zwei bis 21 Tagen). Und sie sind dramatisch genug, dass Ärzte und Familien reagieren. Ein Ebola-Patient mit Blutungen sitzt nicht im Büro, nimmt nicht den Bus, besucht keine Party. Zum Vergleich: Corona war 5–14 Tage asymptomatisch infektiös. Ein Spreader wusste nicht, dass er andere unbeabsichtigt ansteckt. Er arbeitete, reiste und umarmte Menschen. Das ist der Grund für die exponentiellen Kurven bei Corona – und der Grund, warum Ebola lokal brennt, aber keinen Flächenbrand auslöst.

Biologie 2: Transmissionsmechanismus. Das Virus verbreitet sich hauptsächlich durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer infizierten Person oder eines Tieres. Um Ebola zu bekommen, muss eine Person nah dran sein, es benötigt Kontakt mit Blut, Speichel, Schweiß oder Sperma. Flüchtige Aerosolpartikel im Flugzeug reichen nicht aus. Die Übertragung erfolgt also konzentriert – in Krankenhäusern, bei Familienbetreuung oder auch Bestattungsritualen. Diese Settings sind identifizierbar, isolierbar und kontrollierbar. Bei Corona hatten wir Atemtröpfchen (Aerosole), die in U-Bahn, Schule, Büro (also praktisch überall) übertragen werden konnten.

Biologie 3: Die Bundibugyo-Pointe – kein passender Impfstoff. Hier wird es delikat. Seit 2019 ist mit Ervebo (rVSV-ZEBOV) ein hochwirksamer Ebola-Impfstoff WHO-präqualifiziert; ergänzt durch zwei monoklonale Antikörper-Therapien (Inmazeb und Ebanga), die die Sterblichkeit drastisch senken sollen. Das gilt bisher aber nur für den Zaire-Stamm. Beim aktuellen Ausbruch in Ituri handelt es sich jedoch um die seltene Bundibugyo-Variante. Hierfür sind weder Impfstoffe noch Medikamente zugelassen. Die im Feld verteilten Test-Kits erkennen nur die gängige Zaire-Variante und blieben anfänglich negativ, weshalb Proben nach Kinshasa geschickt werden mussten. Die Bundibugyo-Variante hat zwar eine niedrigere Sterblichkeitsrate – rund 37 Prozent statt bis zu 90 Prozent beim Zaire-Stamm. Das ist immer noch verheerend, aber sie tötet etwas weniger schnell und damit auch weniger zuverlässig. Das ist medizinisch und ethisch günstiger, epidemiologisch aber ungünstiger, weil Infizierte länger mobil und ansteckend bleiben.

Die 1800-Kilometer-Frage

Erst die naheliegende Sorge. Kinshasa wäre, ohne weiteres Nachdenken, das perfekte Schreckensszenario: Eine Megacity mit mehr als 15 Millionen Einwohnern, Direktflüge nach Paris, Brüssel, Istanbul und Addis Abeba, eine marode Gesundheitsinfrastruktur, eine schnell verdichtende Wohnstruktur in den Vierteln um den Marché Central und Limete. Ein Ebola-Ausbruch wäre hier schnell multikontinental: Erste Fälle zu spät erkannt, Krankenhäuser kollabieren binnen Tagen, Übertragung im Spital, Export über das Flughafenpersonal von N'Djili. Grob geschätzte Ausbreitungszeit: sechs bis zwölf Wochen statt sechs bis zwölf Monate. Es wäre die Westafrika-Dynamik 2014 in einer Stadt mit zehnmal mehr Einwohnern.

Nur: Das ist nicht das Szenario, mit dem wir es zu tun haben. Das Epizentrum liegt nicht in Kinshasa. Es liegt in der Provinz Ituri im Nordosten des Landes, konkret in den Gesundheitszonen Mongbwalu und Rwampara sowie der Provinzhauptstadt Bunia – etwa 1800 Kilometer Luftlinie von Kinshasa entfernt. Das ist die Distanz Zürich–Moskau. In Kinshasa selbst gibt es bislang einen einzigen bestätigten Fall – ein importierter Patient, kein lokaler Ausbruch. Die Megacity-Logik – „Wuhan in Afrika“ – greift in dieser einfachen Form eher nicht.

Doch auch wenn die geographische Distanz zu Kinshasa groß ist – Ituri birgt epidemiologisch ein fast ähnliches Worst-Case-Setting. Denn die Region ist paramilitärisches Konfliktgebiet. Hier kämpft die Lendu-Miliz CODECO (Cooperative for the Development of the Congo) erbittert um die Kontrolle über die Goldminen rund um Mongbwalu, während die ADF (Allied Democratic Forces) – eine ursprünglich ugandische Gruppe mit Anschluss an den Islamischen Staat – aus religiösen Motiven Kirchen, Dörfer und Schulen überfällt; im Juli 2025 tötete sie bei einer Nachtmesse in Komanda 49 Gottesdienstbesucher mit Macheten. Der entfesselte Terror führt zu bewaffneten Überfällen, Brandstiftungen und Massakern in Dörfern und Vertriebenenlagern. Seit 2023 wurden allein in Ituri, dem Ebola-Epizentrum, mindestens 945 Zivilisten getötet. Medizinische Versorgung, Hygiene, Patientenisolation, Pflege und Eindämmungsmaßnahmen sind in diesem Gebiet praktisch unmöglich. Hilfsorganisationen sprechen von einem „perfekten Sturm“: Konfliktgebiet, prekäre medizinische Versorgung – und nun diese Epidemie.

Seit Ende 2017 – dem Wiederaufflammen des Lendu-Hema-Konflikts – sind aus Ituri kumuliert über 1,5 Millionen Menschen vertrieben worden. Das mag auf den ersten Blick wie eine Entlastung wirken – weniger Menschen, weniger Übertragung. Doch die Lage ist dynamisch: Im Epizentrum gibt es permanente Bevölkerungsbewegung über die Grenzen zu Uganda und Südsudan, in die Vertriebenenlager und zurück, von zerstörten Dörfern in die Provinzhauptstadt Bunia. Was wie ein abgeschlossener Exodus klingt, ist tatsächlich ein achtjähriger Dauerzustand mit chaotischer Bevölkerungsbewegung, der sich gerade wieder verschärft.

Wirtschaftsgeografie als Pandemie-Vektor. Mongbwalu ist eine Bergbau-Stadt; Gold wird hier industriell und informell abgebaut, und die Bergleute pendeln über Provinzen und Staatsgrenzen hinweg. Die „Africa Centres for Disease Control and Prevention“ nennen explizit die „mining-related mobility“ als verschärfenden Faktor. Bunia und Rwampara sind urbane Zentren mit hoher Bevölkerungsmobilität. Ituri grenzt an Uganda und Südsudan, der Grenzverkehr ist intensiv, oft informell und schwer zu kontrollieren. Was hier transportiert wird, sind nicht Aerosolwolken über Megacity-U-Bahnen, sondern Menschen, die in Begräbnisritualen Kontakt mit Verstorbenen hatten, Bergleute, die zwischen Lagern wechseln, und Patienten, die in unterversorgten Kliniken behandelt werden.

Die Umschlagplatz-Frage – wie skalierfähig ist das wirklich? Bunia hat einen eigenen Flughafen (BUX), aktuell vor allem für Inlandsflüge nach Goma, Beni und Isiro. Pikant: Die Modernisierung zum internationalen Status mit Wide-Body-Kapazität war für Februar 2026 geplant – ist aber zum Glück noch nicht fertig. Der wirklich relevante internationale Hub ist aber nicht Bunia, sondern Entebbe in Uganda – Luftlinie rund 250 Kilometer von Bunia entfernt. Und im Gegensatz zu Ruanda hat Uganda seine Grenze nicht geschlossen. Von Entebbe gehen direkte Verbindungen nach Nairobi, Addis Abeba, Dubai, Istanbul und weiter nach Europa und Asien. Ein zweiter potenzieller Vektor ist Goma im Ostkongo (rund 350 Kilometer südlich von Bunia), das einen internationalen Flughafen besitzt – allerdings derzeit unter Kontrolle der M23-Rebellengruppe steht, was die Sache weder einfacher noch sicherer macht. Goma hat bereits einen bestätigten Fall.

Die große Distanz nach Kinshasa ist beruhigend. Die Distanz nach Entebbe ist es nicht. Wenn dieser Ausbruch wirklich „multikontinental schnell“ wird, dann nicht über N‘Djili-Airport in Kinshasa, sondern über Entebbe, Nairobi und Addis Abeba. Uganda hat seit dem 16. Mai zwei laborbestätigte Importfälle in Kampala (WHO Briefing, 20. Mai 2026), beide waren aus der DR Kongo eingereist. Der 59-jährige Indexpatient ist bereits verstorben; eine lokale Übertragungskette in Uganda gibt es bislang nicht. Ruanda hat seine Grenze zur DR Kongo komplett geschlossen, Uganda und andere Nachbarn beschränken sich derzeit auf Grenz-Screenings. Bemerkenswert ist Ugandas Entscheidung, wegen des Epidemie-Risikos die jährlichen Märtyrertag-Feierlichkeiten zu verschieben, die bis zu zwei Millionen Menschen anziehen können. WHO-Generaldirektor Tedros bedankte sich ausdrücklich bei Präsident Museveni für diese Maßnahme.

Die USAID-Lücke und das schnelle Korrektiv. Erschwerend kommt hinzu, was die Neue Zürcher Zeitung deutlich ausspricht: „Die Eindämmung des Virus wird schließlich auch dadurch erschwert, dass viele Länder in den vergangenen Jahren die Gelder für die humanitäre Hilfe gekürzt haben, unter ihnen Deutschland und die Schweiz. Allein aus den USA sind Milliarden Dollar weggefallen, weil die Regierung von Donald Trump vor einem Jahr die staatliche Entwicklungshilfebehörde USAID eingestellt hat.“ Vor Ort bedeutet das: Weil Schutzanzüge fehlen, arbeiten Ärzte und Krankenschwestern nur mit Plastikhandschuhen. Lokale Gesundheitszentren müssen aus Kostengründen Behandlungsgebühren erheben, die viele Bewohner der armen Region nicht aufbringen können. Ein Hilfszentrum in Ituri nahm anstelle von 2000 Patienten pro Monat nur noch knapp 200 Menschen auf. Das sind die unsichtbaren Vorbedingungen, unter denen sich dieser Ebola-Ausbruch entwickelt.

Allerdings – und das gehört zur ehrlichen Bilanz dazu – haben die USA im konkreten Krisenfall innerhalb weniger Tage reagiert: Am 19. Mai kündigte das US-Außenministerium die Finanzierung von bis zu 50 Ebola-Behandlungskliniken in den betroffenen Regionen Kongos und Ugandas an, dazu Lieferungen von Schutzausrüstung aus Notfallreserven und Unterstützung der Grenz-Screenings. Das relativiert nicht die strukturelle USAID-Lücke – Aufbauarbeit über Jahre lässt sich nicht durch Notfallpakete in Wochen ersetzen –, aber es zeigt, dass die operative Reaktionsfähigkeit der amerikanischen Gesundheitsbehörden CDC und State Department intakt geblieben ist und dass solche Ausbrüche sehr ernst genommen werden. Wer also USAID pauschal verteidigt oder pauschal verurteilt, macht es sich zu einfach. Die Wahrheit liegt in der Differenz: Strukturelle Prävention wurde abgebaut, akute Krisenintervention funktioniert. Was zu fehlen scheint, ist genau jenes Mittelfeld – die kontinuierliche, unsichtbare Vorbeugungsarbeit, die Ausbrüche dieser Art gar nicht erst groß werden lässt.

Die Szenarien: Wenn die Annahmen zusammenbrechen

Was könnte also passieren? Im besten wie auch im schlechtesten Fall? Hier wird es interessant – und unbequem.

Szenario A: Mutation von Ebola zu „Corona-Light“. Das radikalste Worst-Case-Szenario liegt darin, dass das Ebola-Virus zu einer neuen, corona-ähnlichen Form mutieren könnte. Es ist nicht die wahrscheinlichste, aber auch nicht die ausgeschlossene Variante. Die Kennzeichen dieser Horror-Mutation wären: 1.: Längere asymptomatische Phase (10–14 Tage statt 2–3). 2.: Aerosolübertragung (theoretisch möglich für RNA-Viren, praktisch nicht dokumentiert bei Ebola). 3.: Mildere frühe Symptome (sodass Träger nicht sofort isoliert werden). 4.: Beibehaltung einer Mortalität von 50 bis 90 Prozent. In diesem Fall wäre mit globaler Ausbreitung in Wochenfrist zu rechnen, gefolgt von einem Zusammenbruch der Gesundheitssysteme. Die Wahrscheinlichkeit ist niedrig. Denn der evolutionäre Druck für solche Mutationen ist schwach: Ebola überträgt sich aktuell gut genug via direktem Kontakt. Ein realistischer Horizont liegt bei fünf bis zehn Jahren. Dennoch: RNA-Viren sind per se instabil.

Szenario B: Die Konfliktzonen-Variante – das eigentlich Wahrscheinliche. Das wahrscheinlichere Worst-Case-Szenario ist nicht die Megacity-Variante, sondern ihre asymmetrische Schwester: der Failed-State-Korridor. Das Virus bleibt in Ituri, schwappt aber kontinuierlich nach Uganda, Südsudan und Ruanda hinüber – getragen von Bergleuten, Vertriebenen und Patienten, die in nicht funktionierenden Gesundheitssystemen behandelt werden. Folgende Kette ist denkbar: 1.: Kontaktverfolgung scheitert flächendeckend an der Sicherheitslage. 2.: Krankenhäuser werden zu Übertragungsherden, weil Schutzmaterial fehlt. 3.: Vereinzelte Fälle (etwa ausländisches Gesundheitspersonal mit Ansteckung) erreichen über Entebbe oder Kinshasa europäische und nordamerikanische Hauptstädte. Sie werden dort dank funktionierender Spitäler eingedämmt. 4.: Im Dreiländereck Kongo/Uganda/Südsudan entsteht eine schwelende Endemie, die über Jahre nicht erlischt. Das ist nicht „Corona global“ – aber auch nicht harmlos. Es ist die West-Afrika-Dynamik 2014, jedoch dauerhafter und politisch instabiler. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für eine multinationale Ausbreitung in der Region ist hoch; für einen „pandemischen“ Sprung nach Europa bleibt sie niedrig.

Szenario C: Endemie statt Pandemie. Die optimistische Variante: Trotz fehlendem Bundibugyo-Impfstoff gelingt es, den Ausbruch mit klassischen Mitteln – Isolation, Kontaktverfolgung, sichere Beerdigungen – einzudämmen, so wie bei den 15 vorangegangenen Ebola-Ausbrüchen in der DR Kongo. Saisonale Folgeausbrüche in Waldregionen bleiben lokal beherrschbar. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Verlauf bleibt – bei aller Vorsicht – eher hoch, vorausgesetzt, die internationale Hilfsstruktur stabilisiert sich rasch.

Fazit: Wir bekommen kein neues Corona – aber ein neues Problem

Die historischen Daten sprechen eine deutliche Sprache: Ebola ist nicht Corona. Nicht wegen Glücks, sondern wegen der biologischen Typik. Frühe Symptomatik, Körperkontakt-Transmission, keine asymptomatischen Spreader. Ein Ebola-Patient mit Blutungen wird nicht den Berufsverkehr in Zürich, Frankfurt oder London anstecken. Dass jemand in der Schweiz oder in Deutschland an Ebola erkrankt, bleibt höchst unwahrscheinlich – und falls es passiert, würde unser Gesundheitssystem den Fall isolieren, lange bevor er zu einer Kette wird. Wer sich also vor einem „Corona 2.0 mit blutenden Augen“ fürchtet, kann beruhigt sein. Die Frage ist falsch gestellt.

Die richtige Frage lautet: Können wir es uns leisten, dass ein Virus, das bereits 1976 in der DR Kongo entdeckt wurde, im Jahr 2026 wieder in einer Region kursiert, in der wir gleichzeitig drei Probleme haben – einen Stamm ohne Impfstoff, ein Konfliktgebiet ohne staatliche Kontrolle und eine internationale Hilfsstruktur, die wir selbst gerade zurückgebaut haben? Das ist keine Pandemie-Frage. Das ist eine Frage an unsere Prioritäten. Während die Welt auf Hormuz, auf China und die Börse schaut, kursiert Ebola seit Wochen in Ituri – in einer Variante, die unseren besten Impfstoff aushebelt. Das ist nicht das nächste Wuhan. Es ist etwas anderes, womöglich Schlimmeres: Es ist der Beleg dafür, dass wir die Erfahrung und Mittel hätten, um solche Ausbrüche zu stoppen – wir setzen sie nur nicht ein.