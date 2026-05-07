Die ersten Maitage sind für Moskauer Autofahrer traditionell schwierig. Mit dem Einzug des wärmeren Wetters nimmt der Verkehr wieder zu, und die Straßen werden für die Proben zur Parade zum Tag des Sieges gesperrt – einer Veranstaltung, die jedes Jahr am 9. Mai zum Gedenken an die Kapitulation Nazi-Deutschlands stattfindet. In diesem Jahr wird die Veranstaltung jedoch ohne das übliche Spektakel einer Militärparade auskommen. Zur Begründung dieser Entscheidung verweisen Kreml-Vertreter auf die Gefahr ukrainischer Angriffe und weisen darauf hin, dass dieses Jubiläum nach den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs im vorigen Jahr nicht dieselbe symbolische Bedeutung habe. Das ist kein unvernünftiges Argument, insbesondere angesichts der Zunahme ukrainischer Drohnenangriffe. Aber ukrainische Drohnen sind auch keine neue Bedrohung, und sie haben frühere gesellschaftliche Veranstaltungen nicht verhindert.

Zunehmende Drohnenangriffe

Parallel zur Einschränkung der Feierlichkeiten sprechen Regierungsvertreter und staatliche Medien mittlerweile offener über wirtschaftliche Probleme und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Neben den zunehmenden Drohnenangriffen tief im russischen Staatsgebiet lassen sich auch alltäglichere Probleme – wie die Folgen der strengen Geldpolitik und Steuererhöhungen für Verbraucher und Kleinunternehmen oder die zunehmende Häufigkeit von Internetverlangsamungen und Einschränkungen bei der Nutzung von Social-Media-Apps – kaum noch ignorieren.

Gerüchte über Machtkämpfe innerhalb der herrschenden Elite oder eine bevorstehende Revolution sind übertrieben: Russland profitiert nach wie vor vom stabilisierenden Einfluss der Selbstversorgung bei den meisten Nahrungsmitteln und Energieprodukten sowie von der Widerstandsfähigkeit großer Unternehmen, die Schlüsselindustrien dominieren. Die Lage ist bei weitem nicht so düster wie in den 1990er Jahren – einer Zeit, an die sich die meisten Menschen erinnern, auch wenn es nicht so gut läuft wie in den Boomjahren der 2000er Jahre. Das Versäumnis, die Unzufriedenheit der Bevölkerung anzuerkennen, oder einen ukrainischen Angriff auf die Parade zum Tag des Sieges womöglich nicht verhindern zu können, könnte jedoch katastrophale Folgen für die regierende Partei „Einiges Russland“ haben, die versucht, ihre Verluste bei den Duma-Wahlen im September so gering wie möglich zu halten. Im Vorfeld der Wahl – der ersten russischen Parlamentswahlen seit Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs – scheint der Kreml seine Rhetorik in innenpolitischen Fragen abzuschwächen und könnte sogar mehr Flexibilität im Umgang mit den Vereinigten Staaten an den Tag legen.

Misserfolge bei der inneren Sicherheit

Das drängendste Problem für die russische Regierung ist die Gewährleistung der inneren Sicherheit, wo Misserfolge schwerer zu vertuschen sind. Obwohl Präsident Wladimir Putin erklärt, der Krieg verlaufe gut und die russischen Truppen rückten vor, hat sich die Luftabwehr des Landes als unfähig erwiesen, den massiven Drohnenangriffen der Ukraine standzuhalten. Der vielleicht peinlichste Vorfall der letzten Zeit betrifft die Ölraffinerie im Schwarzmeerhafen Tuapse, die zwischen dem 16. und 30. April mehrfach angegriffen wurde, was zu schweren Schäden an der Anlage und der lokalen Umwelt führte. Auf diese Erfolge folgten zwei Angriffe der Ukraine in den frühen Morgenstunden des 5. Mai, von denen einer eine Ölraffinerie – eine der größten Russlands – in der Region Leningrad traf und der andere eine Fabrik in Tscheboksary, etwa 600 Kilometer östlich von Moskau, die Komponenten für die elektronische Kriegsführung und andere Teile für russische Drohnen herstellt.

Der Niedergang der russischen Wirtschaft lässt sich kaum noch verbergen, und es wird immer schwieriger, dies zu tun. Angesichts des nachlassenden Wachstums und schwankender Exporteinnahmen fließen in Russland weiterhin enorme Geldsummen an die Front. Hohe Zinssätze in Verbindung mit Steuererhöhungen haben viele kleine und mittlere Unternehmen zur Schließung gezwungen, während viele der verbliebenen Unternehmen unter staatlichen Beschränkungen der Internetgeschwindigkeit und der sozialen Medien leiden. Die Ölverkäufe, die vorübergehend von internationalen Sanktionen ausgenommen sind, können die seit Jahren anwachsenden Haushaltsprobleme nicht ausgleichen. In einem Interview räumte ein hochrangiger Wirtschaftsberater Putins kürzlich die „sehr schwierige“ Lage sowie einen Mangel an Ressourcen und Personal ein. Putin selbst äußerte sich während eines Wirtschaftstreffens Mitte April zu der enttäuschenden Wirtschaftslage und beklagte, dass Russlands Bruttoinlandsprodukt in den ersten beiden Monaten des Jahres um 1,8 Prozent geschrumpft sei. Das verarbeitende Gewerbe, die Industrieproduktion und das Baugewerbe verzeichneten allesamt Verluste.

Zustimmung zu Putins Partei nimmt weiter ab

Aufschlussreich sind auch aktuelle Daten des staatlichen Meinungsforschungsinstituts VTsIOM, aus denen hervorgeht, dass Putins Zustimmungsrate seit mehreren Wochen in Folge gesunken ist. Von 81 Prozent zum Zeitpunkt des russischen Einmarsches in die Ukraine im Jahr 2022 sank das Vertrauen in den russischen Präsidenten im April 2026 auf 71 Prozent – den niedrigsten Stand seit Kriegsbeginn. Am 24. April lag Putins Zustimmungsrate bei 65,6 Prozent, was einem Rückgang von 1,1 Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche entspricht. Auch die Zustimmung zu Putins Partei „Einiges Russland“ nimmt weiter ab, obwohl die Regierung nach wie vor von einem höheren Prozentsatz der Bevölkerung unterstützt wird als jede Oppositionspartei.

Angesichts dieser wachsenden Welle der Unzufriedenheit, selbst unter den kriegs- und regierungsfreundlichen Kreisen, blieb dem Kreml kaum eine andere Wahl, als seinen Ton im Inland zu mäßigen. Da die Wahlen in etwas mehr als vier Monaten stattfinden, wäre es gefährlicher, diese Herausforderungen herunterzuspielen oder zu ignorieren, als sie anzuerkennen. Einen Drohnenangriff über dem Roten Platz während einer Parade zu erleben, würde dem Image der Regierung weitaus mehr schaden, als ihn durch die Absage des Militärkonvois zu verhindern – genauso wie es katastrophal wäre, trotz der offensichtlichen Probleme zu behaupten, die Wirtschaft sei intakt.

Unter Putins Herrschaft hat der russische Staat keinen Raum für die Entwicklung einer echten politischen Opposition gelassen, und die Freiheit der offiziell sanktionierten Opposition (im russischen Modell als „systemische Opposition“ bezeichnet) ist stark eingeschränkt. Dennoch hat die systemische Opposition im aktuellen Klima eine Chance, ihre Position bei den Wahlen im September zu verbessern. Abgeordnete der derzeit in der Duma vertretenen Oppositionsparteien werden wahrscheinlich die Internetrestriktionen und Wirtschaftsreformen kritisieren und so die Sympathie der Wählerschaft gewinnen. Ein Paradebeispiel dafür, was zu erwarten ist, lieferte die Sitzung der Staatsduma im vergangenen Monat, als der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Gennadi Sjuganow, eine alarmierende Prognose abgab: Russland drohe eine Revolution im Stil von 1917. Unter Verweis auf die schlechte Wirtschaftslage im ersten Quartal des Jahres warnte Sjuganow, dass es ohne dringende finanzielle und wirtschaftliche Veränderungen bis zum Herbst zu Unruhen im Land kommen könnte.

„Verteidigung des Donbass“ und Kampf gegen „Nazismus“

Trotz dieser düsteren Warnungen hat die systemkonforme Opposition den Kern von Putins Politik nie in Frage gestellt. Die Führer der Kommunistischen Partei, der nationalistischen Liberaldemokratischen Partei und der sozialistisch orientierten Partei „Gerechtes Russland“ haben alle die Fortsetzung des Krieges gegen die Ukraine unterstützt, wobei sie sich auf die „Verteidigung des Donbass“ und den Kampf gegen den „Nazismus“ beriefen und gleichzeitig erklärten, Verhandlungen mit der derzeitigen ukrainischen Führung seien sinnlos. Sollte „Einiges Russland“ jedoch, wie es sehr wahrscheinlich ist, nach den Wahlen seine Mehrheit behalten, könnten sie Putins Partei das Leben erschweren.

Für die derzeitigen Machthaber besteht das Hauptanliegen darin, das Entstehen von nicht-systemkonformen Oppositionsparteien und -persönlichkeiten zu verhindern. Aus geopolitischer Sicht ist es für Putin wichtig, die Macht stabil in den Händen einer Partei zu halten, um die Einheit der Gebiete zu bewahren, insbesondere der abgelegenen Randgebiete, die besonders anfällig für wirtschaftliche und sicherheitspolitische Herausforderungen sind.

Angesichts der bevorstehenden Wahlen scheint die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den Präsidenten der USA und Russlands, insbesondere in wirtschaftlichen Fragen, ein Versuch des Kremls zu sein, zumindest einen gewissen Erfolg zu erzielen, bevor die Russen an die Urnen gehen. Seit sich Putin und US-Präsident Donald Trump im vergangenen August in Alaska getroffen haben, warten die Russen auf eine gewisse Lockerung der Sanktionen. Angesichts der schrumpfenden Wirtschaft und wachsender Sicherheitsbedrohungen könnte Moskau diesmal flexibler sein, und sei es nur, um bescheidene Zugeständnisse in wirtschaftlicher Hinsicht zu erwirken.

Der Kreml scheint dies zu glauben, wie jüngste Manöver zeigen, die darauf abzielen, die Präsenz ausländischer Firmen im Handel und in der Logistik für systemrelevante Sektoren erheblich einzuschränken. So entwirft die Regierung beispielsweise ein Dekret zur Containerschifffahrt, welches vorschreibt, dass Schiffsbetreiber, Reeder und Frachtführer nach russischem Recht registriert sein und zu mindestens 50 Prozent in russischem Besitz sein müssen. Sie müssten eine russische Versicherung oder Rückversicherung abschließen, wären verpflichtet, sanktionierte Fracht zu befördern, und müssten Streitigkeiten in Russland beilegen. Russische Hafenbetreiber haben die Maßnahme scharf kritisiert und argumentieren, dass viele der verbleibenden ausländischen Reeder den russischen Markt verlassen würden und die heimische Flotte diese Last nicht alleine bewältigen könne.

Verbot der Einfuhr von elektronischen Geräten

Darüber hinaus hat die Regierung offenbar aus Gründen der nationalen Sicherheit für sechs Monate die Einfuhr von elektronischen Geräten – einschließlich Dual-Use-Geräten – zum Empfang und zur Übertragung von Signalen ausländischer Satelliten verboten. Angesichts der Tatsache, dass Russland in beiden Sektoren in hohem Maße von ausländischen Firmen abhängig ist und Schwierigkeiten hat, einheimische Ersatzprodukte zu entwickeln, wären diese Maßnahmen für eine geschlossene Volkswirtschaft katastrophal. Wenn das Ziel jedoch darin besteht, sensible Industriezweige in einer Zeit sich rasch öffnender Märkte vor übermäßigem ausländischem Einfluss und Abhängigkeit zu schützen, dann sind diese Schritte durchaus sinnvoll.

Während sich Russland auf seine ersten Duma-Wahlen seit 2021 vorbereitet, wird die derzeitige Regierung unweigerlich mit verstärkter Kritik an ihrer Politik und deren Ergebnissen konfrontiert sein. Eines kann sich die regierende Partei „Einiges Russland“ nicht leisten: größere Sicherheitsvorfälle oder wirtschaftliche Schocks. Sie kann auch nicht einfach den Status quo einfrieren; unter dem Druck der systemkritischen Opposition wird der Kreml Maßnahmen ergreifen müssen, um wirtschaftliche, soziale und sicherheitspolitische Spannungen abzubauen. Putin könnte sogar bereit sein, neue Zugeständnisse zu machen, um internationale Abkommen zu erzielen, die Russlands wirtschaftliche Probleme lindern könnten.

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