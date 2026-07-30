Krieg im Iran

Die Straße von Hormus liegt fast 3000 Kilometer von der Front im Südosten der Ukraine entfernt, doch die beiden Kriege – der eine zwischen den USA und dem Iran, der andere zwischen Russland und der Ukraine – laufen im Kaspischen Meer zusammen. Der Grund dafür ist die sich vertiefende Partnerschaft des Iran mit Russland, verbunden mit der Tatsache, dass die Bemühungen der USA, den iranischen Schiffsverkehr aus dem Persischen Golf zu blockieren, die Bedeutung der nördlichen Versorgungs- und Handelswege des Iran erhöht haben. Teheran muss unbedingt die Eröffnung einer zweiten Front verhindern, die es zwingen würde, seine Ressourcen aufzuteilen. Doch die Versuche des Iran, den Konflikt auf den gesamten Nahen Osten auszuweiten, könnten letztendlich die USA und ihre Partner dazu veranlassen, diese Schwachstellen im Norden des Iran auszunutzen, was zusätzlichen Druck auf den kaspischen Kriegsschauplatz ausüben würde.

Die USA stellten ihre 13-tägige Bombardierungskampagne Ende letzter Woche ein, wobei US-Präsident Donald Trump erklärte, beide Seiten führten „sehr intensive Gespräche“. Die Pause war jedoch nur von kurzer Dauer. Am 28. Juli fingen die USA iranische ballistische Raketen ab, die auf einen US-Stützpunkt in Jordanien abgefeuert worden waren, und einen Tag später traf Berichten zufolge mindestens eine Drohne eine den USA gehörende schwimmende Flüssigerdgas-Lagerstätte im Hafen von Damiette an der ägyptischen Mittelmeerküste. Der Raketenangriff auf Jordanien veranlasste einen wütenden Trump dazu, neue US-Angriffe auf den Iran anzudrohen, und vom 28. bis 29. Juli führten amerikanische und saudische Streitkräfte gemeinsame Luftangriffe auf vom Iran unterstützte Milizen im gesamten Irak durch, bei denen etwa 20 Kämpfer als Vergeltung für die Drohnenangriffe getötet wurden.

Angriff auf die Infrastruktur

Der Konflikt hat sich auch auf andere Gebiete ausgeweitet. Die Huthis, eine vom Iran unterstützte Bewegung, die den Norden und Westen des Jemen kontrolliert (einschließlich der Hauptstadt Sanaa und des Rotmeerhafens Hodeidah), haben nach einem saudischen Angriff auf Hodeidah ihre Angriffe auf die saudische Energieinfrastruktur und die Schifffahrt im Roten Meer verstärkt. Die Gruppe versucht, den regionalen Konflikt zu nutzen, um ihre Position im Jemen zu stärken, und übt daher Macht über ihre Grenzen hinaus aus. Riad hat mit eigenen Luftangriffen reagiert, und bei erneuten Bodenkämpfen sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Jüngste Angriffe der Huthis richteten sich wiederholt gegen Anlagen von Saudi Aramco, unter anderem in Jazan, Yanbu und Abqaiq, und führten zu vorübergehenden Betriebsunterbrechungen, obwohl die saudische Luftabwehr viele der anfliegenden Raketen und Drohnen abgefangen hat. Trump hat gewarnt, dass Washington den Iran zur Verantwortung ziehen und „schwere militärische Sanktionen“ verhängen werde, sollten die Angriffe der Huthis auf Saudi-Arabien anhalten. Pakistan sieht sich unterdessen zunehmendem Druck ausgesetzt, das saudische Königreich militärisch zu schützen, angesichts des im vergangenen September unterzeichneten strategischen gegenseitigen Verteidigungsabkommens und der wachsenden Bedrohung durch Angriffe der Huthis und irakischer schiitischer Milizen.

Als ob sich die Kämpfe nicht schon weit genug ausgebreitet hätten, griff die Ukraine am 26. Juli ein iranisches Frachtschiff im Kaspischen Meer an, wobei ein ziviler Seemann ums Leben kam. Laut New York Times erwog der Iran Vergeltungsmaßnahmen in Form eines Raketenangriffs auf einen ukrainischen Schwarzmeerhafen, bevor diplomatische Bemühungen – darunter Telefonate zwischen den Außenministern beider Länder – die Lage wieder beruhigten. Kiew erklärte, der Angriff sei unbeabsichtigt gewesen, doch der Vorfall verdeutlicht, wie die Verflechtung der russisch-iranischen Partnerschaft und der umfassenderen regionalen Konfrontation neue Spannungsherde entlang der strategischen Korridore Eurasiens schafft.

Ein amerikanischer Fuß in der Region

Aus Teherans Sicht haben große geopolitische Verschiebungen im Südkaukasus die nördliche Peripherie des Iran verwundbar gemacht – eine Sorge, die durch die demografischen Gegebenheiten im eigenen Nordwesten noch verstärkt wird. In den drei nordwestlichen Provinzen des Iran, die an Aserbaidschan grenzen, lebt die größte ethnische Minderheit des Landes, die Aserbaidschaner, die etwa ein Viertel der 93 Millionen Einwohner des Iran ausmachen und sprachliche sowie kulturelle Verbindungen zum benachbarten Aserbaidschan haben. Zwar sind die iranischen Aserbaidschaner historisch gesehen in den Staat integriert, doch reagiert Teheran nach wie vor sensibel auf die Gefahr, dass externe Akteure in Zeiten verschärften geopolitischen Wettbewerbs Identitätsfragen ausnutzen könnten.

Im Jahr 2023 besiegte Aserbaidschan, unterstützt von der Türkei, den langjährigen Partner des Iran, Armenien, entscheidend, wodurch sich das regionale Kräfteverhältnis grundlegend veränderte und Teherans Einfluss entlang seiner Nordgrenze erheblich geschwächt wurde. Der daraus resultierende Friedensprozess hat Washington die Tür geöffnet, durch das Abkommen von Baku-Jerewan vom August 2025 und die Pläne zur Entwicklung der „Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand“ entlang eines Großteils der iranisch-armenischen Grenze einen historischen Fuß in der Region zu fassen.

Die Bedenken des Iran werden durch die wachsende diplomatische und strategische Präsenz Israels im Südkaukasus und in Zentralasien noch verstärkt. Israel und Aserbaidschan pflegen seit Jahrzehnten eine enge strategische Partnerschaft. Im April 2023 eröffnete Israel seine erste ständige Botschaft in Turkmenistans Hauptstadt Aschgabat – nur etwa 20 Kilometer von der iranischen Grenze entfernt –, was Israels Absicht signalisiert, sein Engagement in einer Region zu vertiefen, die der Iran als strategisch sensibel betrachtet. Kasachstans langjährige diplomatische Beziehungen zu Israel, sein anschließender Beitritt zu den Abraham-Abkommen sowie die Beteiligung Kasachstans, Aserbaidschans und Armeniens am „Gaza Board of Peace“ verstärken Teherans Sorge, dass sich seine nördlichen Nachbarn zunehmend in ein mit den USA und Israel verbundenes regionales Netzwerk integrieren, noch weiter.

Moskaus schwindender Einfluss

Die strategischen Befürchtungen des Iran werden zudem durch den allmählichen Rückgang des russischen Einflusses infolge des Krieges in der Ukraine geschürt. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion betrachtete Teheran seine nördliche Peripherie nicht als wesentliche Schwachstelle, da Moskaus Vorherrschaft im Südkaukasus und in Zentralasien eine implizite Pufferzone bildete; doch in den letzten Jahren hat sich Russlands regionaler Einfluss stetig verringert. Obwohl sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Iran durch die Zusammenarbeit im Krieg vertieft haben – Moskau stützt sich bei seinen Kriegsanstrengungen auf iranische „Shahed“-Drohnen, Know-how in der Drohnenproduktion, Artilleriegeschosse und ballistische Kurzstreckenraketen und revanchiert sich im Gegenzug mit fortschrittlichen Drohnen und taktischer nachrichtendienstlicher Unterstützung –, hat der Ukraine-Krieg die Grenzen der russischen Machtprojektion offenbart. Teheran beobachtet die Lage wahrscheinlich mit Besorgnis, da die wachsenden Langstrecken-Angriffsfähigkeiten der Ukraine russische Schwächen offenbaren und die Befürchtungen verstärken, dass Moskau möglicherweise über weniger Ressourcen und weniger Einfluss verfügt, um der wachsenden Präsenz der Türkei, Israels und der Vereinigten Staaten entlang der nördlichen Peripherie des Iran entgegenzuwirken.

Vor diesem strategischen Hintergrund interpretiert Teheran wahrscheinlich den Angriff der Ukraine auf sein Schiff im Kaspischen Meer und befürchtet, dass Kiew – das eng mit Washington verbündet ist – zu einem weiteren Druckmittel gegen den Iran werden könnte. Seit Anfang 2026 stellt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Iran zunehmend als aktiven Mitstreiter in Russlands Kriegshandlungen und nicht als neutralen Akteur dar. Er begrüßt amerikanisch-israelische Angriffe gegen den Iran und bezeichnet die beiden Regime aufgrund der Drohnen- und Waffenlieferungen Teherans an Moskau als „Brüder im Hass … Brüder in der Bewaffnung“. Selenskyj warnte zudem, dass der Iran-Konflikt die Aufmerksamkeit von der Ukraine ablenke und die Aussichten auf einen Waffenstillstand mit Russland erschwere, und warf Moskau vor, Teheran mit Geheimdienstinformationen und Satellitenbildern zu versorgen, um ihm zu helfen, amerikanische und Golfstaaten-Einrichtungen ins Visier zu nehmen. Nach den Drohungen des Iran mit Vergeltungsmaßnahmen wegen des Vorfalls am Kaspischen Meer bekräftigte Selenskyj, dass Teheran durch die Bewaffnung Russlands von Beginn an faktisch in den Krieg gegen die Ukraine eingetreten sei, was die iranischen Befürchtungen verstärkte, dass das Kriegsgeschehen in der Ukraine und der Konflikt im Nahen Osten zunehmend miteinander verflochten seien.

Die Rolle Israels

Angesichts der sich wandelnden strategischen Lage an seiner nördlichen Peripherie hat Teheran ein starkes Interesse daran, die Eröffnung einer weiteren Front zu vermeiden, die seine militärischen und wirtschaftlichen Ressourcen zusätzlich belasten würde. Diese Sorge wurde am 18. und 19. März deutlich, als Israel zum ersten Mal in diesem Krieg den iranischen Hafen Bandar Anzali am Kaspischen Meer angriff und dabei Marineschiffe, eine Kommandozentrale sowie eine Werft beschädigte – im Rahmen einer Operation, die Berichten zufolge darauf abzielte, eine wichtige Schmuggelroute für Waffen zwischen dem Iran und Russland zu unterbrechen. Für den Iran würde ein anhaltender Konflikt im kaspischen Raum eine untragbare Belastung darstellen. Auch die sechs transkaspischen Staaten haben ein eigenes Interesse daran, zu verhindern, dass die Region zu einem weiteren Schlachtfeld wird, da sie den „Mittleren Korridor“ als alternative Handelsroute zu den über russisches Territorium verlaufenden Routen fördern. Sollte Teheran jedoch den Konflikt weiter auf die arabische Welt ausweiten und der Druck auf Washington weiter zunehmen, dem Iran Zugeständnisse abzuringen, könnten die Vereinigten Staaten letztendlich versuchen, Druck auf iranische Vermögenswerte in der kaspischen Region selbst auszuüben.