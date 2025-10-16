Während des gesamten Krieges in der Ukraine haben die ukrainischen Streitkräfte versucht, Russland dort zu treffen, wo es am meisten wehtut: bei der kritischen Energieinfrastruktur. Seit Jahren werden Pipelines und Raffinerien angegriffen, um die Logistiknetze zu stören, die die Front versorgen, und um in Russland selbst wirtschaftlichen Schaden anzurichten. In den vergangenen Wochen haben sich die Drohnenangriffe auf Raffinerien noch verstärkt – der jüngste davon fand in Baschkortostan statt, etwa 1400 Kilometer innerhalb des russischen Territoriums. Die darauf folgende Stilllegung führte zu Kraftstoffengpässen und natürlich zu Preissteigerungen in bestimmten Regionen des Landes. Am 13. Oktober erreichten die Preise für AI-92-Benzin und Diesel an der St. Petersburger Börse 74.167 Rubel (800 Euro) pro Tonne bzw. 73.551 Rubel pro Tonne. Ersterer näherte sich einem Rekordhoch in der Geschichte der Börse, während letzterer der höchste Stand seit September 2023 war. Doch Drohnenangriffe sind nicht einmal die Hauptursache für die Engpässe; sie machen lediglich strukturelle Probleme in der Ölindustrie deutlich, die seit Jahrzehnten bestehen.

Trotz der Bedeutung des Erdöls für die russische Wirtschaft – und trotz Russlands unabhängigem System zur Kraftstoffproduktion und -versorgung – sind Versorgungsengpässe in Moskau keine Seltenheit. Tatsächlich sind sie in vielen ölreichen Ländern weit verbreitet. Die Hauptursache dafür ist ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bestimmter Kraftstoffe. Die Nähe zu einem profitablen Exportmarkt und die Konzentration des Primärverbrauchs führen dazu, dass sich die größten Raffinerien vor allem im europäischen Teil Russlands oder in der Nähe von Ölfeldern befinden. Dies hat zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Raffinerien im ganzen Land geführt. Lokale Engpässe werden daher in der Regel durch einen starken Anstieg der Nachfrage in bestimmten Gebieten verursacht, während die Produktionskapazitäten unverändert bleiben. Jeden Sommer übersteigt die Nachfrage in den südlichen Regionen Russlands aufgrund des heißen Wetters und der Ankunft von Touristen das Angebot deutlich. In Moskau, wo soziale Stabilität besonders wichtig ist, kann Energie relativ einfach aus jeder Richtung angeliefert werden, aber Regionen mit komplexeren logistischen Anforderungen haben nur wenige Optionen und tun sich daher schwer, auf andere Ressourcen umzusteigen.

Keine der Sanktionen hat das Land als weltweit größten Lieferanten von Dieselkraftstoff entthront

Die Ursache für das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist die unverhältnismäßige Produktion von Erdölprodukten – nämlich die Bevorzugung der Produktion von Dieselkraftstoff, der viel höhere Gewinnspannen erzielt. Keine der bisher gegen Russland verhängten Sanktionen hat das Land als weltweit größten Lieferanten von Dieselkraftstoff entthront, der vor dem Krieg größtenteils nach Europa geliefert wurde, nun aber eher in Richtung Türkei und China geht. (Übrigens gilt bis Ende 2025 ein Verbot für Dieselexporte, jedoch nur für diejenigen, die keine direkten Produzenten sind.) Angesichts der Bedeutung, seine Position in diesem Sektor zu behaupten, ist es unwahrscheinlich, dass Russland die Dieselproduktion zugunsten anderer Benzinsorten aufgibt, insbesondere nicht, wenn die Nachfrage für die Kriegsanstrengungen so hoch ist. Die Konzentration auf Dieselkraftstoff bedeutet jedoch, dass der heimische Benzinmarkt effektiv am Rande von Angebot und Nachfrage balanciert, obwohl die Nachfrage nach Benzin ständig wächst. Dies ist ein großes Problem, da das Angebot unter den derzeitigen Sanktionen nicht schnell erhöht werden kann.

Weil der Preis für die Produzenten eine so wichtige Rolle spielt – er bestimmt praktisch, was produziert und an wen geliefert wird –, kommt es auch zu größeren Krisen. Im Jahr 2018 kam es in rund 40 Prozent der russischen Regionen zu einer schweren Dieselknappheit, als Produzenten wie Gazprom und Rosneft, die beide zur Stützung des russischen Staatshaushalts beitragen, erkannten, dass sie mit dem Verkauf zu extrem hohen Preisen nach Europa mehr Geld verdienen konnten als mit dem Verkauf ihrer Produkte auf dem heimischen Markt. Dies wiederum gefährdete die heimische Versorgung mit anderen Ölprodukten.

Auch die Politik der Regierung beeinflusst die Produktionsmengen. Obwohl die Kraftstoffpreise im Allgemeinen nicht direkt vom Staat reguliert werden, sind sie für den Haushalt – und damit für die russischen Bürger – so wichtig, dass Moskau durch Steuern, Zahlungen oder Maßnahmen zur Eindämmung der Kraftstoffpreise Einfluss nimmt. Im Gegensatz zu privaten Unternehmen ist der Kreml bei der Entscheidung, welche Kraftstoffe produziert werden und wohin sie gelangen, nicht so streng an die treuhänderische Verantwortung von Unternehmen gebunden.

Moskau hat ein vorübergehendes Verbot für Benzinexporte bis Ende 2025 verlängert

Im Jahr 2019 führte die Regierung einen sogenannten Dämpfungsmechanismus ein, um die Diskrepanz zwischen Export- und Inlandspreisen für Kraftstoffe auszugleichen. Im Rahmen dieses Mechanismus leistet der Haushalt bei hohen Weltmarktpreisen zusätzliche Zahlungen an Ölgesellschaften, die den Inlandsmarkt mit Kraftstoffen versorgen, um deren Verluste aus Exportbeschränkungen auszugleichen. Umgekehrt wird ein Teil der Einnahmen der Unternehmen abgezogen, wenn es für sie rentabler ist, den heimischen Markt mit Kraftstoff zu versorgen. Steigen die Großhandelspreise für Kraftstoff in Russland jedoch zu stark an und weichen sie im Monatsdurchschnitt von den im Steuergesetz festgelegten Preisen ab (um mehr als 10 Prozent für Benzin und 20 Prozent für Diesel), wird der Mechanismus für diesen Monat nicht angewendet. Aufgrund der hohen Wechselkurse im August blieben die Ölgesellschaften somit ohne Benzindämpfer.

Präsident Putin hat kürzlich ein Moratorium (von Oktober 2025 bis Mai 2026) für die Nullstellung der Kraftstoffdämpferzahlungen verhängt. Das bedeutet, dass diese Zahlungen ohne Berücksichtigung der Abweichungen der durchschnittlichen Großhandelspreise für Dieselkraftstoff und 92-Oktan-Benzin von ihren Höchstständen berechnet werden. Mit anderen Worten: Die Ölgesellschaften werden auch bei einem Anstieg der inländischen Großhandelspreise für Kraftstoffe nicht mehr auf staatliche Unterstützung verzichten müssen. Moskau erwartet, dass dies das Interesse der Ölgesellschaften an einer Steigerung der Binnennachfrage ankurbeln wird.

Eine weitere Möglichkeit für die Regierung, den Benzinmarkt zu regulieren, sind Exportbeschränkungen. Tatsächlich hat Moskau ein vorübergehendes Verbot für Benzinexporte bis Ende 2025 verlängert. Das Verbot gilt für alle Exporteure, einschließlich der direkten Produzenten, um den Markt zu stabilisieren. Wichtig ist, dass es Unternehmen auch davon abhalten kann, mehr zu produzieren und die Produktionskosten ohne Aussicht auf Entschädigung zu tragen. Unternehmen zögern, Kraftstoff in Erwartung der Wiederaufnahme der Exportströme zu horten, was ihre Fähigkeit einschränkt, auf Engpässe zu reagieren, und angesichts des begrenzten Angebots zu höheren Preisen für den im Land vorhandenen Kraftstoff führt. Neben logistischen Schwierigkeiten sind hohe Herstellungskosten zu einem wichtigen Faktor für den Rückgang der Benzinverkäufe geworden. Viele unabhängige Tankstellenbesitzer ziehen es vor, den Verkauf vorübergehend einzustellen, in der Hoffnung auf eine rasche Preisstabilisierung.

Die russische Wirtschaft wird nicht aufgrund eines einzigen Drohnenangriffs zusammenbrechen

Diese strukturellen Probleme erschweren es Russland zusätzlich, mit exogenen Problemen wie Drohnenangriffen aus der Ukraine fertig zu werden. Angriffe auf russische Raffinerien führten zu einem weiteren Anstieg der Benzinpreise, da die Anlagen für außerplanmäßige Wartungsarbeiten stillgelegt wurden. Nach einigen Schätzungen haben die ukrainischen Angriffe zu einem Rückgang der gesamten russischen Raffineriekapazität um 38 Prozent geführt, aber diese Statistiken sind etwas irreführend. Erstens werden Raffinerien selten vollständig zerstört und in der Regel zügig repariert, um den Betrieb wieder aufzunehmen. Zweitens gibt es dauerhaft ungenutzte Kapazitäten. Die Gesamtkapazität der russischen Raffinerien beträgt etwa 327 Millionen Tonnen pro Jahr, aber das Land verarbeitet nur etwa 265 Millionen Tonnen. Russische Experten kommen zu dem Schluss, dass seit den durch die Drohnenangriffe verursachten Benzinknappheiten die Zahl der Tankstellen, die Benzin anbieten, um 360 oder 2,6 Prozent zurückgegangen ist. Bezogen auf das gesamte Netz entspricht dies etwa 1,6 Prozent aller Tankstellen in Russland.

Dennoch werden ukrainische Drohnenangriffe immer häufiger und finden immer weiter im russischen Territorium statt. Obwohl Moskau wahrscheinlich nicht damit gerechnet hat, dass solche Angriffe zu Engpässen führen würden, kann es auf Benzinimporte aus Nachbarländern zurückgreifen, und belarussische Anlagen könnten ihre Produktion für den Export nach Russland steigern, um den vorübergehenden Engpass zu beheben. Unterdessen reagierte Russland mit einer Verstärkung der Luftabwehr großer Städte. Darüber hinaus kauften Energieunternehmen im vergangenen Jahr eine große Menge an Anti-Drohnen-Systemen; Anti-Drohnen-Kanonen, die bis zu eine Million Rubel kosten, sind sehr gefragt.

Das Fazit lautet, dass die russische Wirtschaft trotz ihrer Probleme nicht aufgrund eines einzigen Drohnenangriffs zusammenbrechen wird und auch ihre Energieindustrie nicht so stark beeinträchtigt wird, dass es zu einer größeren Panik kommt. Moskau ist nach wie vor in der Lage, Produkte aus anderen Ländern zu kaufen, und verfügt über reichlich eigene Reserven. Dies bestätigte auch Vizepremierminister Alexander Novak, der kürzlich erklärte, dass alle logistischen Probleme gelöst würden und die russischen Raffinerien ihre Kraftstoffproduktion steigern könnten. Der Energiesektor bleibt jedoch in Bezug auf Sicherheit und Geografie anfällig und ist nach wie vor unausgewogen, sodass er immer empfindlich auf externe Ereignisse reagieren wird.

