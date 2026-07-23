- Wildberries – Schwachstelle der russischen Logistik
Der größte russische Online-Händler ist mehrfach zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden. Nicht nur für die Versorgung von Putins Soldaten in der Ukraine ist Wildberries von großer Bedeutung. Es ist auch das Rückgrat des russischen Einzelhandels.
Seit einer Woche nehmen ukrainische Langstreckendrohnen neben Ölraffinerien und -verladestationen ein weiteres Ziel ins Visier: die riesigen Lagerhäuser des größten Online-Händlers Russlands, der ganz unrussisch Wildberries heißt. In Großbränden wurden fünf Logistikzentren des Konzerns zerstört: in Tambow rund 400 Kilometer südlich von Moskau, in Elektrostal und im Industriepark Juschnye Wrata, beide im Großraum Moskau, in Krasnodar in Südrussland, der zentralen Basis zur Versorgung der Halbinsel Krim, sowie in Newinnomysk im Vorland des Kaukasus.
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