Drohnenangriffe Wildberries
Diese im Internet kursierenden Bilder sollen Angriffe auf Wildberries-Standorte zeigen / Screenshots; Youtube

Ukrainische Angriffe auf Versandhandel Wildberries – Schwachstelle der russischen Logistik

Der größte russische Online-Händler ist mehrfach zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden. Nicht nur für die Versorgung von Putins Soldaten in der Ukraine ist Wildberries von großer Bedeutung. Es ist auch das Rückgrat des russischen Einzelhandels.

VON THOMAS URBAN am 23. Juli 2026 7 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

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Seit einer Woche nehmen ukrainische Langstreckendrohnen neben Ölraffinerien und -verladestationen ein weiteres Ziel ins Visier: die riesigen Lagerhäuser des größten Online-Händlers Russlands, der ganz unrussisch Wildberries heißt. In Großbränden wurden fünf Logistikzentren des Konzerns zerstört: in Tambow rund 400 Kilometer südlich von Moskau, in Elektrostal und im Industriepark Juschnye Wrata, beide im Großraum Moskau, in Krasnodar in Südrussland, der zentralen Basis zur Versorgung der Halbinsel Krim, sowie in Newinnomysk im Vorland des Kaukasus.

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Walter Bühler | Do., 23. Juli 2026 - 16:47

.. jubelt den ukrainischen Fernlenkwaffen begeistert zu, die bei den Angriffen auf Lagerhallen russischer Online-Kaufhäuser ähnlich wie beim ruhmreichen ukrainischen Angriff auf Nordstream II und den exzellenten (Fern-)Tötungen hoher russischer Offiziere.

Das alles schafft die ruhmreiche ukrainische Armee, ohne je russische Zivilisten körperlich zu treffen - wenigstens nach der Berichterstattung der hiesigen Massenmedien.

Die russische Armee dagegen schießen zwar auch - aber nach "unseren" Berichten hauptsächlich auf friedliche Zivilisten, wehrlose Kinder, hilflose Kinder und Säuglinge, Krankenhäuser und gemeinerweise auf die ukrainische Energieversorgung.
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Es bleibt ewig traurig, diese Kriegsberichterstattung "gläubiger"Journalisten, die nur für und über Sieger schreiben können.

oder ich sollte besser "Gestalten" sagen, sind ausnahmslos zu bedauern. So redeten schon die Berichterstatter der Nazi-Wochenschau. Kann man alles nachhören und ansehen. Bin gespannt, was der ehrenwerte Herr Urban sagt, wenn die Ukraine ihre Kapitulation unterschreibt. Und diese wird kommen, das ist für mich so gewiss wie das Amen in der Kirche. Ich bedaure das ukrainische Volk, das von seinen Politikern regelrecht geopfert wird. Und ich staune, dass sie es sich bis jetzt so klaglos gefallen lassen. Andererseits kein Wunder, wenn die eigentlichen Leistungsträger sich zu einem hohen Prozentsatz im europäischen Ausland aufhalten. Von uns gefüttert und alimentiert. Eine Perversion, weil dies auf unsere Kosten geschieht. Darüber schreibt der famose Herr Urban nichts. Aber ich denke, irgendwann wird er sich für sein Geschreibsel verantworten müssen. Verwunderlich ist auch, dass Herr Uban fast ausnahmslos hier im CICERO schreibt. Bei anderen Medien habe ich ihn noch niemals gelesen. Warum?

Thomas Veit | Do., 23. Juli 2026 - 17:34

"Gestalten" wie Sie sind ausnahmslos zu bedauern, sehr geehrter Herr Klaus Funke.

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