Zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran droht ein Krieg, während das Regime in Teheran vor den größten Herausforderungen seit der Revolution von 1979 steht. Sanktionen haben die Wirtschaft lahmgelegt, und die unzufriedene Bevölkerung wird immer mutiger, sich gegen den brutalen Unterdrückungsapparat des Staates zu wehren.

Strategisch gesehen leidet der Iran unter mehreren Krisen, darunter der Druck der USA und Israels, Schäden an seinem Atomprogramm und Schwächen innerhalb seines Stellvertreter-Netzwerks im Libanon, Irak, Jemen und Gaza. Was diesen Moment von anderen unterscheidet, sind die ausdrücklichen Warnungen von US-Präsident Donald Trump, dass die Tötung von Demonstranten zu einer amerikanischen Intervention führen könnte. Sie kamen zu einem Zeitpunkt, als die Trump-Regierung Teheran dazu drängte, seine Nuklearanlagen abzubauen, sein Raketenprogramm einzuschränken und sich nicht mehr in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen.

Die Regierung ist sich jedoch bewusst, dass ein umfassender Krieg mit dem Iran einen größeren Konflikt innerhalb des Landes und Chaos in der gesamten Region auslösen könnte. Sollte Trump einen Angriff befehlen, was sehr wahrscheinlich ist, wäre das Ziel nicht die Auslösung eines allgemeinen Krieges, sondern die Neuausrichtung der Verhandlungen, um maximale Zugeständnisse vom Iran zu erlangen.

Maximale Zugeständnisse erzwingen

Politiker in Washington glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, den Druck auf den Iran zu verstärken, weil das Land strategisch isoliert, militärisch schwach und durch öffentliche Unzufriedenheit belastet ist. Damit hoffen sie, maximale Zugeständnisse in Bezug auf das iranische Atomprogramm, das Programm für ballistische Raketen und regionale Bestrebungen zu erreichen. Einige befürworten sogar offen einen Regimewechsel. Ihre Logik basiert auf der abnehmenden Abschreckungskraft des Iran, seinen geschwächten Verbündeten, seiner fragilen Führung und der wachsenden internen Opposition.

Trumps Strategie basiert jedoch auf dem Prinzip „Frieden durch Stärke”. Militärische Gewalt ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um Verhandlungen zu einem günstigen Ergebnis zu führen. Begrenzte und entschlossene militärische Maßnahmen zielen darauf ab, Gegner abzuschrecken, Verbündete zu beruhigen und Entschlossenheit zu demonstrieren, ohne die USA in einen langwierigen Konflikt zu verwickeln.

Washington versucht eindeutig, Teheran an den Verhandlungstisch zu zwingen. Es setzt auf umfassende Wirtschaftssanktionen, die insbesondere auf die iranischen Ölexporte abzielen, um die Einnahmequellen des iranischen Regimes systematisch zu unterbinden und ihm jede Möglichkeit einer wirtschaftlichen Erholung zu nehmen. Diese Politik zielt darauf ab, den Iran zur Kapitulation oder zumindest zu weitreichenden Zugeständnissen zu drängen, ohne einen größeren regionalen Krieg auszulösen oder einen Regimewechsel mit Gewalt zu erzwingen. Auf diese Weise können die USA das iranische Regime im Kern treffen, eine begrenzte Reaktion absorbieren und die Kontrolle über das Ausmaß der Eskalation behalten, ohne einen größeren Konflikt auszulösen.

Netanjahus Interessen

Gleichzeitig möchte Trump die iranische Agenda nicht vollständig mit der israelischen Agenda verknüpfen. Ein kürzlich stattgefundenes Treffen zwischen ihm und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu fand in den Medien kaum Beachtung – anders als sonst bei einem Gipfeltreffen zwischen Staats- und Regierungschefs. Netanjahu betrat das Weiße Haus sogar durch eine Hintertür, um pro-palästinensischen Demonstranten aus dem Weg zu gehen. Die anschließende Erklärung von Vizepräsident JD Vance, der einem Krieg mit dem Iran skeptisch gegenübersteht, dass Trump allein die roten Linien in den Gesprächen mit Teheran festlegen werde, schien eine Reaktion auf Netanjahus Drängen auf einen Krieg zu sein.

Im Gegensatz zu Netanjahu will Trump der Diplomatie eine weitere Chance geben, bleibt aber bereit, die Position der USA in den Verhandlungen zu stärken und Teheran davon zu überzeugen, dass ein Angriff unvermeidlich wäre, wenn das Regime nicht maximale Flexibilität zeigt. Trump will diesmal die volle Kontrolle über die Entscheidung, in den Krieg zu ziehen – anders als im Juni vorigen Jahres, als Israel offenbar den Abzug betätigt hatte.

Netanjahus Bedingungen würden erhebliche Zugeständnisse Teherans erfordern, um eine Einigung zu erzielen. Dazu gehören das Verbot für den Iran, auf seinem Territorium Uran anzureichern, die Entfernung von 60 Prozent des angereicherten Materials aus dem Iran, die Zerstörung des iranischen Raketenprogramms und die Einstellung jeglicher Form der iranischen Unterstützung für regionale Verbündete. Netanjahu befürchtet, dass Trump den Forderungen regionaler Führer nachkommen wird, den Einsatz militärischer Gewalt zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen. Er hat daher die Annexion von Gebieten im Westjordanland beschleunigt.

Eine Atommacht verhindern

Die USA und Israel sind sich einig, dass der Iran eine Bedrohung darstellt und bekämpft werden muss. Das zentrale Ziel beider Länder ist es, zu verhindern, dass die Islamische Republik zu einer Atommacht wird und ihren regionalen Einfluss ausweitet. Sie sind sich jedoch uneinig darüber, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Trump legt den Schwerpunkt auf das Erreichen eines „guten Abkommens”, das seine Regierung durch eine Strategie des maximalen Drucks verfolgt, die wirtschaftliche Sanktionen und militärische Abschreckung kombiniert. Israel hingegen bezweifelt grundsätzlich die Durchführbarkeit eines Abkommens mit Teheran. Aus Sicht der israelischen Regierung liegt das Problem nicht nur in den Bedingungen eines möglichen Abkommens, sondern auch in der Frage, ob der Iran sich langfristig daran halten wird.

Netanjahus häufige Besuche in Washington dienen nicht nur der Konfrontation mit dem Iran, sondern auch der Verbesserung des internationalen Ansehens Israels. Sein Ruf in den USA und Europa hat gelitten, was die Bereitschaft Washingtons mindert, eine umfassende israelische Militäroperation gegen den Iran bedingungslos zu unterstützen. Für die USA hat die regionale und globale Stabilität eine höhere Priorität. Sie müssen daher nicht nur Israel und seine europäischen Verbündeten berücksichtigen, sondern auch die Energiemärkte und das Risiko einer regionalen Eskalation. Eine Einigung könnte Zeit gewinnen und größere Konflikte verhindern, auch wenn sie nicht alle Sicherheitsbedenken Israels ausräumt.

Die US-Operation in Venezuela hat deutlich gemacht, dass Washington bereit ist, das Staatsoberhaupt einer souveränen Nation ins Visier zu nehmen, um seine Ziele zu erreichen. Auch wenn sich die Umstände im Iran von denen in Venezuela unterscheiden, glauben die iranischen Entscheidungsträger nun, dass es für Washington nicht mehr undenkbar ist, die Spitze der Machtstruktur zu entfernen.

Gefahr der unbeabsichtigten Eskalation

Dennoch müssen die USA ein sensibles Gleichgewicht finden. Verhandlungen mit Gewaltmitteln können nach hinten losgehen, selbst wenn beide Seiten einen totalen Krieg vermeiden wollen, da Fehleinschätzungen oder Fehlinterpretationen der Absichten des Gegners dazu führen können, dass sie über ihre ursprünglichen Ziele hinausgehen. Wenn Gewalt zum Kommunikationsmittel wird, werden Signale verzerrt und Maßnahmen, die abschrecken sollen, können unbeabsichtigt provozieren. In einem solchen Klima wird die Grenze zwischen kontrollierter Eskalation und ungezügeltem Konflikt dünn und manchmal erst erkennbar, wenn es bereits zu spät ist.

Die Frage ist nicht mehr, ob Gewalt angewendet wird, sondern ob sie angewendet werden kann, ohne einen Konflikt auszulösen, der nur schwer einzudämmen wäre. Das ist das Paradoxon der Verhandlungen mit Gewalt: Sie wird eingesetzt, um Krieg zu verhindern, bringt aber gleichzeitig Krieg näher. Der Iran und die USA bewegen sich in einem engen Korridor, in dem jedes Signal Gewicht hat, jeder Schritt Konsequenzen und der Spielraum für Fehler in alarmierendem Tempo schrumpft. Die wahrscheinlichste Option für die USA besteht darin, das Regime zu enthaupten (was Ayatollah Ali Khamenei oder hochrangige militärische und politische Führer einschließen könnte), die Raketeninfrastruktur und die Kommando- und Kontrollstrukturen auszuschalten und eine Strategie der Dominanz statt der Eskalation zu verfolgen.

Für den Iran könnte Optimismus hinsichtlich der Verhandlungen mit Washington gefährlich oder irreführend sein. Die Akzeptanz von Trumps Bedingungen käme einer Kapitulation gleich und würde dem Regime in Teheran seine ideologische Identität nehmen. Daher wird der Iran diese Bedingungen unter keinen Umständen akzeptieren. Allerdings muss er auch eine schwierige Entscheidung treffen. Ein Angriff der USA würde wahrscheinlich neben Luftangriffen auch Marine- und Kommandooperationen umfassen. Er könnte auch den Weg für massive städtische Aufstände ebnen, die letztendlich zum Zusammenbruch des Regimes führen könnten.

Regime hat Widerstandsfähigkeit bewiesen

Der massive Aufbau von US-Militärkräften und die Eskalation der Rhetorik haben es Trump schwer gemacht, zurückzustecken, ohne bedeutende Zugeständnisse in Bezug auf das iranische Atomprogramm zu erhalten. Die Berater des Präsidenten betrachten den Einsatz von Streitkräften nicht als symbolische Drucktaktik, sondern als Zeichen der Handlungsbereitschaft. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Teheran von seiner Position abweicht, da es konsequent bekräftigt, dass es mit den USA nur über die Atomfrage verhandeln wird, und sich kategorisch weigert, sein Raketenprogramm oder seine regionalen Aktivitäten in die Gespräche einzubeziehen.

Die Erfahrungen der USA im Irak und in Afghanistan sind angesichts der finanziellen und menschlichen Kosten sowie des Rufs, den sich die USA als Hegemonialmacht erworben haben, nach wie vor im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner präsent. Ein Regimewechsel im Iran wird in amerikanischen Politikkreisen seit Jahrzehnten diskutiert, aber dies hat sich nie in einer tragfähigen Strategie niedergeschlagen. Trotz seiner internen Krisen und lähmenden Sanktionen hat das iranische Regime seine Widerstandsfähigkeit und Überlebensfähigkeit unter Beweis gestellt, indem es sich auf einen geschlossenen Sicherheits- und Militärapparat sowie ein Netzwerk regionaler und internationaler Allianzen stützt.

Sollte es zu einem Krieg kommen, würde dieser nicht auf einen bilateralen Konflikt zwischen Washington und Teheran beschränkt bleiben, sondern auch die Sicherheit der Golfregion, des Irak, Syriens und des Libanon beeinträchtigen. Die Auswirkungen könnten sich sogar auf die globalen Energiemärkte ausweiten und die internationale Wirtschaft mit einer neuen Krise bedrohen. Daher machen die Kosten-Nutzen-Rechnungen für beide Seiten einen totalen Krieg eher zu einer Drohung als zu einer tatsächlichen Möglichkeit.

Wenig Hoffnung auf Demokratie

Trumps Interesse an den iranischen Protesten ist eher taktischer als ideologischer Natur; das Ziel könnte darin bestehen, das System so weit zu schwächen, dass erhebliche Zugeständnisse erreicht werden können. Die Sicherheitsstruktur des iranischen Regimes dreht sich um die Islamische Revolutionsgarde und die Basij, eine Gruppe freiwilliger paramilitärischer Kräfte, die der Revolutionsgarde angegliedert sind.

Damit die Proteste erfolgreich sein können, müssten große Menschenmengen viel länger als in der Vergangenheit zusammenbleiben, und einige Sektoren, insbesondere die Sicherheitskräfte, müssen sich vom Regime abspalten. Das Scheitern der anhaltenden Proteste und der externen Drohungen, eine Spaltung innerhalb des Sicherheitsapparats herbeizuführen, zeigt die Fähigkeit des Regimes, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Es gibt keine verlässliche, organisierte iranische Opposition, die die USA nutzen könnten, um einen radikalen politischen Wandel herbeizuführen. Und Washington hat nicht die Absicht, Bodentruppen in den Iran zu entsenden oder eine groß angelegte, anhaltende Luftkampagne zu starten – beides Voraussetzungen für den Sturz eines Regimes von der Größe des iranischen. Die Tötung des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei würde nicht zum Zusammenbruch des Regimes führen, da die Machtstruktur nicht auf einer einzelnen Person, sondern auf einem Netzwerk von Institutionen basiert. An erster Stelle stehen dabei die Revolutionsgarden, die ihren Einfluss nicht ohne Weiteres aufgeben werden und schnell eine alternative Führung ernennen könnten, um die Macht zu behalten. Ein Sturz des Regimes würde den Iran nicht automatisch in eine Demokratie verwandeln. Vielmehr könnte es zu internen Machtkämpfen kommen, die möglicherweise zu Chaos oder sogar zu einem Bürgerkrieg führen würden.

