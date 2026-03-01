- „Iran könnte im Bürgerkrieg versinken“
Mit der Tötung Khameneis beginnt ein historischer Einschnitt. Droht nun der Umsturz, übernehmen die Revolutionsgarden die Macht – oder stürzt Iran in einen Bürgerkrieg? Guido Steinberg erklärt im Interview, welche Szenarien realistisch sind und worauf alles ankommt.
Guido Steinberg ist Historiker, Islamkundler und Politologe. Als Fachreferent war er von 2002 bis 2005 für Terrorismusbekämpfung im Bundeskanzleramt tätig, bis er anschließend zur Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wechselte. Momentan ist er in der Forschungsgruppe „Afrika und Mittlerer Osten“ des SWP tätig.
