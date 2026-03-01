Foto: Motorradfahrer mit rotem Helm fährt an Plakat mit Porträt von Ali Khamenei vorbei.
Ein Motorrad fährt an einem Bild des verstorbenen iranischen Obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei auf einer leeren Straße vorbei / picture alliance/dpa/AP | Vahid Salemi

Trumps riskantes Manöver „Iran könnte im Bürgerkrieg versinken“

Mit der Tötung Khameneis beginnt ein historischer Einschnitt. Droht nun der Umsturz, übernehmen die Revolutionsgarden die Macht – oder stürzt Iran in einen Bürgerkrieg? Guido Steinberg erklärt im Interview, welche Szenarien realistisch sind und worauf alles ankommt.

INTERVIEW MIT GUIDO STEINBERG am 2. März 2026

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

Guido Steinberg ist Historiker, Islamkundler und Politologe. Als Fachreferent war er von 2002 bis 2005 für Terrorismusbekämpfung im Bundeskanzleramt tätig, bis er anschließend zur Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wechselte. Momentan ist er in der Forschungsgruppe „Afrika und Mittlerer Osten“ des SWP tätig.

IngoFrank | Mo., 2. März 2026 - 09:14

Deutschlands „Gutmenschen“ halten doch die Tore jetzt immer noch weit geöffnet, wir schaffen das !
Der Islam gehört doch zu Deutschland, und wird von allen Minaretten & Kirchen hier zu Lande gepredigt ……
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

Maria Arenz | Mo., 2. März 2026 - 10:30

aber welcher Islam, Herr Frank?. Wulffs Lieblingsislam- Sunniten-ist ja nun genau nicht der Islam, in dessen Namen die Windelköpfe aus Ghom ihr Land und den Nahen Osten tyrannisieren. Im Gegenteil- zwischen Sunniten und Schiiten besteht eine bis in's 8. Jahrhunder zurückgehende Erbfeindschaft. Je nachdem, wie lange das von Trump angepfiffene Tohuwabohu jetzt anhält, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn irgendwann auch deren Parteigänger sich auf unseren Straßen gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ich habe mir einmal die theologischen Grundlagen der schiitischen Islam-Variante angeschaut. Die Ersetzung von Khamenei durch einen anderen Windelkopf dürfte eines der einfacheren Probleme darstellen und zur Not stehen ja auch Armee und die bestens organisierten Revolutionsgarden bereit, ein allfälliges Machtvakuum auszufüllen. Die fehlende Impulskontrolle des US-Präsidenten wird uns alle noch teuer zu stehen kommen, fürchte ich.

Thomas Veit | Mo., 2. März 2026 - 11:01

"Die fehlende Impulskontrolle des US-Präsidenten wird uns alle noch teuer zu stehen kommen,..." - fürchte ich auch.

Die USA hatten schon in Vietnam kein wirkliches Konzept, ausser Feuerkraft. Sie hatten auch in Afghanistan kein wirkliches Konzept, ausser Feuerkraft. Und die USA hatten ebenso im Irak kein wirkliches Konzept (Aussage General Petraeus, u.a.), ausser Feuerkraft.

Warum sollte das dieses 5anders sein...!? 😉

PS: das 'Konzept' hinter Maduros Entführung sprich Venezuela ist wahrscheinlich auch noch 'in Arbeit' und wird sicher noch nachgeliefert werden... - oder auch nicht. 🤔 >> allzu viel 'Strategie sollte man/Frau von US nicht erwarten..., insbesondere nicht unter dieser Führung. Da wird mMn generell viel-zu-viel hineininterpretiert, hierzulande... ...

IngoFrank | Mo., 2. März 2026 - 12:43

In Glaubensfragen kaum noch unterscheidbar, o.k. das Zölibat, aber politisch ? Beide Kirchen auf Links grünem Kurs die Welt zu retten. Warum sollen beide islamgruppen, so unterschiedlich sie sein mögen, sich nicht im Kampf gegen westliche Werte, sofern noch vorhanden, sich einen im gemeinsamen Kampf
gegen selbige ?
Mfg a d E R

G. Fischer | Mo., 2. März 2026 - 10:43

Vielleicht wird's ein Dejavu von 1953, wo der demokratisch gewählte Premierminister Mohammed Mossadegh wegen der Verstaatlichung der Ölindustrie durch die CIA/USA gestürzt und der Schah Mohammad Reza Pahlavi mit USA-Unterstützung auf den Sessel gehievt wurde. Jetzt steht sein Sohn für eine "amerikafreundliche Diktatur" bereit (Wikipedia).

Und wenn die (zahlenmäßig beschränkte) Masse der im Westen jubelnden und seine Einsetzung - die des Schah-Sohn Reza II - fordernden iranischen Exil-Demonstrant:innen in den westlichen Medien noch mal handwerklich geschickt aus verschiedenen Kammeraperspektiven gezeigt werden..., um ihre schiere Anzahl größer erscheinen zu lassen... [wirklich 'arm' wie im Iran selbst sieht allerdings keine aus, auf diesen pro-Schah-Bildern... - eher $$$ 🤔] -- ja dann, dann könnte daraus doch ein PASSENDES WESTLICHES NARRATIV für einen 'erfolgreichen' US-Regime-Change entstehen... ... - also für die als Zielgruppe, die das neue Engagement letztlich bezahlen müssen, mit ihrem (Steuer-) Geld oder halt mit ihrem Leben... ...

Passt schon.

Hans Süßenguth-Großmann | Mo., 2. März 2026 - 10:53

Ich denke eine Militärdiktatur am wahrscheinlichsten. Israels Bemühungen die gegnerischen Führer zu ermorden, waren seit den Tagen von Scheich Yassin, dem Gründer der Hamas, nicht dahingehend vom Erfolg gekrönt, dass mit dem Führer auch die Organisation verschwunden ist. Es wird sich auch im Iran keine Regierung bilden, die nicht mit dem Militär kooperiert. Solche Aufrufe, wie jetzt von Trump: im Augenblick ist Straffreiheit und wenn ihr nicht aufgebt, dann ist die Rübe ab, sind ein Witz und nicht durchsetzbar.

Gerhard Fiedler | Mo., 2. März 2026 - 12:53

Richtig, aber das Handeln von Trump und Israel war für den Freiheitskampf der Iraner die letzte Chance und für die Welt, das Entstehen einer aggressiven Atommacht zu verhindern. Von daher findet dies auch meine Zustimmung. Gewiss, auch meine Sorge ist dabei groß, dass alles letztlich auch schief ausgehen könnte.
Bundeskanzler Merz hat sich dabei m. E. mit seiner verbalen Zustimmung erstaunlicherweise richtig verhalten. Das wird ihm Punkte einbringen, der AfD hingegen das Gegenteil davon. Die Forderung von Frau Weidel und Herrn Chrupalla nach Einhaltung des Völkerrechts und Zurückhaltung war diesmal unklug. Das wird der AfD schaden. Schweigen wäre für sie zumindest besser gewesen. Der Iran ist eben nicht die Ukraine. Ich denke dabei an den Einsatz der Alliierten 1945. Ohne diesen wären wir Hitler mit Anhang so schnell nicht losgeworden.

Klaus Funke | Mo., 2. März 2026 - 13:38

Wieder ist was verschwunden. Wer ist schuld? Die Technik? Oder die Zensur?

Verschwundene Kommentare und Auffälligkeiten, die auch andere User in jüngster Zeit beklagen, legt die Vermutung nahe, dass nur noch bestimmte kritische Kommentare durchgelassen werden. Vielleicht ist sogar die Anzahl der Kritiken limitiert. Das ist das Merz-Deutschland, das wir erleben. Merz - ein echter Nachfahre alter deutscher Obrigkeit, vom Kaiser über die Weimarer Zeit, über Honecker bis zu den Notstandsgesetzen. Nein, man kann nicht stolz sein, Deutscher zu sein.

