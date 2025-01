Unter dem Jubel der meisten Anwesenden in der Rotunda des Capitols verkündete Trump kurz nach Ablegen des Amtseides vor dem Chief Justice John Roberts, dass es nur zwei Geschlechter gibt: Männer und Frauen. Und dass die von den genannten zeitgeistigen Strömungen betriebene Zensur ein Ende habe – in den USA werde es wieder freedom of speech, Redefreiheit, geben.