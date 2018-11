Seit 21 Monaten ist Präsident Trump jetzt im Amt. Schlittern die Vereinigten Staaten bereits in Richtung einer Autokratie? Bisher war die Fahrt jedenfalls turbulent und voller unerhörter Begebenheiten. Wer hat da noch den Tacho im Blick? Wir müssen uns der Wegstrecke bewusst sein, die wir zurückgelegt haben. So hat es auch Abraham Lincoln in seiner House-Divided-Rede betont, als er die tiefe Spaltung seines Landes in Gegner und Befürworter der Sklaverei beklagte: „Wenn wir wissen, wo wir stehen und wohin wir gehen, dann können wir besser beurteilen, was wir tun sollen und wie wir es tun sollen.“

Beginnen wir mit der guten Nachricht: Gegen die Regierung Trump konnte bisher noch jedes Bundesgesetz durchgesetzt werden. Die Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller gehen weiter, trotz schwerer Drohungen des Präsidenten. Und das Justizministerium ignoriert die via Twitter abgesetzten Forderungen des Präsidenten, seine Gegner strafrechtlich zu verfolgen. Soweit bekannt, bedrohen weder die Bundessteuerbehörde noch andere Ämter die Kritiker Trumps. Im Juli ergriff die Polizei in Ohio zwar Maßnahmen gegen die Pornodarstellerin und Trump-Gegnerin Stormy Daniels. Sie wurde festgenommen unter dem Vorwurf, Undercover-Beamten zu nahe getreten zu sein, als sie in einem Strip-Club auftrat. Die Vorwürfe wurden mittlerweile aber fallen gelassen. Klar ist: Es handelte sich nur um eine lokale Aktion.

