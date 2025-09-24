Donald Trump
Donald Trump vor der UN-Generalversammlung in New York / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Donald Trump spricht in New York Eine berechtigte Standpauke für die Vereinten Nationen

In New York liest Donald Trump den Vereinten Nationen die Leviten. In einer Mischung aus Klartext und Hybris – und mit überraschenden Tönen zum Ukrainekrieg. Seine Standpauke fällt hart aus, ist aber durchaus berechtigt.

VON BEN KRISCHKE am 24. September 2025 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Zur Artikelübersicht

Die Vereinten Nationen (UN) wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um internationale Zusammenarbeit zu fördern, Menschenrechte global zu stärken und eine Plattform zu schaffen, auf der Staaten ihre Konflikte im Dialog lösen können. Der Gründungsgedanke war also ein ehrenwerter, sorgt in der Wahrnehmung der UN bis heute allerdings für eine Verzerrung: Weil „Vereinte Nationen“ so schön klingt, weckt der Name bestimmte Assoziationen. Etwa, dass die UN eine bunt-diverse Weltfamilie bilden und für die viel zitierte liberale Demokratie streiten würden.

In Wahrheit – und weil die Welt eben deutlich komplexer ist als jedes Mission Statement, wie es neudeutsch heißt – ist aber auch die UN nur die Summe ihrer Mitglieder. 193 sind es derzeit. Und je nachdem, wie man rechnet, sind nur etwa zwei Dutzend dieser Mitglieder Demokratien – oder maximal die Hälfte, wenn man großzügigerweise auch diejenigen dazu zählen will, die unvollständige oder fehlerhafte Demokratien sind, sogenannte „flawed democracies“.

Mehr lesen über

