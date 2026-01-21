- Der Berserker hat wieder zugeschlagen
Mit seinem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum macht der amerikanische Präsident mehr oder weniger deutlich: Entweder ich bekomme Grönland, oder die Nato ist passé. Wenn Brüssel so weitermacht wie bisher, wäre das sogar noch ein günstiger Preis.
Dass Donald Trumps mäandernde Rede vor dem Weltwirtschaftsforum an diesem Mittwoch ein rhetorisches Meisterstück war, kann man guten Gewissens bezweifeln. Sein Themenfeld reichte von Handelspolitik über Venezuela und die Ukraine bis hin zu nun endlich wieder gepflegten Rasenflächen in Washington, D.C. Dennoch markiert der Auftritt des amerikanischen Präsidenten in Davos – wie so oft – eine historische Zäsur.
