- Die Verzwergung der Vereinigten Staaten
Der aktuelle Streit zwischen dem US-Präsidenten und der italienischen Regierungschefin zeigt, warum Trump inzwischen selbst enge Verbündete von der Fahne gehen. Der Maga-Prophet im Weißen Haus schadet den Interessen seines Landes.
Was sich über das vergangene Wochenende hinweg zwischen Donald Trump und Giorgia Meloni abgespielt hat, könnte man leicht als eine minderschwere Kabbelei zwischen dem amerikanischen Präsidenten und der italienischen Ministerpräsidentin abtun. Ganz nach dem Motto: Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
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