Donald Trump gegen Giorgia Meloni - Die Verzwergung der Vereinigten Staaten

Der aktuelle Streit zwischen dem US-Präsidenten und der italienischen Regierungschefin zeigt, warum Trump inzwischen selbst enge Verbündete von der Fahne gehen. Der Maga-Prophet im Weißen Haus schadet den Interessen seines Landes.