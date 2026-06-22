Giorgia Meloni und Donald Trump
Freundschaft beendet: Giorgia Meloni von einer Aufnahme von Donald Trump / picture alliance / Ansa / Angelo Carconi

Donald Trump gegen Giorgia Meloni Die Verzwergung der Vereinigten Staaten

Der aktuelle Streit zwischen dem US-Präsidenten und der italienischen Regierungschefin zeigt, warum Trump inzwischen selbst enge Verbündete von der Fahne gehen. Der Maga-Prophet im Weißen Haus schadet den Interessen seines Landes.

VON ALEXANDER MARGUIER am 22. Juni 2026 5 min

Alexander Marguier

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Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

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Was sich über das vergangene Wochenende hinweg zwischen Donald Trump und Giorgia Meloni abgespielt hat, könnte man leicht als eine minderschwere Kabbelei zwischen dem amerikanischen Präsidenten und der italienischen Ministerpräsidentin abtun. Ganz nach dem Motto: Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. 

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Johannes | Mo., 22. Juni 2026 - 17:44

jeden internationalen Auftritt und große Entscheidungen Ihrerseits in den sozialen Medien vor dem Wahlvolk und vor "ihrem" Italien rechtfertigt. nichts mit theoretischem Elitegetue wie in Deutschland. Ein weiblicher, nüchterner Pragmatismus wie ich ihn seltenst gesehen habe. Sie führt, sie folgen zuhauf. zurecht.

Trump hat sich ordentlich an ihr verbrannt.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 22. Juni 2026 - 17:44

Keine Frage, das Verhalten von Donald Trump ("I‘m the Boss") ist verstörend und nicht nur für einen "Normalo" schwer nachvollziehbar. Insbesondere deshalb, da die Provokationen (siehe Meloni) grundlos und absolut irrational sind. Trotzdem sollte man diese nicht an Großmannssucht abtun. In selbstkritischen Momenten bedauerte Donald Trump sein und seines Vaters Verhalten gegenüber seinem früh verstorbenen Bruder Fred. Die gesamte Welt in Geiselhaft eines Traumatisierten: zumindest nicht völlig abwegig.

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