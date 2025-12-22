JD Vance auf Grönland
März 2025: US-Vizepräsident JD Vance und seine Frau Usha Vance besichtigen die US-Raumfahrtbasis Pituffik in Grönland / picture alliance / dpa / AFP / Jim Watson

Donald Trump ernennt Sondergesandten für Grönland „Es ist mir eine Ehre“

Empörung und Entsetzen in Dänemark: Der amerikanische Präsident erneuert seine Ansprüche auf Grönland. Um sie durchzusetzen, hat Trump jetzt den Gouverneur von Louisiana zum Sondergesandten ernannt. Die Dänen wehren sich auf ihre Art.

VON JENS MATTERN am 22. Dezember 2025

Jens Mattern ist freier Auslandskorrespondent für Polen, das Baltikum und Skandinavien.

„Respekt” ist ein Wort, das am Montag dänische wie grönländische Politiker oft in den Mund nahmen. Sie fordern dies, nicht zum ersten Mal, von Donald Trump ein. Denn der scheint kurz vor dem Weihnachtsfest mit seinem Anspruch auf Grönland ernst machen zu wollen – der US-Präsident hat Jeff Landry, den Gouverneur von Louisiana, zum Sondergesandten für Grönland ernannt. Und der Ernannte lässt via X keine Zweifel aufkommen, welche Mission dieser Posten mit sich bringt: „Es ist mir eine Ehre, Ihnen in dieser ehrenamtlichen Funktion zu dienen und Grönland zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen“, so der Republikaner.

