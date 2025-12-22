Donald Trump ernennt Sondergesandten für Grönland - „Es ist mir eine Ehre“

Empörung und Entsetzen in Dänemark: Der amerikanische Präsident erneuert seine Ansprüche auf Grönland. Um sie durchzusetzen, hat Trump jetzt den Gouverneur von Louisiana zum Sondergesandten ernannt. Die Dänen wehren sich auf ihre Art.