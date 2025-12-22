- „Es ist mir eine Ehre“
Empörung und Entsetzen in Dänemark: Der amerikanische Präsident erneuert seine Ansprüche auf Grönland. Um sie durchzusetzen, hat Trump jetzt den Gouverneur von Louisiana zum Sondergesandten ernannt. Die Dänen wehren sich auf ihre Art.
„Respekt” ist ein Wort, das am Montag dänische wie grönländische Politiker oft in den Mund nahmen. Sie fordern dies, nicht zum ersten Mal, von Donald Trump ein. Denn der scheint kurz vor dem Weihnachtsfest mit seinem Anspruch auf Grönland ernst machen zu wollen – der US-Präsident hat Jeff Landry, den Gouverneur von Louisiana, zum Sondergesandten für Grönland ernannt. Und der Ernannte lässt via X keine Zweifel aufkommen, welche Mission dieser Posten mit sich bringt: „Es ist mir eine Ehre, Ihnen in dieser ehrenamtlichen Funktion zu dienen und Grönland zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen“, so der Republikaner.
-
