Donald Trumps Lektionen für Europa - Stellt euch dem Wettbewerb!

Der amerikanische Präsident hat in Davos einmal mehr die versammelten europäischen Eliten brüskiert. Und das ist auch gut so, denn ohne Druck von außen würde Brüssel einfach weitermachen wie gehabt. Dasselbe gilt übrigens für die Vereinten Nationen.