- Stellt euch dem Wettbewerb!
Der amerikanische Präsident hat in Davos einmal mehr die versammelten europäischen Eliten brüskiert. Und das ist auch gut so, denn ohne Druck von außen würde Brüssel einfach weitermachen wie gehabt. Dasselbe gilt übrigens für die Vereinten Nationen.
Am Dienstagabend ging es in Davos also ohne Nachtisch ins Bett (beziehungsweise an die Bar). Der Grund dafür waren bekanntlich diverse herablassende Äußerungen über Europa, die sich der amerikanische Handelsminister bei einem hochrangig besetzten Abendessen nicht hatte verkneifen wollen. Howard Lutnicks Worte sollen die EZB-Präsidentin Christine Lagarde derart verärgert haben, dass sie noch während des Dinners den Saal verließ, und die gesamte Veranstaltung kurz darauf abgebrochen wurde. Der Vorgang reiht sich denn auch ein in einen Weltwirtschaftsgipfel, der von den Vertretern des gastgebenden Kontinents als eine einzige Aneinanderreihung von Provokationen insbesondere durch Besucher aus den USA wahrgenommen wurde. Die Stimmung in den Schweizer Alpen war jedenfalls schon einmal deutlich besser.

