Der amerikanische Präsident hat in Davos einmal mehr die versammelten europäischen Eliten brüskiert. Und das ist auch gut so, denn ohne Druck von außen würde Brüssel einfach weitermachen wie gehabt. Dasselbe gilt übrigens für die Vereinten Nationen.

VON ALEXANDER MARGUIER am 23. Januar 2026 7 min

Alexander Marguier

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

Am Dienstagabend ging es in Davos also ohne Nachtisch ins Bett (beziehungsweise an die Bar). Der Grund dafür waren bekanntlich diverse herablassende Äußerungen über Europa, die sich der amerikanische Handelsminister bei einem hochrangig besetzten Abendessen nicht hatte verkneifen wollen. Howard Lutnicks Worte sollen die EZB-Präsidentin Christine Lagarde derart verärgert haben, dass sie noch während des Dinners den Saal verließ, und die gesamte Veranstaltung kurz darauf abgebrochen wurde. Der Vorgang reiht sich denn auch ein in einen Weltwirtschaftsgipfel, der von den Vertretern des gastgebenden Kontinents als eine einzige Aneinanderreihung von Provokationen insbesondere durch Besucher aus den USA wahrgenommen wurde. Die Stimmung in den Schweizer Alpen war jedenfalls schon einmal deutlich besser.

Markus Michaelis | Fr., 23. Januar 2026 - 17:04

Ja, das sehe ich auch so. Es geht nicht darum, Trump zu überführen, es geht darum zu erkennen, wo man selber in Sackgassen steckt und wie man weitermachen will. Und noch mehr geht es heute darum, herauszubekommen, wer "Wir" überhaupt ist. Das springt, wie es gerade passt, zwischen allen möglichen Vorstellungen aller möglichen Gruppen hin und her und hat ein wenig die Bodenhaftung verloren.

IngoFrank | Fr., 23. Januar 2026 - 17:32

Italien, Ungarn, Polen und die Slowakei, schon gar nicht der Alt- Politiker Verschiebebahnhof Brüssel, werden auch nur einen Fuß in Richtung Reformen anheben. Da müßte der „klägliche Rest“ samt der „bürokratischen Krake Brüssel“ ihr bisheriges Tun auf den Prüfstand stellen und die „geleistete“ wohlstandsvernichtende Wirtschafts & Energiepolitik inkl. Corona, der inneren & äußeren Sicherheit hinterfragen. Und dies machen z.B. Länder wie Deutschland, und Frnkreich und schon gar nicht die ausgekugelte U v d L & Madame der Schulden in der EU, nur um an den Hebeln der Macht zu verweilen und weiter den Umverteilungskus durchzuziehen und den Markt auszuhebeln.
MfG a d Erfurter Republik

Sabine Lehmann | Fr., 23. Januar 2026 - 17:52

Oh, das wird ein interessantes Unterfangen. Ich überleg grad' in welchen Disziplinen wir antreten.
Da wäre z.B. die Innere Sicherheit & Ordnung. Da gab es grad heute an einem sonnigen Nachmittag unter den Linden im beschaulichen Berlin, Manche nennen es Reichshaupstadtslum, einen Beerdigungszug durch die Stadt. Eine echte Größe, ein ehrenhaftes Mitglied unserer Gesellschaft (Mehmet K.) wurde da zu Grabe getragen. Ich weiß nicht, ob sie ihn kennen, vielleicht eher nicht, denn unsereiner bewegt sich nicht in den "illustren" Kreisen der Clan-Kriminalität. Aber das wirklich beeindruckende war, dass die gesamte Berliner Polizei die Eskorte machte, wegen der Sicherheit und so, Sie verstehen. Sie verstehen nicht? Gut, dann zur nächsten Disziplin:
Staatsausgaben, Investitionen: In Kolumbien gibt es jetzt Millionen klimafreundliche Kühlschränke. Wer's erfunden hat, weiß ich nicht, aber wer's bezahlt hat: Wir alle. Mit 5 Millionen Steuerpeseten aus dem Bälleparadies!
Wir sind wettbewerbsfähig.

Maja Schneider | Fr., 23. Januar 2026 - 18:24

Natürlich geht es um die Leistungsfähigkeit eines Landes, einer Gesellschaft, und darum geht es auch Trump, aber leider nicht den Westeuropäern, die offensichtlich die Rede des Präsidenten nicht verstanden haben, ganz im Gegenteil! Der politmediale Komplex Deutschlands und der EU schäumt vor Wut ob der Klarheit und Wahrheit der Worte, ist beleidigt, und Frau v. d. Leyen tritt auf mit einer Rede, deren Inhalt deutlich macht, was sie anstrebt und von ihrem Ziel auch nicht ablässt, allen Misstrauensvoten und auch Appellen des US-Präsidenten zum Trotz. Sie will die Regentin der Vereinigten Staaten von Europa werden, koste es, was es wolle, und unter dem Vorwand des gemeinsamen Aufrüstens, des gemeinschaftlichen Vermögens der EU sowie mit massivem Kampf gegen die Meinungs - Rede - und Pressefreiheit und weiteren Beschränkungen der Souveränität der EU-Staaten will sie die Macht der Kommission, also ihre eigene, erweitern. Hoffen wir also weiter auf die Unterstützung der USA!

Urban Will | Fr., 23. Januar 2026 - 18:34

europäischen Polit-Clowns auf offener Bühne immer wieder ins Gesicht sagen können, wie dumm diese sind. Man spürt förmlich die Verachtung, die sie diesen Komplett-Versagern entgegen bringen.
Und das zu Recht.
Noch nie hat sich ein Kontinent oder Staatengebilde mit solch einer Vehemenz selbst zerstört und unbedeutend gemacht wie dieses EU-Europa.
Kulturell zerstört durch das Geschehen-lassen einer geisteskranken Massen-Imigration kulturfremder Völker, die nach wie vor anhält, v.a. durch die dümmste EU-Regierung überhaupt, der deutschen, nach wie vor befördert wird (durch Unterlassen wirklich durchschlagender anderer Politik) und wirtschaftlich zerstört durch die Selbst-Kastration auf dem Altar ideologischer Klimapolitik, die in einem Ausmaß dumm ist, dass man sich immer wieder fragt, wie so etwas möglich sein kann.
Die Geschichte wird irgendwann feststellen, welch ein Segen Trump für uns hätte sein können (oder sogar war, man wird sehen, aber da müssen die Wähler noch mithelfen).

C. Schnörr | Fr., 23. Januar 2026 - 19:23

… Druck von außen würde Brüssel weitermachen wie bisher …“ Würde?! Ich sehe nur: Augen zu und durch, wie auch von der Deutschen Politik im Panikmodus.

