Donald Trumps „serbische Connection“ - Vollzieht Trump eine Kehrtwende in der amerikanischen Balkan-Politik?

Donald Trump hebt überraschend die US-Sanktionen gegen den bosnischen Serbenführer Milorad Dodik auf – ein Signal an serbische Nationalisten und alte Verbündete. Hinter den Kulissen mischen auch frühere Weggefährten Trumps mit.