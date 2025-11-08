Dodik
Milorad Dodik während eines Interviews / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Borislav Zdrinja

Donald Trumps „serbische Connection“ Vollzieht Trump eine Kehrtwende in der amerikanischen Balkan-Politik?

Donald Trump hebt überraschend die US-Sanktionen gegen den bosnischen Serbenführer Milorad Dodik auf – ein Signal an serbische Nationalisten und alte Verbündete. Hinter den Kulissen mischen auch frühere Weggefährten Trumps mit.

VON ALEXANDER RHOTERT am 17. November 2025 9 min

Autoreninfo

Alexander Rhotert forscht als Politikwissenschaftler zum ehemaligen Jugoslawien seit 1991. Er war 20 Jahre für UN, Nato, OSZE, OHR und EU tätig, zumeist zur Friedensumsetzung auf dem Westbalkan. Als Oberstleutnant und Interkultureller Einsatzberater der Bundeswehr arbeitete er zu Kosovo und Bosnien und Herzegowina. 
 

So erreichen Sie Alexander Rhotert:

Zur Artikelübersicht

Es ist merklich still geworden um den loyalsten Trump-Mitstreiter außerhalb der Familie des US-Präsidenten. Gemeint ist der ehemalige amerikanische Botschafter in Deutschland, Richard „Ric“ Grenell, der sich während seines Mandats in Berlin wegen seiner undiplomatischen Art wenig Freunde gemacht hat, um es diplomatisch auszudrücken. Donald Trump Junior hatte diesen nach dem Wahlerfolg seines Vaters als Favoriten für das Amt des Außenministers ins Spiel gebracht. Als Trump den kubanischstämmigen Senator Marco Rubio aus Florida vorzog, musste sich Grenell mit der neu geschaffenen Position des „Gesandten für Spezialmissionen“ begnügen.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.