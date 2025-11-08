- Vollzieht Trump eine Kehrtwende in der amerikanischen Balkan-Politik?
Donald Trump hebt überraschend die US-Sanktionen gegen den bosnischen Serbenführer Milorad Dodik auf – ein Signal an serbische Nationalisten und alte Verbündete. Hinter den Kulissen mischen auch frühere Weggefährten Trumps mit.
Es ist merklich still geworden um den loyalsten Trump-Mitstreiter außerhalb der Familie des US-Präsidenten. Gemeint ist der ehemalige amerikanische Botschafter in Deutschland, Richard „Ric“ Grenell, der sich während seines Mandats in Berlin wegen seiner undiplomatischen Art wenig Freunde gemacht hat, um es diplomatisch auszudrücken. Donald Trump Junior hatte diesen nach dem Wahlerfolg seines Vaters als Favoriten für das Amt des Außenministers ins Spiel gebracht. Als Trump den kubanischstämmigen Senator Marco Rubio aus Florida vorzog, musste sich Grenell mit der neu geschaffenen Position des „Gesandten für Spezialmissionen“ begnügen.
