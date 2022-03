„Wir stehen selbst enttäuscht und seh’n betroffen / den Vorhang zu und alle Fragen offen“: Bertolt Brechts berühmtes Zitat ist zwar leidlich überstrapaziert, eignet sich aber gleichwohl perfekt als Zusammenfassung für die Talkshow von Anne Will an diesem Sonntagabend. „Krieg ohne Ende?“, so der Titel für die Diskussionsrunde, bei der natürlich „Putins Angriff“ (so hieß es ebenfalls in der Überschrift) gemeint war. Wobei schon das zu hinterfragen wäre, denn der russische Präsident ist ja kein einsamer Feldherr und genießt offenbar auch den Rückhalt eines Großteils seiner Bevölkerung – Staatspropaganda hin oder her.

Die Teilnehmerschaft bei Will war trotz unterschiedlicher Sichtweisen in einzelnen Punkten weitgehend einer Meinung, nämlich dahingehend, dass Russlands Invasion ins Nachbarland zur Selbstisolation führe, die regelbasierte Weltordnung unterminiere (wenn diese denn je wirklich Bestand hatte) und durch wirtschaftliche Sanktionen zumindest erschwert werden müsse. Was man eben so sagt, wenn die Not groß ist und guter Ratschlag billig. Die Ehre gaben sich: Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff, Christoph Heusgen als Chef der Münchener Sicherheitskonferenz und langjähriger außenpolitischer Berater Angela Merkels, die ehemalige Nato-Planungsstabschefin und jetzige Beraterin Stefanie Babst. Sowie Marina Weisband, die aus Kiew stammt, einst in der Piratenpartei aktiv war und nun als „Publizistin“ vorgestellt wird.