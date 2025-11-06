- Wie soll man die Hamas entwaffnen?
Das von den USA vermittelte Friedensabkommen sieht die Entwaffnung der Hamas und den Einsatz einer internationalen Stabilisierungstruppe für Gaza vor. Doch die Hamas ist tief verwurzelt im sozialen Gefüge Gazas und bereits dabei, die Kontrolle über die von Israel geräumten Gebiete zurückzuerlangen.
Seit Jahren gehört der Nahe Osten zu den instabilsten Regionen weltweit. Die Kultur ist geprägt von sozialen und ethnischen Spannungen, politischer Instabilität und Religionskriegen. Selten bieten geopolitische Bedingungen die Möglichkeit einer grundlegenden Neuordnung regionaler Allianzen, die zu dauerhaftem Frieden und Wohlstand führen können. Mit dem Ende des zwei Jahre lang tobenden Kriegs zwischen Israel und Irans Stellvertretern in Gaza und im Libanon stehen jetzt auch brüchige Waffenstillstände mit der Hamas und Hisbollah auf dem Spiel. Nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023, bei dem über 1200 Menschen brutal abgeschlachtet wurden, und dem daraus resultierenden Gaza-Krieg wird die Forderung nach der Entwaffnung der Hamas zum Prüfstein jeder künftigen Friedensordnung.
Israel verlangt die vollständige Zerschlagung der Terrorgruppe, während die internationale Gemeinschaft über Übergangsverwaltungen, Wiederaufbaupläne und Sicherheitsgarantien verhandelt. Doch dahinter verbergen sich alte Realitäten: Die Hamas ist nicht nur eine bewaffnete Organisation, sondern auch ein politisches und ideologisches System – ein Ableger der aus Kairo stammenden sunnitischen Muslimbruderschaft – und tief verwurzelt im sozialen Gefüge Gazas. Zwischen den Interessen Israels, Katars, Ägyptens und der USA entsteht ein komplexes Machtpuzzle. Die Entwaffnung der Hamas steht dabei sinnbildlich für den Konflikt zwischen Hoffnung und Skepsis, politischer Rhetorik und sicherheitspolitischer Realität.
-
