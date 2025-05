Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

In diesen Tagen kursiert in Deutschland mit Blick auf die Bemühungen der US-Regierung für einen Waffenstillstand und Frieden im russisch-ukrainischen Krieg ein erstaunlicher Begriff. Man liest Überschriften wie „Baerbock warnt USA vor Ja zu Diktatfrieden in Ukraine“. Eine Sprecherin der noch amtierenden Bundesregierung erklärt: „Klar ist für uns aber auch, dass es sich dabei nicht um einen Diktatfrieden auf Kosten der Ukraine handeln kann.“ Aber auch Außenpolitiker der Union und nicht zuletzt der künftige Bundeskanzler Friedrich Merz selbst benutzen den Begriff in exakt derselben Tonlage. Es dürfe keine „Unterwerfung“ der Ukraine „unter die militärisch geschaffenen Fakten“ geben.

Ein politischer Kampfbegriff der 1920er Jahre Die Deutschen, jedenfalls ihre öffentlichen Meinungsmacher, sind eigentlich bekannt für ihre extreme Empfindlichkeit, wenn es um die deutsche Geschichte geht – und das Sprechen und Schreiben darüber. Umso erstaunlicher, dass nun der Begriff „Diktatfrieden“ in aller Außenpolitiker Munde ist. Denn der Begriff „Diktatfrieden“ war in den 1920er und 30er Jahren ein politischer Kampfbegriff der Rechten, nicht zuletzt auch von Hitlers NSDAP. Der Begriff war nicht nur ein moralischer Vorwurf gegen die Feindstaaten des Ersten Weltkriegs, die dem Deutschen Reich 1919 das „Diktat von Versailles“ aufgezwungen hatten, sondern in der Propaganda eng verwoben mit der innenpolitisch motivierten „Dolchstoß“-Legende und den Vorwürfen gegen die als vermeintliche „Erfüllungspolitiker“ oder gar „Novemberverbrecher“ beschimpften Reichsregierungen der Weimarer Koalition (SPD, Zentrum, Deutsche Demokratische Partei), die den Waffenstillstand vom 11. November 1918 und schließlich den Frieden von Versailles 1919 – unter Protest – unterzeichnet hatten. Die meisten Deutschen wollten damals einfach nicht wahrhaben, dass sie nach einem jahrelang unter großen Verlusten in der Hoffnung auf einen „Siegfrieden“ geführten Krieg schließlich unterlegen waren und dafür mit großen Gebietsabtretungen, Reparationszahlungen und dem (sehr zweifelhaften) Stigma der von den Siegern auferlegten „Alleinschuld“ bezahlen mussten.