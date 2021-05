Und wahrscheinlich wäre die Moskau-Reise von Dehm, der seine Eindrücke fleißig in den Sozialen Netzwerken und auf seiner Internetseite teilte, in Deutschland unbeachtet geblieben, wenn auf dem Reiseplan des Politikers nicht noch ein anderer Punkt im Terminkalender gestanden hätte: Die Impfung mit der russischen Covid-19-Vakzine Sputnik V in einer Moskauer Klinik. „Wäre ich im Bundestag mit Moderna geimpft, wäre das ja aus Steuergeldern bezahlt worden. Aber die Sputnik-Impfung in der Archimed-Privatklinik habe ich vollständig alleine organisiert und bezahlt. Selbst Taxifahrten, Blutprobe, PCR-Test und so weiter“, sagt Dehm.