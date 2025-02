Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Die Amtszeit des rumänischen Präsidenten Klaus Johannis ist abgelaufen. Deshalb fanden Ende November vergangenen Jahres Präsidentschaftswahlen in Rumänien statt. Das Ergebnis war ein Schock für das politische Establishment. Der prorussische Kandidat Calin Georgescu hatte die meisten Stimmen erhalten, obwohl er in der (analogen) Öffentlichkeit kaum in Erscheinung getreten war. Die Demoskopen hatten seinen Sieg nicht vorausgesehen. Seine große Stärke war der digitale Wahlkampf auf TikTok. Der pro-europäische Gegenkandidat, der amtierende Ministerpräsident, kam nur auf Platz drei. An der Stichwahl hätte er nicht teilnehmen dürfen.

Das Verfassungsgericht greift ein Die Stichwahl war schon für Anfang Dezember angesetzt. Aber es kam anders. Der rumänische Verfassungsgerichtshof hat die Wahl nach einigem Hin und Her schließlich annulliert. Das kam sehr überraschend. Immerhin hatte das Gericht die Wahl noch wenige Tage vorher ausdrücklich für gültig erklärt. Warum hatten die Richter ihre Meinung geändert? Das lag wohl an neuem Material der rumänischen Geheimdienste. Aus diesem ergeben sich Hinweise auf einen „aggressiven russischen hybriden Angriff“ auf die Wahl – sagen die Richter. Sie sehen eine Manipulation der Wähler und eine Verletzung der Chancengleichheit aller Bewerber durch digitale Technologien und künstliche Intelligenz (KI). Mehr Einzelheiten verraten sie der Öffentlichkeit nicht. Das können sie wohl auch nicht. Das Material gibt nicht viel her. Es stellt nur Behauptungen auf, die kaum belegt werden.