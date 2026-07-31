Nachfolge an der Spitze der Vereinten Nationen - Die nächste UNO-Führung muss das Amt neu erfinden

Am 31. Dezember endet die Amtszeit von UN-Generalsekretär António Guterres. In New York findet die Auswahl des Nachfolgers statt. Doch welche Rolle spielt der Chef der Vereinten Nationen noch in einer Welt, die Machpolitik vor Verständigung und Ausgleich setzt?