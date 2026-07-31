UN-Generalsekretär
Wer folgt auf Antonio Guterres / picture alliance/KEYSTONE | VALENTIN FLAURAUD

Nachfolge an der Spitze der Vereinten Nationen Die nächste UNO-Führung muss das Amt neu erfinden

Am 31. Dezember endet die Amtszeit von UN-Generalsekretär António Guterres. In New York findet die Auswahl des Nachfolgers statt. Doch welche Rolle spielt der Chef der Vereinten Nationen noch in einer Welt, die Machpolitik vor Verständigung und Ausgleich setzt?

VON MARTIN WÄHLISCH am 2. August 2026 5 min

Martin Wählisch

Autoreninfo

Dr. Martin Wählisch war Diplomat im Dienst der Vereinten Nationen und arbeitete unter anderem im Nahen Osten und in New York. Heute forscht und lehrt er als Associate Professor für Internationale Beziehungen an der University of Birmingham in Großbritannien.

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Die Suche nach der nächsten Führung der Vereinten Nationen hat begonnen. Der Sicherheitsrat hat erstmals sondiert, wer António Guterres nachfolgen soll. Nach der ersten informellen Probeabstimmung, den sogenannten Straw Polls, führt Medienberichten zufolge Rebeca Grynspan aus Costa Rica das Bewerberfeld an. Die frühere Vizepräsidentin ihres Landes zählt zu den erfahrensten Persönlichkeiten des UN-Systems. Doch bei dieser Wahl geht es um mehr als eine Personalentscheidung. Sie fällt in eine Zeit, in der sich entscheidet, welche Rolle die Großmächte den Vereinten Nationen künftig noch zugestehen.

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Sabine Lehmann | So., 2. August 2026 - 18:57

Man muss sich Gewahr sein, welche Strömungen in der UNO vorherrschen. Seit zig Jahren dominieren im Plenum die Interessen der muslimisch/arabischen Community und des sogenannten globalen Südens. Guterres, von Hause aus ein Europäer, hat sich während seiner Amtszeit, aber auch schon lange vorher, als jemand herausgestellt, der sich gemeinsam mit sehr vielen anderen Verirrten aus Europa den Abbau seiner eigenen Kultur & Identität auf die Fahne geschrieben. Er war auch sehr eng mit der Alten im Hosenanzug u. dem Trampolin springenden Plappermäulchen, so findet zusammen was zusammen gehört. Die Ehefrau von Christoph Heusgen(seines Zeichens engster Vertrauter der Alten aus der Uckermark) bekam vor wenigen Jahren einen äußerst lukrativen "Job" bei Guterres, in seinem Büro in New York, nur so am Rande bemerkt.
Als Initiator des unsäglichen Migrationspaktes u. eifriger Verfechter der Hamas Interessen, ist er auch bekannt als Israel-Saboteur wo immer er Einfluss nehmen kann. Gut, dass er geht!

Gisela Hachenberg | So., 2. August 2026 - 22:46

Bin, wie so oft, Ihrer Meinung, liebe Frau Lehmann. Wenn man sich in den letzten Jahren ein wenig mit der UN befasst hat, kann man nur froh sein, dass Guterres geht. Für mich war er ein Spalter, kein Versöhner. Ich stehe der UN sowieso skeptisch gegenüber, da der Proporz der Länder ungerecht verteilt ist. Das sieht man immer an de Abstimmungen, wenn die muslimisch/arabischen Länder sich durchsetzen. Da haben andere, gemäßigtere Länder keine Chance. Braucht man so etwas überhaupt noch? Kostet ja auch ein Schweinegeld. Und wir sind, auch wenn wir eigentlich nur Zuschauer sind, wieder mal bei den am meisten Zahlenden. Aber wir haben‘s ja. Demnächst werden ja noch ein paar schlappe Milliarden mehr an Schulden aufgenommen. Bin gespannt, wer Guterres dann wirklich folgt. Unsere sprachbegabte 360 Grad Völkerrechtlerin ist ja wohl raus. Gottlob. Dabei hatte sie sich doch schon in „Desperate Housewife“ Manier (oder wie heißt die Sendung? Bin leider nicht so informiert!) in New York dargestellt!

Habe heute Abend direkt nochmal zurückgeschaut, was es da so alles für Seilschaften gab. Dabei sind mir auch etliche Pressefotos begegnet, auf denen die Alte mit Guterres und dem "halben" globalen Süden feixend und sich offenbar gegenseitig beweihräuchernd die Hände und andere Körperteile schüttelten. Mich schüttelte es da auch gleich wieder, hatten zu der Zeit dieser Fotoaufnahmen bereits zahlreiche blutige Anschläge begangen von all den neuen bereichernden Gästen aus dem Morgenland Europas einst so friedliches öffentliche Pflaster mit Blut getränkt und Angst und Schrecken verbreitet.
Aber Leute ihres Schlages, wie die Alte aus der Uckermark, Guterres & Friends ficht so etwas Reales nicht an. Sie halten und hielten an ihrer Agenda der bereichernden globalen Migration fest und kreierten aus ihren kruden und gefährlichen Ansichten den Migrationspakt, der festschreibt, Migration sei per se etwas Gutes. Ja sicher doch, wenn man die Parameter umkehrt, mit dem Blickwinkel aus der Hölle.

manfred westphal | So., 2. August 2026 - 20:58

Ist dafür Rebecca Grynspan der notwendige "neue Besen, der gut fegt?". Sie ist Vertraute von Guterres und von diesem in hohe Ämter gehoben worden. Hat sie den Mut sich gegen China und Russland zu stellen, wo sie m.E. bisher sehr kleinlaut geblieben ist. Wird sie das Thema Israel-Palästina neutral angehen und den antisemitischen Kurs beenden, um zu Lösungen zu gelangen? Viele weitere Fragen, die aber jeden Kandidaten betreffen.........

Markus Michaelis | Mo., 3. August 2026 - 00:17

Ja, das sollte die UNO tun. Guterres gehört zu den vielen Menschen in der Welt, die fest davon überzeugt sind, dass sie das wahre Menschsein vertreten. Alle anderen stimmen entweder zu oder sind nur kalte Machtblöcke. Diese Einstellung halte ich für grundfalsch - was nicht bedeutet, dass irgendwelche bombenden Machtblöcke in allem Recht haben, sondern dass die Menschheit nicht so simpel ist, dass es die eine richtige Seite gäbe - auch beim besten Willen nicht.

Diese Einsicht in solch ein offenes Menschsein fehlt bei einer Guterres-UNO. Sie verschärft Probleme eher mit ihrem Beharren auf ihrem normativen Menschenbild und normativen Bild, wie Macht zu organisieren ist.

Darüber hinaus ist die UNO selber auch oft korrupt, ihre Akteure sind von ihren jeweiligen Macht besessen, die einzelnen Institutionen sind auch oft machttechnisch umkämpft (zB der Menschenrechtsrat).

Ein neuer UNO-Chef sollte sich selber, die UNO und die Menschen viel offener und kritischer sehen als Guterres.

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