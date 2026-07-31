- Die nächste UNO-Führung muss das Amt neu erfinden
Am 31. Dezember endet die Amtszeit von UN-Generalsekretär António Guterres. In New York findet die Auswahl des Nachfolgers statt. Doch welche Rolle spielt der Chef der Vereinten Nationen noch in einer Welt, die Machpolitik vor Verständigung und Ausgleich setzt?
Die Suche nach der nächsten Führung der Vereinten Nationen hat begonnen. Der Sicherheitsrat hat erstmals sondiert, wer António Guterres nachfolgen soll. Nach der ersten informellen Probeabstimmung, den sogenannten Straw Polls, führt Medienberichten zufolge Rebeca Grynspan aus Costa Rica das Bewerberfeld an. Die frühere Vizepräsidentin ihres Landes zählt zu den erfahrensten Persönlichkeiten des UN-Systems. Doch bei dieser Wahl geht es um mehr als eine Personalentscheidung. Sie fällt in eine Zeit, in der sich entscheidet, welche Rolle die Großmächte den Vereinten Nationen künftig noch zugestehen.
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