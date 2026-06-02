Populisten sind die Folge, nicht die Ursache des Niedergangs - Der lahme Westen

Seit Jahrzehnten wirken politische Kräfte im Innern westlicher Gesellschaften, die Selbstaufgabe zur moralischen Pflicht erklärten. Nun klagen sie über ausufernden Populismus und machen Trump zum Sündenbock. Doch die Misere ist das Ergebnis ihres eigenen Erfolgs.