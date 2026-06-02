- Der lahme Westen
Seit Jahrzehnten wirken politische Kräfte im Innern westlicher Gesellschaften, die Selbstaufgabe zur moralischen Pflicht erklärten. Nun klagen sie über ausufernden Populismus und machen Trump zum Sündenbock. Doch die Misere ist das Ergebnis ihres eigenen Erfolgs.
Als vor über 100 Jahren „Der Untergang des Abendlandes“ von Oswald Spengler erschien, war das ein literarisches Großereignis. Heute sind Bücher, in denen es um das „Ende“ oder den „Niedergang“ des Westens geht, fast schon ein eigenes Genre, das den Markt der politischen Sachbücher prägt. Und die Zeitungen und Zeitschriften sind voll von Überschriften wie „Sind wir im Westen am Ende?“. Selbst Berufsoptimisten, wie es regierende Politiker eigentlich sein müssen, widersprechen dieser Diagnose kaum noch vehement.
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