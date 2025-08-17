- Scheitert Großbritanniens politisches System?
Großbritannien steckt in einer tiefen Krise seines politischen Systems, das auf historisch gewachsenen Konventionen beruht, die in einer Gesellschaft der vielen Ethnien nicht mehr richtig funktionieren.
Blickt man auf die politische Landschaft in einschlägigen westlichen Ländern könnte man durchaus den Eindruck gewinnen, dass die Demokratie als Staats- und Regierungsform sich heute in einer ernst zu nehmenden Krise befindet. In den USA regiert auf höchst erratische Weise ein Präsident, dem politische Konventionen und oft auch Recht und Gesetz nicht allzu viel bedeuten und in Europa verlieren immer mehr Wähler das Vertrauen in die etablierten Mitte-Rechts- oder Mitte-Links-Parteien und am Ende auch in den demokratischen Staat und seine Verfahren zur Entscheidungsfindung überhaupt.
Von dieser Entwicklung bleibt auch Großbritannien nicht verschont. Wenn man auf die gegenwärtigen Meinungsumfragen blickt, dann würden die Tories, die schon aus der letzten Wahl sehr geschwächt hervorgegangen sind, bei einer Neuwahl fast ganz untergehen, und nur noch mit weniger als 50 Abgeordneten im Unterhaus vertreten sein. Aber auch Labour würde herbe Verluste erleiden, während Reform, die Protestpartei, die von Nigel Farage, dem Vater des Brexit, geführt wird, auf jeden Fall eine relative und vielleicht sogar eine absolute Mehrheit der Sitze im Unterhaus erlangen würde.
