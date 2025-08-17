Altrincham
Demonstranten gegen eine Asyl-Unterkunft in Altrincham, 08.08.2025 / picture alliance / empics | Danny Lawson

Die Krise der liberalen Demokratie Scheitert Großbritanniens politisches System?

Großbritannien steckt in einer tiefen Krise seines politischen Systems, das auf historisch gewachsenen Konventionen beruht, die in einer Gesellschaft der vielen Ethnien nicht mehr richtig funktionieren.

VON RONALD G. ASCH am 18. August 2025 8 min

Portraet Ronald G. Asch

Autoreninfo

Ronald G. Asch hatte den Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Freiburg inne

So erreichen Sie Ronald G. Asch:

Zur Artikelübersicht

Blickt man auf die politische Landschaft in einschlägigen westlichen Ländern könnte man durchaus den Eindruck gewinnen, dass die Demokratie als Staats- und Regierungsform sich heute in einer ernst zu nehmenden Krise befindet. In den USA regiert auf höchst erratische Weise ein Präsident, dem politische Konventionen und oft auch Recht und Gesetz nicht allzu viel bedeuten und in Europa verlieren immer mehr Wähler das Vertrauen in die etablierten Mitte-Rechts- oder Mitte-Links-Parteien und am Ende auch in den demokratischen Staat und seine Verfahren zur Entscheidungsfindung überhaupt. 

Von dieser Entwicklung bleibt auch Großbritannien nicht verschont. Wenn man auf die gegenwärtigen Meinungsumfragen blickt, dann würden die Tories, die schon aus der letzten Wahl sehr geschwächt hervorgegangen sind, bei einer Neuwahl fast ganz untergehen, und nur noch mit weniger als 50 Abgeordneten im Unterhaus vertreten sein.  Aber auch Labour würde herbe Verluste erleiden, während Reform, die Protestpartei, die von Nigel Farage, dem Vater des Brexit, geführt wird, auf jeden Fall eine relative und vielleicht sogar eine absolute Mehrheit der Sitze im Unterhaus erlangen würde.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Rainer Mrochen | Mo., 18. August 2025 - 08:38

Wer glaubt, nach alter Manier, Vorreiter eines neuen "Denkens" für den Rest der Welt zu sein, darf sich nicht wundern wenn er unter den Umständen tradierten Verhaltens scheitert. Die postmoderne Revolution (Gender, Woke, überhaupt haben sich alle lieb) funktioniert auf Grund unterschiedlicher Sozialisationen einfach nicht. Der nach 1989 eingeleitete Globalismus ist gescheitert. Wenn die Briten glauben damit zum Anführer eines neuen "Weltreiches" zu werden; gute Nacht. Gilt für Europa ganz allgemein. Man kann die Dinge gerne betrachten wie man will. Eines ist sicher; Individualität ist ein natürliches Grundprinzip das sich auch par Ordre du Mufti nicht durchsetzen lässt. Individualität ist auch immer an Freiheit gekoppelt. Wird letztere beschnitten geht erstere verloren. Was hat das mit einem demokratischen Grundgedanken zu tun? Zwanghafte Gleichmacherei, individueller Akteure, führt daher direkt in einen undemokratischen Abgrund. Das wird leider nicht erkannt oder einfach ignoriert.

Das haben Sie wirklich sehr sachlich und unaufgeregt beschrieben. Und was GB möglicherweise droht, wenn die nicht doch noch das Ruder herum reißen, steht uns ebenso bevor. Europa hat sich mit Migranten fluten lassen und haben geradezu um Überfremdung gebettelt und haben geglaubt, ihre Völker machen das auf Dauer mit. Irrtum. Die Osteuropäer waren ohnehin skeptisch und haben nicht mitgemacht oder früh die Bremse gezogen. Die sog. westlichen Vordenker sind gescheitert. Für mich hat die EU fertig und GB auch, wenn die nicht wirklich was drastisch ändern.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 18. August 2025 - 09:09

"Prinzipientreu untergehen" - "Wir schaffen das". Dass eine CDU-Politikerin diesen Prozess in Deutschland eingeleitet hat, entbehrt nicht einer gewissen (bitteren) Ironie. Die Entwicklungen in den früheren Kolonialmächten Frankreich, Belgien, Niederlande und Großbritannien hätten frühzeitig sensibilisieren können. Aber ausgerechnet eine in der DDR sozialisierte Kanzlerin (mit marginalem Ausländeranteil) war beratungsresistent. Und ihre angeblich konservativen Jünger hofieren sie noch heute.

Walter Bühler | Mo., 18. August 2025 - 09:19

"Ein hyperaktiver Interventionismus auf der einen Seite steht somit einer völligen Resignation auf der anderen Seite gegenüber. Das untergräbt das Vertrauen in die Polizei und am Ende auch in den Rechtsstaat."

Das geschieht wohl auch deshalb so oft, weil es so viel einfacher ist, Denunziationen von gewissen halbstaaatlichen "Faktencheckern" ungeprüft zu übernehmen, als mühsam reale Verbrechen aufzuklären.

Ich finde, dass sich diese bequeme Art der Polizeiarbeit, vor allem der Führungsetagen, auch bei uns immer mehr eingebürgert hat, obwohl man hier über viel mehr Erfahrung mit Gestapo und Stasi verfügt.

Dirk Weller | Mo., 18. August 2025 - 09:26

Deutschland ist auf exakt dem selben Weg.

Auch Deutschland benötigt eine Grunderneuerung des politischen Systems, die wieder Vertrauen schafft, und auch die ethnische Identität der bisherigen Mehrheitsbevölkerung als schutzwürdig anerkennt.
Aber auch in Deutschland ist keine "seriöse" politische Kraft sichtbar, die zu einem solchen Neuanfang in der Lage wäre.
Denn der AfD, die diese Absicht wohl hat, traue ich das nicht zu.

GRÜN/SPD/Links sehen das "spezifische Konfliktpotential einer multiethnischen Gesellschaft" nicht einmal ansatzweise, und wenn, dann sind die Deutschen schuld, mit ihrer schlechten Willkommenskultur etc. .

Man bekommt zwangsläufig Angst vor der Zukunft.

Maria Arenz | Mo., 18. August 2025 - 09:27

Es fehlen nur Anführungszeichen vor und hinter "Bildungselite". Aschs Diagnose der englischen Krankheit wird noch verstörender, wenn man weiß, daß immerhin noch 3 englische Universitäten zu den Top Ten der internationalen Rangliste gehören. Gerade Cambrige und Oxford sind aber schon lange zum eurpäischen Einfallstor für den aus den USA kommenden DEI-Wahnsinn geworden. Das Verschwinden von "mutual trust and confidence" in ethnisch zu heterogen gewordenen Gesellschaften ist aber nicht nur in GB eine der Hauptursachen der Spannungen, die das Fundament demokratischer Sozialstaaten nach europäischem Muster zunehmend zerstören. Die auch hierzulande völlig realitätsblinde Propagierung quantiataiv und qualitativ unbegrenzter "Weltoffenheit", beruht vielfach auf Dummheit und fehlender Bildung. Die Renaissance stramm linker Bewegungen in GB, Frankreich und Deutschland so kurz nach dem Scheitern von SU und DDR weckt allerdings grundsätzlichere Zweifel an der Lernfähigkeit der Menschheit.

Martin | Mo., 18. August 2025 - 11:21

Sondern die Politik der etablierten Parteien, in (EU) Europa. Weil sie Politik gegen große Teile der Bevölkerung machen.
Es sind folgende Punkte, die den Wählern auf den Nägeln brennen:
1. Fehlende Sicherheit nach innen wie außen, ausgehend von einem falschen liberalen Verständnis der etablierten Parteien
2. Ein maßlos überzogenen "klimatismus", den die etablierten Parteien ihrer Bevölkerung koste es was es wolle aufzwingen
3. Eine verantwortungslose Migrationspolitik ohne Kontrolle und Grenzen. Hinzu kommt, dass in vielen Ländern sich die justiz zur legislative gemacht hat und Einschränkungen verhindert.
4. Ein maßlos überdimensionierter Sozialstaat, in dem die Friedensdividende verfrühtstück wurde und auch nichtleister, die nicht wollen, mitgeschleppt werden
5. Eine überbordende Bürokratie und ein viel zu großer Anteil an Mitarbeitern im öffentlichen Dienst und NGO
5. Woke sein, niemand will mehr Politik für jede kleine Minderheit, gendern usw.
Das sind die Generalprobleme.

Theodor Lanck | Mo., 18. August 2025 - 12:17

Sprechen wir es aus: Die Islamisierung ist die größte Bedrohung Europas, in jedem Land etwas anders. In UK ist sie schon weit fortgeschritten, abseits des elitären London-Oxford-Milieus. Der Populismus Farages ist, wie anderswo, das verzweifelte Ankämpfen gegen den schleichenden Verlust der Heimat.

Man kann ein multirassisches, auch ein multiethnisches Land haben, aber kein multikulturelles. Rs muss eine LEITkultur geben - eine "starke gemeinsame Alltagskultur" - zur Orientierung und Befriedung. Das ist mit einem auf Dominanz und Unterwerfung anderer ausgerichteten Islam unmöglich.

Bernd Windisch | Mo., 18. August 2025 - 12:22

"in Europa verlieren immer mehr Wähler das Vertrauen in die etablierten Mitte-Rechts- oder Mitte-Links-Parteien und am Ende auch in den demokratischen Staat und seine Verfahren zur Entscheidungsfindung überhaupt."
Es ist die Politik, die dysfunktionale Gesetze (Asylrecht) geschaffen hat und nun nicht mehr in der Lage ist den realen Problemen der ungesteuerten Masseneinwanderung Herr zu werden.
Es ist die als zu tiefst inkompetent empfundene Politik die dem Bürger das Vertrauen in die demokratischen Strukturen raubt. Politikwechsel (Siehe Merz - Regierung) scheinen unmöglich geworden zu sein.
Die selbsternannten Retter der Demokratie und ihre hysterischen Mahner vor dem "Populismus" sind auf dem besten Weg die Demokratie selbst signifikant einzuschränken bzw. zum Scheitern zu bringen.

Stefan | Mo., 18. August 2025 - 13:06

Hier zeigt sich deutlich das Resultat verfehlte Einwanderungs.-u. Migrationspolitik.
Das soziale Gefüge explodiert.
Es ist auch in Deutschland nur eine Frage der Zeit.

Christoph Kuhlmann | Mo., 18. August 2025 - 14:12

Jeder, der meint das sei aufzuhalten macht sich was vor. Demokratie ist die Macht der Mehrheit, nicht der Eliten.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.