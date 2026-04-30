Zwei Männer in traditioneller arabischer Kleidung gehen nebeneinander, draußen, ernstes Gespräch. Foto.
Nicht immer einig: Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani (l.) und der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, bei einem Treffen in Abu Dhabi am 31. März 2026 / picture alliance / SIPA | Emiri Diwan Office

Die Golfstaaten, die USA und der Iran-Krieg Böses Erwachen in die geopolitische Pubertät

Vom OPEC-Austritt der VAE bis zur Ohnmacht Brüssels: Das Schicksal der Golfstaaten spiegelt das Europas. Ohne eigenen Schutzschirm und intern zerstritten, bleibt nur die Flucht in völkerrechtliche Floskeln und panische Ersatzmaßnahmen.

VON SHANTANU PATNI am 1. Mai 2026 9 min

Autoreninfo

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

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Über Jahrzehnte hinweg folgten die Petro-Monarchien auf der arabischen Halbinsel einem verlockenden Irrtum: dass Sicherheit nicht zwingend das Ergebnis eigener militärischer Kraft sein muss, sondern als Dienstleistung bezogen werden kann – ein Gut, das auf den Märkten einer blühenden, tief vernetzten Weltwirtschaft durchaus verfügbar und käuflich sei. Der beste Anbieter dieser Dienstleistung war ohne Frage Uncle Sam. 

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Markus Michaelis | Fr., 1. Mai 2026 - 17:53

So sehe ich das auch: der Artikel ist gut und weist, wie angedeutet, auf einen grundlegenderen Punkt. Die Vormacht des Westens und der USA zerfällt und damit auch diese Ordnung. In der alten Ordnung haben sich alle billig darin eingerichtet auf die USA, den Westen oder Derivate davon zu schimpfen. Man hat seine eigenen Superwerte dagegengestellt, mal mehr Völkerrecht, Menschenrechte und Demokratie, mal mehr Koran oder Nation oder postmodernes Irgendwas. Aber immer billig, wirklich verteidigen musste man das nicht, nicht militärisch und mehr noch nicht, wie man die immer vorhandenen eigenen inneren Widersprüche gedenkt auszubalancieren. Alle meinten, dass es reicht aus dem Untergang einer alten Ordnung und Moral zu profitieren (sei es mit der eigenen Supermoral oder wirtschaftlich).

Das im Umbruch alter Ordnungen sich alles neu sortiert und es erstmal offen ist, wer da wo seinen Platz findet, welche Einheiten überleben oder zerfallen ... da ist man eher blank. Scheint mir.

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