- Böses Erwachen in die geopolitische Pubertät
Vom OPEC-Austritt der VAE bis zur Ohnmacht Brüssels: Das Schicksal der Golfstaaten spiegelt das Europas. Ohne eigenen Schutzschirm und intern zerstritten, bleibt nur die Flucht in völkerrechtliche Floskeln und panische Ersatzmaßnahmen.
Über Jahrzehnte hinweg folgten die Petro-Monarchien auf der arabischen Halbinsel einem verlockenden Irrtum: dass Sicherheit nicht zwingend das Ergebnis eigener militärischer Kraft sein muss, sondern als Dienstleistung bezogen werden kann – ein Gut, das auf den Märkten einer blühenden, tief vernetzten Weltwirtschaft durchaus verfügbar und käuflich sei. Der beste Anbieter dieser Dienstleistung war ohne Frage Uncle Sam.
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