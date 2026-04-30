Die Golfstaaten, die USA und der Iran-Krieg - Böses Erwachen in die geopolitische Pubertät

Vom OPEC-Austritt der VAE bis zur Ohnmacht Brüssels: Das Schicksal der Golfstaaten spiegelt das Europas. Ohne eigenen Schutzschirm und intern zerstritten, bleibt nur die Flucht in völkerrechtliche Floskeln und panische Ersatzmaßnahmen.