Hisbollah-Kämpfer
Hisbollah-Mitglieder bei der Beerdigung von Kämpfern, die bei einem US-Luftangriff getötet wurden / picture alliance/dpa/AP | Anmar Khalil

Die Finanzstrukturen der Hisbollah Ökonomie des Terrors

Das Überleben der Hisbollah hängt längst nicht mehr nur von Waffen ab: Ein globales Netzwerk aus Geldströmen, Drogenschmuggel und iranischer Unterstützung sichert ihre Schlagkraft. Der aktuelle Konflikt ist daher auch ein strategischer Kampf um die Lebensadern der libanesischen Terrormiliz.

VON TAL LEDER am 24. März 2026 9 min

Autoreninfo

Tal Leder lebt als Journalist und Dokumentarfilmer in Israel.

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Der offene Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran hat den Nahen Osten in eine neue Phase der Eskalation geführt. Was lange als Schattenkrieg geführt wurde, tritt nun offen zutage – mit direkten Angriffen und wachsender regionaler Dynamik. Bereits im Juni vergangenen Jahres kam es zu einem zwölftägigen Waffengang zwischen beiden Akteuren, der erst durch das Eingreifen der USA und gezielte Schläge gegen iranische Nuklearanlagen beendet wurde. Doch die Konfrontation erschöpft sich nicht in der direkten Auseinandersetzung zwischen Jerusalem und Teheran. Die libanesische Hisbollah steht ihrem iranischen Patron zur Seite – politisch, militärisch und strategisch – und hat sich längst zu einem integralen Bestandteil dieser Eskalation entwickelt.

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