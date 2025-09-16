UN-Vollversammlung
Anders als die USA stimmten fast alle EU-Staaten für die New Yorker Erklärung / picture alliance/dpa/UN Photo/Handout via Xinhua | Loey Felipe

Die Europäische Union und Israel Tischtuch zerschnitten

Die EU-Kommission will weitere Israel-Sanktionen. Und mit der Zustimmung zur „New Yorker Erklärung“, die ein „Rückkehrrecht“ für Palästinenser fordert, setzen die EU-Staaten ihre Politik der Abgrenzung von Israel fort. Damit schadet sich Europa selbst. Denn Israel könnte den Spieß auch umdrehen.

VON INGO WAY am 17. September 2025 8 min

Ingo Way

Autoreninfo

Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

So erreichen Sie Ingo Way:

Zur Artikelübersicht

Europa hat seinen moralischen Kompass verloren. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung von Auschwitz gelten Juden und Israelis wieder als Freiwild. Das zeigt sich im vermeintlich Kleinen, in der sogenannten Zivilgesellschaft: Der Dirigent Lahav Shani wird von einem Musikfestival im belgischen Gent ausgeladen, einzig weil er Israeli ist. Europäische Universitäten boykottieren israelische Akademiker. Ein Mob von 100.000 Leuten erzwingt in Madrid den Abbruch eines Radrennens, weil auch israelische Sportler mitfahren. Irland, die Niederlande, Slowenien, Spanien und Island drohen, den Eurovision Song Contest (ESC) zu boykottieren, sollte Israel weiter teilnehmen. Die Organisatoren des ESC setzen Israel derweil unter Druck, entweder seine Teilnahme zurückzuziehen oder aber auf das Zeigen der israelischen Flagge zu verzichten. Eine absurde Forderung, die den Mob obendrein wohl kaum beruhigen würde.

Lesen Sie auch
Briers Shavani
Cicero Plus content Ausladung der Münchner Philharmoniker

Gesinnungsprüfung nicht bestanden

Beim ESC steht schon längst nicht mehr die Musik im Vordergrund, sondern der Israelhass. Der zeigt sich auch auf den Straßen. In Venedig wird ein jüdisches Touristenpaar von zehn Männern unter „Free Palestine“-Rufen körperlich attackiert. In der Berliner U-Bahn fragt ein angetrunkenes Pärchen zwei junge Leute, ob sie Juden seien, und als diese bejahen, werden sie geschlagen. In Wien setzt ein Restaurantbesitzer Gäste vor die Tür, weil sie Hebräisch gesprochen haben. Uber-Fahrer weigern sich, jüdische Fahrgäste mitzunehmen. Und so weiter. Es ist müßig, derartige Vorfälle aufzulisten, weil es einfach so viele sind. Sie würden mittlerweile ganze Bände füllen. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 17. September 2025 - 18:45

Ich kann Ihre Sorgen verstehen, Sie sollten aber den Europäern nicht evtl. "unterstellen", diese Sorgen bewußt zu provozieren.
Im Gegenteil hat man sich dann eher nicht genau genug ausgedrückt.
Israel kann sich zwar von Europa abnabeln und ich bin sehr ehrlich, wenn ich mir israelische Initiativen vor/neben europäischen für Afrika wünsche.
Es ist m.E. komplett falsch und fehlleitend, Israel koloniale Interessen zu "unterstellen".
Israel kann m.E. zu einer Ordnungsmacht in Afrika werden.
Es gehört historisch selbst zu den "gedemütigten" Staaten dieser Welt.
Turk-Araber sollten die Beziehungen zu Israel weiter stabilisieren.
Der Palästinenserkonflikt ist ein regionaler, weshalb für diese Gruppe ein Rückkehrrecht garantiert und ein ausreichendes Territorium gefunden werden muss.
Ich bin für Gaza und Sinai.
Weder Ägypten, noch Israel sollten dort auf ihre Interessen bestehen..
Europa steht zu Israel, daran habe ich keinen Zweifel.
MINDESTENS DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, POLEN ff.
Shalom

Stefan | Mi., 17. September 2025 - 18:51

Die Folgen trifft ja nicht die EU als solches, sondern auch alle Staaten die sich nicht an den Maßnahmen beteiligen wollen.
Da weint der Kanzler ob der Shoa, schützt dann wiederum die Leidtragenden in Deutschland dagegen nur unzureichend.
Wir werden nur Klarheit in jeglichen Bereichen bekommen, wenn aus einem deutschen JEIN und Wankelmut sowie staatlicher Ambivalenz, ein klares JA oder klares NEIN Staatsräson wird und nicht Gelaber je nach dem wie der Wind gerade weht.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.