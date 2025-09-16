Die Europäische Union und Israel - Tischtuch zerschnitten

Die EU-Kommission will weitere Israel-Sanktionen. Und mit der Zustimmung zur „New Yorker Erklärung“, die ein „Rückkehrrecht“ für Palästinenser fordert, setzen die EU-Staaten ihre Politik der Abgrenzung von Israel fort. Damit schadet sich Europa selbst. Denn Israel könnte den Spieß auch umdrehen.