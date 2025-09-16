- Tischtuch zerschnitten
Die EU-Kommission will weitere Israel-Sanktionen. Und mit der Zustimmung zur „New Yorker Erklärung“, die ein „Rückkehrrecht“ für Palästinenser fordert, setzen die EU-Staaten ihre Politik der Abgrenzung von Israel fort. Damit schadet sich Europa selbst. Denn Israel könnte den Spieß auch umdrehen.
Europa hat seinen moralischen Kompass verloren. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung von Auschwitz gelten Juden und Israelis wieder als Freiwild. Das zeigt sich im vermeintlich Kleinen, in der sogenannten Zivilgesellschaft: Der Dirigent Lahav Shani wird von einem Musikfestival im belgischen Gent ausgeladen, einzig weil er Israeli ist. Europäische Universitäten boykottieren israelische Akademiker. Ein Mob von 100.000 Leuten erzwingt in Madrid den Abbruch eines Radrennens, weil auch israelische Sportler mitfahren. Irland, die Niederlande, Slowenien, Spanien und Island drohen, den Eurovision Song Contest (ESC) zu boykottieren, sollte Israel weiter teilnehmen. Die Organisatoren des ESC setzen Israel derweil unter Druck, entweder seine Teilnahme zurückzuziehen oder aber auf das Zeigen der israelischen Flagge zu verzichten. Eine absurde Forderung, die den Mob obendrein wohl kaum beruhigen würde.
Beim ESC steht schon längst nicht mehr die Musik im Vordergrund, sondern der Israelhass. Der zeigt sich auch auf den Straßen. In Venedig wird ein jüdisches Touristenpaar von zehn Männern unter „Free Palestine“-Rufen körperlich attackiert. In der Berliner U-Bahn fragt ein angetrunkenes Pärchen zwei junge Leute, ob sie Juden seien, und als diese bejahen, werden sie geschlagen. In Wien setzt ein Restaurantbesitzer Gäste vor die Tür, weil sie Hebräisch gesprochen haben. Uber-Fahrer weigern sich, jüdische Fahrgäste mitzunehmen. Und so weiter. Es ist müßig, derartige Vorfälle aufzulisten, weil es einfach so viele sind. Sie würden mittlerweile ganze Bände füllen.
