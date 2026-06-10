Christian Schnee studierte Geschichte, Politik und Public Relations in England und Schottland. Bis 2019 war er zunächst Senior Lecturer an der Universität von Worcester und übernahm später die Leitung des MA-Studiengangs in Public Relations an der Business School der Universität Greenwich. Seit 2015 ist er britischer Staatsbürger und arbeitet als Dozent für Politik in London.

Der Mann attackiert mit einem Küchenmesser. Sein Opfer liegt wehrlos auf der Straße, erleidet schwere Verletzungen an Hals und Gesicht, verliert ein Auge. Bürger eilen herbei, überwältigen den Angreifer. Später wird die Polizei mitteilen, der Täter ist der 30jährige Sudanese Hadi Alodid, der seit 2023 in der britischen Provinz Nordirland als anerkannter Asylant lebt. Das Video des barbarischen Angriffs vom Montagabend auf den Straßen von Belfast kursiert im Internet.

Tags darauf wieder Gewalt. Diesmal ist es die rasende Wut, die sich auf den Straßen der nordirischen Hauptstadt entlädt. Männer, schwarz gekleidet mit Balaklavas setzen Autos in Flammen. Das Feuer greift auf Wohnhäuser über. Passanten werden zum Ziel von Attacken. Die Polizei ist überfordert. Southport, Southampton, jetzt Belfast – die Szenen wiederholen sich: Eine Attacke. Der Täter ein Migrant. Krawalle auf den Straßen. Es brennen Reifen, Müllcontainer und Autos. Bilder der Zerstörung. In Nordirland fühlen sich nicht wenige an die Tage der Straßenschlachten zwischen Nationalisten und Unionisten erinnert, die für Jahrzehnte die Provinz traumatisierten.

Mahnung zur Gemeinsamkeit und Warnung vor fremden Kulturen

Auch die Reaktionen ähneln sich. Familien der Opfer und Nachbarn, die zur Ruhe aufrufen, um Respekt für die Trauernden bitten und keine Instrumentalisierung der Tragödie wollen. Eine Regierung, die Ruhe empfiehlt. Man solle der Polizei Zeit zur Ermittlung geben, heißt es. Erst müssten die Hintergründe ermittelt werden. Nordirlandminister Hilary Benn mahnte am Mittwoch Vertrauen in die Ordnungskräfte an und beschwor das geregelte Rechtsverfahren bei der Flüchtlingsaufnahme. Auf der anderen Seite stehen die Provokateure. Ihr Geschäftsmodell sind die Ängste der Menschen, die sie schüren im Wettbewerb um Klicks und Follower. Die Privatsender Talk TV und GB News machen seit Dienstag wieder Meinung am harten Rand politischer Respektabilität, wenn ihre Talk-Gäste mit dem Publikum über die Bedrohung durch eine Invasion krimineller Ausländer diskutieren und den Verweis auf internationale Verpflichtungen der Menschenrechtskonvention als diktatoriale Anmaßung der Regierung brandmarken. Die Debatte in den Medien wird auch im Parlament geführt, wo die einen an Vesöhnung und Gemeinsamkeit appellieren, während Stimmen der Opposition vor den Gefahren fremder Kulturen warnen.

Das Publikum erlebt einen Glaubenskampf über die Identität dieses Landes. Es ist ein seit Jahren schwelender Streit, der mit jedem Angriff, mit jeder Gewaltnacht erneut aufflammt, an Intensität gewinnt und einer rasch wachsenden Minderheit wie ein nationaler Überlebenskampf erscheint. Die eine Seite sagt immer deutlicher, dass es keine Demokratie mehr geben könne, wo gegen den Willen der Menschen eine Regierung nach der anderen die Grenzen für massenhaftes Asyl öffne. Ihr krudes Argument: Wenn Politiker nicht reagierten und der Ruf friedlicher Demonstrationen ungehört bleibe, dann sei die Gewalt auf den Straßen das einzige, was den Menschen bleibe, um sich gegen das Diktat des Regimes in Westminster zu wehren. Darauf reagieren mit unverhohlener Empörung die liberalen Milieus, die in den multiethnischen Stadtzentren von London, Birmingham und Manchester ebenso dominieren wie in wohlhabenden Vororten, wo die Wähler der Liberaldemokraten den Wert kulturell und ethnisch heterogener Gesellschaften nicht in Zweifel ziehen. Unterschiedlichkeit gilt ihnen immer als Bereicherung. Diese Nachbarschaften sind weit weg von den wachsenden Konflikten in den Vierteln, wo das englische Prekariat zu Hause ist, das der hohen Mietpreise wegen in die Außenbezirke der Großstädte verdrängt wurde.

Glaubensgrundsätze an Stelle von Argumenten

Es ist kein offener Meinungsstreit mehr möglich, wo die Überzeugungen zu Glaubensgrundsätzen werden, die resistent sind gegenüber Argumenten. Wie sehr politische Haltungen zur Persönlichkeits-DNA gehören, hat der britische Autor David Goodhart vor einigen Jahren erklärt. Er sehe eine Spaltung seines Landes in die „Somewheres“ und die „Anywheres“. Die erste Gruppe, Menschen ohne formale Bildung und mit geringen beruflichen Chancen, sei angewiesen auf die Stabilität und Vertrautheit ihres gesellschaftlichen Umfeldes. Veränderung durch Digitalisierung, internationale Konkurrenz und den Wettbewerb durch Fremde am Arbeitsmarkt sowie der radikale Wandel der Nachbarschaft – das Zeichen der Einwanderungsgesellschaft – empfinden sie als Bedrohung. Die „Anywheres“ hingegen hätten eine gute Ausbildung, die ihnen Sicheherheit und Selbstewusstsein verleihe, es überall zu schaffen. Sie seien mobil und sähen Wandel als Chance.

Es sind die Gefühle dieser beiden Gruppen, die aufeinanderprallen. Da hat es Rationalität schwer. Die Beteuerungen der Regierung, sowohl legale als auch irreguläre Migration gehe stark zurück, reicht nicht mehr. Dafür ist die Frustration zu groß. Ein Abgeordneter fasst die Stimmung in der Debatte am Mittwoch so zusammen: „Es geht nicht um die Zahlen, es geht um die Empfindungen der Menschen.“

Es sind Indizien dafür, dass die Mitte zerbröselt, während die Extreme ihre jeweilige Position so deutlich machen wie lange nicht mehr. „Niederknien“ aus Respekt vor den Opfern: Die Symbolik der Black-Lives-Matter-Bewegung machen sich jetzt die Anhänger Tommy Robinsons zueigen. Als Verräter wird beschimpft, wer am Dienstag vor dem Parlament nicht das Knie beugt beim Gedenken an Henry Nowak, der im Dezember an den Stichwunden starb, die ihm ein Sikh mit einem zeremoniellen Messer zugefügt hatte. Die Demonstranten glauben, für ihr Anliegen Loyalität einfordern zu müssen. Denn es seht ihrer Ansicht nach so viel auf dem Spiel. Es gehe um die Rettung des Landes, sagen sie. Sich die Heimat zurückzuerobern – dazu fordert Robinson seine Anhänger auf. Bis zu 150.000 Menschen sind in den vergangenen Monaten seinen Aufrufen gefolgt. Sie halten sich für Kämpfer einer gerechten Sache, die alle Mittel rechtfertigt. Das erklärt den Slogan „versenkt die Boote“, den einige in der Menge skandieren. Erst wenn die Boote der Flüchtlinge den Ärmelkanal nicht mehr überquerten, könnten ihre Frauen und Töchter wieder sicher leben.

Verlust der Idylle

Dass Migranten die Gewalt nach England getragen haben, ist ein Mythos den die politische Rechte, auch einige Stimmen in der konservativen Partei, in den vergangenen Jahren immer wieder bemühten. Sie berufen sich auf die gute alte Zeit, die Chimäre eines friedlichen Landes mit rechtschaffenen Bürgern. So zeichnete in den 1990er Jahren Premierminister John Major die britischen Inseln, in dem er Jungfern auf dem Fahrrad zum Gottesdienst radeln sah und das warme Bier beim Cricket am Nachmittag genoss. Kommentatoren, die in den konservativen Blättern wie dem Spectator, dem Daily Telegraph und verschiedenen Boulevardzeitungen ihr Land beschreiben, beklagen den Verlust der Idylle und verorten den Bruch in den Jahren nach Margaret Thatchers Abschied von der Politik. In den 1980er Jahren habe die Eiserne Lady für dichte Grenzen, ein starkes Pfund sowie Recht und Ordnung gesorgt.

Dieser Blick auf die jüngste Geschichte bedient die Stereotype heutiger Debatten, wird der Realität aber nich gerecht. Gewalt und Terror und kulturelle Konftlikte gehörten zur britischen Gesellschaft zu einer Zeit, als die Zahl der Auswanderer die Zahl der Flüchtlinge und Arbeitszuwanderer noch jedes Jahr überstieg. Die Bombenattentate der IRA an den Bahnhöfen und Einkaufszentren, wochenlange Straßenschlachten, die sich die Arbeiterschaft mit berittenen Polizeistaffeln in den 1980er Jahren lieferte, die Terrorangriffe auf Downing Street und der Anschlag auf den Parteitag der Konservativen in Brighton, der Thatcher galt und fünf Leben fordete gehören ebenso zur unangenehmen Wahrheit des Landes wie der Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten auf den Straßen von Belfast und Londonderry, der erst Ende der 1990er Jahren ein Ende fand. Die Briten haben es ertragen, oft mit einer demütigen Leidensfähigkeit. Das ist heute anders. Und darin liegt der eigentliche Unterschied zwischen damals und heute: Die Aufregung in der Debatte, die Wut, das Misstrauen gegenüber der Regierung, die den Willen speist, das Recht nun in die eigene hand zu nehmen.

Jeder Mann über 18 solle rausgehen und kämpfen, hieß es in Aufrufen in den sozialen Medien, die an diesem Montag auf die Messerattacke in Belfast folgten. An mehr als sechzig Stellen in der Stadt gab es Angriffe des Mobs. Das koordiniert war, um die Polizei zu überfordern. Von robustem Widerstand reden verharmlosend Kommentatoren, die darin die Chance sehen, die Regierung endlich in die Knie zu zwingen. Aber es würde dem Thema nicht gerecht, es auf die maßlosen Reaktionen extremistischer Agitatoren wie Robinson und überdrehter Blogger und Kommentatoren zu verkürzen. Viel mehr über die Gefühle der Menschen verrät ein Politiker wie Robet Jenrick, einst Mitarbeiter von Premierminister David Cameron und Minister in der Regierung von Rishi Sunak, bis er sich der Partei Farages anschloss. Kein weißes Gesicht habe er gesehen auf einem Spaziergang durch die Vororte Birminghams, klagte er. Rassismus, schallte ihm die Kritik entgegen. Die Vermutung ist nicht abwegig, dass seine Boabachtung die wachsende Frustration im Königreich beschreibt.

Ein Land, das es so nicht mehr gibt

In Reaktion auf Jenricks Schilderung kursierten bald historische Aufnahmen in den sozialen Meiden. Fotos von englischen Stränden und Einfkaufsstraßen aus den frühen 1980er Jahren. Man sah Bilder eines europäischen Landes, das es so nicht mehr gibt. Wer heute vom äußersten Osten von London mit dem Bus ins historisch Eastend fährt, ist eine Stunde lang unterwegs. Die Straßen sind voller Menschen, die Einzelhändler bieten ihre Ware auf ausladenden Ständen. Der Besucher finden sich in einem lebendiger Basar wieder, umgeben von schwarzen Gesichtern, indischen Tuchen, Lebensmittel aus dem Mittleren Osten. In Southall, im tiefen Westen der Stadt, ist die Sammlung in der lokalen Bücherei nach Sprachen geordnet. Hier die Bände in Urdu, rechts vor dem Fenster Bücher in Punjabi und wer einen Band in Tamil ausleihen möchte, findet ihn hinten im Regal. Der alte Mann mit dem orangenen Turban auf dem Gehweg kann dem Passanten den Weg nicht weisen. Er spricht kein Englisch. Ein weißes Gesicht findet sich in der Menge doch noch. An der Ecke kehrt jemand den Müll zusammen, er kommt aus Rumänien. Der Bürgermeister der britischen Hauptstadt Sadiq Khan war gerade auf Wallfahrt in Mekka. Auf der Rückreise preist er die Vielfalt der Stadt. Er meint London.

Liberale Stimmen haben längst Zweifel angemeldet, ob Demokratie sich verträgt mit heterogenen Gesellschaften. Der Politikwissenschaftler Yascha Muonk nennt multikulturelle Demokratien ein Experiment mit offenem Ausgang. Heterogenität führe zu brutalen Verteilungskämpfen und zu gewaltsamen Konflikten. Das lehre die Geschichte vom Balkan bis zum Libanon. Dass das Experiment in Großbritannien zu scheitern droht, davon ist Amerikas Vizepräsident J.D. Vance überzeugt. Das Königreich sei das erste islamische Land mit Nuklearwaffen, bemerkte er. Tech-Billionäre Elon Musk lässt keine Chance aus, die Briten zum Kampf anzustacheln gegen das, was er die kulturelle Landnahme durch fremde Kulturen hält. Es sind Zweifel an einem Land, das schon immer mit Vielfalt, Liberalität und Demokratie experimentiert hat und sich darin weiter wagte als andere Länder in Europa.

Die Engländer trauten sich im 18. Jahrhundert Wahlen und freie Rede zu, ohne in Anarchie und Revolution abzudriften. Den Radikalen Europas, die im 19. Jahrhundert als Reakionäre oder Kommunisten vom Kontinent fliehen mussten, fanden hier eine Heimat. Radikalität war ein Risiko, Bürgerkrieg von den Schwarzsehern ihrer Zeit immer wieder prognostiziert. Aber bei aller politischer Konfrontation zerriss der Streit über die Identität des Landes die Gesellschaft nicht. Selbst als anderswo in Europa die Faschisten die Macht an sich rissen, blieben die Briten ihrer offenen Gesellschaft und liberalen Überzeugungen treu. Dann erst recht, mochte man meinen. Kollektive Schmerzen durchlitt das Land schon damals. Der Abstieg und Verlust des Empires war für einige eine nationale Niederlage. Daher stammte ein Wunsch nach Rückkehr zur guten alten Zeit. Aber selbst mit dem Brexit haben heute beide Seiten ihren Frieden gemacht.

Nun auf einmal scheint es, die Fähigkeit zum Ausgleich, die Toleranz scheinen verlorengegangen und die Gesellschaft überfordert. Die Angst vor den Fremden und die Furcht, die Heimat zu verlieren, sind neue Phänomene. Das Land plagt sich mit Zweifeln, nicht nur am rechen Rand der politischen Arena. Vor einigen Monaten sagte Premierminister Sir Keir Starmer, dessen Bemühen um Ausgleich und Versöhnung niemand anzweifelt, man müsse aufpassen, dass „wir keine Insel von Fremden“ werden. Wenige Tage später hieß es, der Regierungschef entschuldige sich für seine Worte.