Die alte Weltordnung stirbt – und Europa mit ihr? - Es braucht weniger Brüssel – und mehr Schweiz

Migration, Sicherheit, Wirtschaft, Verteidigung: Kein europäischer Nationalstaat kann diese Fragen allein lösen. Die Alternative zur Einigung ist nicht Freiheit, sondern Abhängigkeit. Die Schweiz zeigt, wie Föderalismus funktioniert. Warum Europa neu erfunden werden muss.