- Es braucht weniger Brüssel – und mehr Schweiz
Migration, Sicherheit, Wirtschaft, Verteidigung: Kein europäischer Nationalstaat kann diese Fragen allein lösen. Die Alternative zur Einigung ist nicht Freiheit, sondern Abhängigkeit. Die Schweiz zeigt, wie Föderalismus funktioniert. Warum Europa neu erfunden werden muss.
Ave Europa ist eine hesperialistische Bewegung, die sich für die Schaffung einer Bundesrepublik Europa engagiert. Aktuell ist sie mit NGOs und Vereinen bereits in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Litauen, den Niederlanden und Großbritannien etabliert.
