EU-Flaggen wehen vor dem EU-Parlament in Straßburg
EU-Flaggen wehen vor dem EU-Parlament in Straßburg / picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

Die alte Weltordnung stirbt – und Europa mit ihr? Es braucht weniger Brüssel – und mehr Schweiz

Migration, Sicherheit, Wirtschaft, Verteidigung: Kein europäischer Nationalstaat kann diese Fragen allein lösen. Die Alternative zur Einigung ist nicht Freiheit, sondern Abhängigkeit. Die Schweiz zeigt, wie Föderalismus funktioniert. Warum Europa neu erfunden werden muss.

GASTBEITRAG VON NIKODEM SKROBISZ UND OCTAVIAN POSTA am 3. Februar 2026

Nikodem Skrobisz ist Schriftsteller und Vorstandssprecher von Ave Europa.

Octavian Posta schreibt für Ave Europa und leitet die Präsenz auf den sozialen Medien.

Ave Europa ist eine hesperialistische Bewegung, die sich für die Schaffung einer Bundesrepublik Europa engagiert. Aktuell ist sie mit NGOs und Vereinen bereits in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Litauen, den Niederlanden und Großbritannien etabliert.

