Robert F. Kennedy Jr.
US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. im Oval Office / picture alliance / Sipa USA | Sipa USA

Diagnose Amerika Wie Kennedys Gesundheitsbewegung zur politischen Glaubensideologie wird

Zu viele amerikanische Kinder sind übergewichtig. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat deshalb „Make America Healthy Again“ gestartet. Doch MAHA ersetzt Wissenschaft durch Glauben und Experten durch Influencer.

VON LISA DAVIDSON am 23. Mai 2026 7 min

Lisa Davidson

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in der Nähe von Austin, Texas. 

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In amerikanischen Schulcafeterias beginnt gerade ein Kulturkampf, der auf den ersten Blick erstaunlich harmlos wirkt: weniger künstliche Farbstoffe, mehr frische Zutaten, weniger industriell verarbeitetes Essen, mehr Protein. Dahinter steht „Make America Healthy Again“, kurz MAHA – Robert F. Kennedys Gesundheitsbewegung, die er als Gesundheitsminister in der Trump-Regierung nun in Politik verwandeln will.

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