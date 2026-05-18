- Wie Kennedys Gesundheitsbewegung zur politischen Glaubensideologie wird
Zu viele amerikanische Kinder sind übergewichtig. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat deshalb „Make America Healthy Again“ gestartet. Doch MAHA ersetzt Wissenschaft durch Glauben und Experten durch Influencer.
In amerikanischen Schulcafeterias beginnt gerade ein Kulturkampf, der auf den ersten Blick erstaunlich harmlos wirkt: weniger künstliche Farbstoffe, mehr frische Zutaten, weniger industriell verarbeitetes Essen, mehr Protein. Dahinter steht „Make America Healthy Again“, kurz MAHA – Robert F. Kennedys Gesundheitsbewegung, die er als Gesundheitsminister in der Trump-Regierung nun in Politik verwandeln will.
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