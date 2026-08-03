Andy Burnham
Premierminister Andy Burnham in Dover / picture alliance / PA Images | Jack Taylor

Devolution Warum Föderalismus in Großbritannien nicht funktioniert

Der neue britische Premier Andy Burnham verspricht die größte Machtverlagerung der britischen Geschichte: weg von Westminster, hin zu den Regionen. Was als Wachstumsmotor verkauft wird, ist in Schottland und Wales aber längst gescheitert.

VON SHANTANU PATNI am 4. August 2026 11 min

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Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

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Bayern lehnte 1949 als einziges Land das Grundgesetz ab, aus Sorge vor einem übermächtigen Bund. Den Freistaat aufzulösen vermag dieser Bund gleichwohl nicht; dafür kennt die von Bayern verschmähte Verfassung keinen Weg. In Großbritannien läge der Fall anders. Das schottische Parlament, die walisische Volksvertretung und sämtliche Regionalbehörden verdanken ihre Existenz gewöhnlichen Gesetzen, die eine einfache Mehrheit in Westminster jederzeit wieder kassieren könnte. Was dort unter dem Stichwort „Devolution“ firmiert, ist darum kein Föderalismus, sondern eine Leihgabe auf Widerruf: Der Zentralstaat verleiht Macht an seine Ränder, aber behält den Schlüssel. Genau dieses Provisorium will der neue Premierminister Andy Burnham nun zum Bauprinzip des gesamten Königreichs erheben.

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Theodor Lanck | Di., 4. August 2026 - 20:12

Der Grund, "warum Föderalismus in Großbritannien nicht funktioniert", liegt nach der Schilderung doch darin, dass man ihn gar nicht versucht hat. Man hat abhängige regionale Ausführungsorgane (Präfekturen, wenn man so will) geschaffen, aber keine für Ein- UND Ausgabe selbst verantwortliche Einheiten. Die logische Lösung wäre also, MEHR Dezentralisierung zu wagen und entwa der walisischen Regierung die volle Verantwortung für die Finanzierung ihrer Ausgaben aus eigenen Steuern zu geben.

Das ist übrigens auch ein Nachteil des deutschen Föderalismus: Faktisch werden Bund und Länder (und Gemeinden) weitgehend aus Gemeinschaftssteuern und Umverteilungen (LFA) finanziert, für die der Bund die Regeln setzt. Das ist weniger Eigenverantwortung (die die Länder meist gar nicht wollen) als etwas bei US-Bundesstaaten.

Aber wer eigenständig, frei handeln will, muss auch die Verantwortung tragen, vor den Märkten und den Bürgern.

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