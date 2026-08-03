- Warum Föderalismus in Großbritannien nicht funktioniert
Der neue britische Premier Andy Burnham verspricht die größte Machtverlagerung der britischen Geschichte: weg von Westminster, hin zu den Regionen. Was als Wachstumsmotor verkauft wird, ist in Schottland und Wales aber längst gescheitert.
Bayern lehnte 1949 als einziges Land das Grundgesetz ab, aus Sorge vor einem übermächtigen Bund. Den Freistaat aufzulösen vermag dieser Bund gleichwohl nicht; dafür kennt die von Bayern verschmähte Verfassung keinen Weg. In Großbritannien läge der Fall anders. Das schottische Parlament, die walisische Volksvertretung und sämtliche Regionalbehörden verdanken ihre Existenz gewöhnlichen Gesetzen, die eine einfache Mehrheit in Westminster jederzeit wieder kassieren könnte. Was dort unter dem Stichwort „Devolution“ firmiert, ist darum kein Föderalismus, sondern eine Leihgabe auf Widerruf: Der Zentralstaat verleiht Macht an seine Ränder, aber behält den Schlüssel. Genau dieses Provisorium will der neue Premierminister Andy Burnham nun zum Bauprinzip des gesamten Königreichs erheben.
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