Das Agieren Deutschlands im Nahostkonflikt als unglücklich zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Unter der Ampelregierung gelang es Außenministerin Annalena Baerbock, so ziemlich jede israelische Intervention in Gaza zu kritisieren und deren Abbruch zu fordern. In jedem einzelnen Fall lag sie dabei falsch. Auch betonte die Regierung das Leid der Palästinenser deutlich mehr als das der Israelis, insbesondere der Geiseln.

Der Großen Koalition unter Friedrich Merz, dessen Überzeugungen eine gewisse Dehnbarkeit nicht abzusprechen ist, gelang schließlich das Kunststück, die schlechte Israelpolitik der Vorgängerregierung noch zu unterbieten. Das gelang ihr, indem aus heiterem Himmel ein Waffenembargo gegen Israel ausgesprochen wurde, das in erster Linie den Effekt hatte, der Hamas die Hoffnung auf den Sieg zurückzugeben.

Wenn Deutschland sich von Israel distanziert, so die Hoffnung der Terroristen, kann die globale Isolierung des jüdischen Staates vielleicht doch gelingen. Also erlahmte ihr Interesse an Verhandlungen, und sie kämpften noch Monate weiter, bevor ein politischer Führer den Frieden (oder zumindest einen Waffenstillstand) brachte, den man in Deutschland gerne verachtet, der aber in Wahrheit bei seinen wichtigsten Überzeugungen immer den Kurs gehalten hat: Donald Trump.

Hamas-Tunnelsystem auch mit EU-Geldern finanziert

Doch zurück zu Deutschland. Aus irgendeinem Grund will Berlin unbedingt eine Rolle im künftigen Nahen Osten spielen. Dabei spricht die Vergangenheit nicht dafür, dass das eine gute Idee wäre. Das Tunnelsystem der Hamas wurde auch maßgeblich mit EU-Geldern finanziert, wobei die EU-Gelder zu einem großen Teil deutsche Gelder sind, neben den Überweisungen, die direkt aus dem Bundeshaushalt stammen. Die deutschen Steuerzahler haben somit also die Terrorinfrastruktur der Hamas mitfinanziert.

Das Land, das mit dem Holocaust den millionenfachen Mord an Juden zu verantworten hat, sollte eigentlich keine Bewegungen unterstützen, deren Ziel eine zweite Endlösung der Judenfrage ist. Und doch ist in der Vergangenheit genau das geschehen. Es gibt auch keinen Grund, davon auszugehen, dass es in Zukunft anders laufen würde. Darum wäre der konstruktivste Beitrag, den Deutschland leisten könnte, die Palästinenser gar nicht mehr zu unterstützen. Da jede denkbare Version eines Staates Palästina ohne demokratische Grundrechte auskommen würde – ohne Religionsfreiheit, ohne Gleichberechtigung der Geschlechter, ohne freie Presse und ohne unabhängige Justiz –, sollte es ohnehin nicht schwerfallen, Distanz zu diesem islamistischen Musterstaat in der Mache zu halten. Außer der Ansatz der deutschen Hilfe wird völlig neu gedacht.

Entgiftung einer radikalisierten Gesellschaft

Tatsächlich gibt es eine Sache, in der Deutschland wirklich mit seiner Erfahrung eine einzigartige Rolle spielen könnte: bei der Entgiftung einer radikalisierten Gesellschaft. Nach 1945 gelang in der Bundesrepublik ein erstaunlich sanfter Übergang von einer extremistischen in eine demokratische Gesellschaft. Natürlich gab es auch viele ungesühnte Verbrechen, es gab Vertuschung und Ignoranz, aber unterm Strich ist es eine erstaunliche Erfolgsgeschichte, wie ein Volk dauerhaft befriedet wurde, das zuvor noch die ganze Welt mit seinem Hass in Brand gesteckt hatte.

Auch die palästinensische Gesellschaft steckt voller Hass. Und voller Lügen, was ein ebenso großes Problem ist, da der Hass von diesen Lügen angeheizt wird. Es beginnt mit ihrem Gründungsmythos, der Nakba. Es hätte nie eine Vertreibung mehrerer Hunderttausender Araber im Jahr 1948 gegeben, wenn die arabische Seite damals einfach den ihr von der UN zuerkannten Staat gegründet hätte. Stattdessen entschied sie sich, lieber einen Krieg gegen den jungen Staat Israel zu führen, dessen Ziel ein Völkermord an den Juden war.

Dieser Genozid fiel wegen des israelischen Sieges aus. Die Palästinenser (die es im heutigen Volksbegriff damals noch gar nicht gab) ignorieren diesen Kontext vollkommen, weswegen sie auch keine Debatte über die eigene Verantwortung an ihrem damaligen Leid führen. Das wäre in etwa so, als würden die Deutschen die Bombardierung Dresdens als Ereignis betrauern, das ohne Vorgeschichte stattgefunden hat.

Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen

Deutschland könnte den Palästinensern also wirklich helfen, aus diesem selbstgerechten Opferkult auszubrechen. Es hat schließlich bewiesen, dass sich ein Land kritisch hinterfragen und die eigene Geschichte aufarbeiten kann, bevor es in eine bessere Zukunft aufbricht. Dafür ist es aber notwendig, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, statt immerzu nur dem Gegner alle Schuld zuzuschieben. Selbst für den 7. Oktober, der ein ewiger Schandfleck in der palästinensischen Geschichte sein sollte, fehlt jede Art von Scham und Reue. Stattdessen werden die Vergewaltiger und Massenmörder, die ganze Familien zu Tode folterten, als Helden gefeiert. Wenn aber eine Kultur das pure Böse bejubelt, statt es bannen zu wollen, ist sie weder nach innen noch nach außen friedensfähig.

Ob eine Deradikalisierung gelingen würde, ist längst nicht sicher. Aber es wäre den Versuch wert, und kein anderes Land außer Deutschland wäre so gut dazu geeignet, die Palästinenser auf diesem Weg zu begleiten. Deutschland ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie eine fanatische Gesellschaft in den Kreis der zivilisierten Nationen zurückfand. Es braucht kein deutsches Geld in Gaza, es braucht Deutschlands Expertise in der Aufarbeitung und Anerkennung eigener Schuld, in der Deradikalisierung der Bevölkerung und im Entwerfen einer positiven und friedlichen Vision für die eigene Zukunft. Das sollte es sein, was Friedrich Merz anbietet – statt weiterhin Geld zu schicken.