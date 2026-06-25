Deutschlands Niederlage im UN-Sicherheitsrat - Retten, was noch zu retten ist

Nach Deutschlands verlorener Wahl in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen war der Katzenjammer groß. Trotz großer Hoffnungen war das Abstimmungsdebakel aber nur konsequent. Warum unser Ansehen in der Welt derart ramponiert ist.