Blick in den Sitzungssaal des Sicherheitsrats am Hauptsitz der Vereinten Nationen, New York & Bundesaußenminister Johann Wadephul
Blick in den Sitzungssaal des Sicherheitsrats am Hauptsitz der Vereinten Nationen, New York & Bundesaußenminister Johann Wadephul / Fotos: Cavan Images/Imago Images

Deutschlands Niederlage im UN-Sicherheitsrat Retten, was noch zu retten ist

Nach Deutschlands verlorener Wahl in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen war der Katzenjammer groß. Trotz großer Hoffnungen war das Abstimmungsdebakel aber nur konsequent. Warum unser Ansehen in der Welt derart ramponiert ist.

VON MARCUS SCHNEIDER am 29. Juni 2026 17 min

Autoreninfo

Marcus Schneider leitet bei der Friedrich-Ebert-Stiftung das Projekt für „Frieden und Sicherheit“ im Mittleren Osten mit Sitz in Beirut.

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Es war letztlich eine Klatsche. Anders als Außenminister Wadephul noch kurz vor der Abstimmung prognostiziert hatte, wurde es mitnichten ein knappes Rennen. Bei der Wahl in den Weltsicherheitsrat Anfang Juni erhielt die Republik Österreich als Zweitplatzierte stolze 27 Stimmen mehr als Deutschland. 89 Staaten, das sind 46 Prozent der Weltgemeinschaft, stimmten aktiv nicht für die Bundesrepublik. Für den größten EU-Mitgliedstaat, die zweitgrößte UN-Gebernation und erstmals seit 2025 den weltweit größten staatlichen Finanzier von Entwicklungshilfe ist das mehr als bitter. Es ist ein Misstrauensvotum, das erst mal greifbar macht, dass etwas im Argen liegt mit dem deutschen Renommee im Ausland.

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Ingbert Jüdt | Mo., 29. Juni 2026 - 08:59

Es ist erfrischend, zu sehen, dass der Cicero neuerdings Autoren findet (oder manche Autoren zu neuen Meinungen finden), die willens und in der Lage sind, die Probleme beim Namen zu nennen! Nach Herrn Thiele röstet nun Herr Schneider die realitätsvergessene Verbohrtheit unserer außenpolitischen Elite. Zudem: klare Worte zu Israels Vorgehen in Gaza sind auch im »Cicero« keineswegs selbstverständlich.

Wenn überhaupt irgend etwas unserer Republik noch weiterhelfen kann, dann ist es mehr, noch mehr und dann noch mal mehr unerbittlicher Klartext wie in diesem Artikel!

Angelika Sehnert | Mo., 29. Juni 2026 - 10:10

Was der Gaza- Konflikt mit der Abstimmungsniederlage in der UN zu tun hat, erschließt sich nicht. Wenn sich nicht wenige im „globalen Süden“ im Gaza wiederfinden ist das höchst bedauerlich, denn Gaza ist in erster Linie Hamas, die im Artikel nicht einmal genannt wurde. Die Saudis können an Lösungen vorschlagen, was sie wollen: solange die selbsternannte politische Führung der Palästinenser wie seit Arafat
üblich, letztlich alles ablehnen, was zu einer Befriedung führen könnte, solange die arabischen Anrainerstaaten kein Interesse an einer Lösung haben und Terroristen tagtäglich Raketen auf Israel feuern, wird es keinen Frieden geben. Ich habe den Eindruck der Autor hat den Anlass genutzt, berechtigte Kritik an der völlig verkorksten Außenpolitik seit 2014 zu üben, eine Generalabrechnung mit Israel zu publizieren. Ohne die Nennung von Organisationen wie Hamas und Hisbollah auszukommen ist schon eine erstaunliche intellektuelle Verrenkung. Nun ja, Friedrich - Eberts-Stiftung in Beirut.

Robert Hans Stein | Mo., 29. Juni 2026 - 11:22

Das Gerede von in Deutschland fest verankertem Antisemitismus, sei er religiös bei Muslimen, politisch motiviert in bestimmten Milieus oder einfach nur "vererbt", hat einen realen Kern.
Ariel Sharon hat es versucht. Er hat den Gaza-Streifen gegen heftigsten Widerstand der eigenen Leute räumen lassen, hoffend, das würde Frieden bringen..... Typen, die vom Terrorismus leben, kann man nicht befrieden. Unsere satten Pazifisten werden das NIEMALS begreifen.

Susana Hischer | Mo., 29. Juni 2026 - 12:10

Genau das habe ich beim Lesen des Kommentars auch gedacht. In Bezug auf den Palästinenserkonflikt hat der Autor völlig den Kompaß verloren, nicht nur die geschichtlichen Fakten ignoriert, sondern auch die Tatsache, daß Mehrheit der Palästinenser eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnt.

Jens Böhme | Mo., 29. Juni 2026 - 10:16

Dass sich globale Machtblöcke auflösen oder diffus hin und her bewegen, ist kein gutes Zeichen für die zukünftige Weltordnung. Ob die Trumpisierung der USA für diese selbst und der Welt sicherheitspolitisch von Vorteil sei, ist eine gefährliche Vision. Deutschland ist seinen Partnern verlässlich, was anderen Staaten derart abhanden gekommen ist, dass man bei SPD-Stiftungen eine Hypermoral vermutet. Sicherlich ist die "Drecksarbeit" alles andere als diplomatisch, zumal die Drecksarbeit kein Ende nimmt. Aber Deutschland steht zu seinem Wort - alles oder nichts bzw. bis zum letzten Atemzug. Die Unterstützung der Ukraine zurückzufahren, weil Putins Russland durch den eigens entfesselten Überfall und Annektionsversuch selbst in massiven, innenpolitischen Schwierigkeiten ist, hat schon was von politischen Witz. Da sind die Venezuela- und Iran-Ausflüge der USA vermutlich begrüßenswerte Careprojekte.

Robert Hans Stein | Mo., 29. Juni 2026 - 11:28

Und es geht dabei nicht um Sympathiepunkte, sondern darum, was man für richtig oder falsch hält. Recht, auch Völkerrecht, sollte keine Modefrage sein, auch keine Frage von temporären Mehrheiten. Es verkäme zu einem unbrauchbaren ad libidum.

Thomas Hechinger | Mo., 29. Juni 2026 - 10:21

Ein interessanter Artikel, über den ich noch viel nachdenken muß, bevor ich mir ein Bild mache. Als ich las, daß der Autor von der „Friedrich-Ebert-Stiftung“ kommt, war ich zunächst sehr skeptisch. Das hat sich beim Lesen des Artikels aber geändert. Man sollte immer wieder seine eigenen Vorurteile auf den Prüfstand stellen.

Angelika Sehnert | Mo., 29. Juni 2026 - 11:09

Lieber Herr Hechinger, lesen Sie den Artikel kritisch! Der Teil , der sich mit der deutschen Außenpolitik der vergangen Jahre beschäftigt, ist durchaus diskussionswürdig. Der Teil der sich mit Israel beschäftigt,ist von einer atemberaubenden Einseitigkeit und hat mir dem Thema „wie weiter mit dem UN- Engagement“ wenig bis nichts zu tun. Ein objektiver Artikel zum Thema deutsche Außenpolitik und Israel hätte die fatale Rolle der UN , man denke nur an UNWRA, hingewiesen. Sie hat im Gaza - Konflikt durch Ihre dezidiert antiisraelische Haltung, vor allem des Generalsekretärs, als Vermittlungsinstanz völlig versagt. Die UN-Sonderbeauftragte hat das Massaker vom 7.Oktober relativiert und letztlich Israel wegen angeblicher kolonialer Politik selbst dafür verantwortlich gemacht. Eine solche UNO braucht man nicht!

Angelika Sehnert | Mo., 29. Juni 2026 - 10:49

Vielleicht sollte man sich einmal die Sinnfrage stellen:welchen positiven Effekt hat das nicht unerhebliche finanzielle Engagement der Bundesrepublik bei der UNO? Außer, dass man sich in bestimmten politischen Kreisen gut fühlt?
Um auf den Artikel einzugehen: welchen positiven Effekt haben zum Beispiel die Auftritte von Frau Albanese bei pro-palästinensischen Aktionen für die Lösung des Gazakonflikts? Vielleicht hätte der Autor auch einmal eine Statistik der UN- Antiisrael- Resolutionen im Verhältnis zu denen gegen andere „Schurkenstaaten“ beifügen können? Im Sinne von Objektivität und Ausgewogenheit?
Was wir brauchen ist eine interessengeleitete, pragmatische Außenpolitik, die den Partnern eben nicht vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben. Die akzeptiert, dass es durchaus Staaten gibt, die das deutsche Politik - und Gesellschaftsmodell eben nicht übernehmen wollen- aus welchen Gründen auch immer. Genau das haben aber die Außenminister-:*innen von SPD und Grünen gemacht.

Ingo Frank | Mo., 29. Juni 2026 - 10:52

außenpolitisch (& nicht auch innenpolitisch als „Vorreiter grüner Wirtschaftspolitik, dessen Desaster immer noch anhält, und von Seiten der Politik auch nicht gestoppt wird) derart belehrend und von oben herab behandelt, braucht sich über einen Tritt in den Hintern unseres „Außenkanzlers“ samt seines Außenministers nicht beklagen. Da helfen auch noch so viele Beitrags- Milliarden nicht….. auch wenn das „Beste“ aller Deutschlands im Ranking der Geberländer an zweiter Stelle steht.
Und die Quintessenz des Ganzen …… immer weiter voran mit Hyper- Moral und wenig bis keiner Leistung und dann noch obendrein sich heulend beschweren 😂😂😂 typisch deutsche Politik der letzten Jahre ……
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Robert Hans Stein | Mo., 29. Juni 2026 - 11:13

"Nun sollte man seine Politik gewiss nicht nach Popularitätspreisen ausrichten."
Um Recht geht es Zeitgenossen wie Sie einer sind, schon lange nicht mehr. Was sagt denn der "globale Süden" zum Existenzrecht Israels? Das ist dessen Vertretern meist ziemlich egal - ich fürchte, die würden ein Verschwinden des Judenstaates befürworten so wie auch nicht wenige hierzlande.
Ja, die Welt ist heute eine andere als 1948. Aber nur, weil der "globale Süden" heute die UN dominiert, zumindest quantitativ, sind einmal getroffene Entscheidungen diese verkommenen Vereins nicht obsolet, so sehr das auch mancher zu bedauern scheint. Und den Vorschlag der Saudis in allen Ehren, doch die Terrorbanden Hamas, Islamischer Djihad, Huthi, Hizbollah.... legen weder die Saudis noch die UN an die Kette. So wie Sie kann nur eineer schreiben, dem das Existenzrecht Israels am A.... vorbei geht. Anders als Herr Hechinger war ich von der Stißrichtung des Artikels nicht überrascht - Friedrich-Ebert-Stiftung halt.

Klaus Elbert | Mo., 29. Juni 2026 - 12:18

Warum soll sich Israel auf eine Zweistaatenlösung mit den Palästinensern einlassen, wenn diese als offenbar einzigen Daseinszweck die Vernichtung Israels im Sinn haben. So haben sie es jedenfalls in ihre Verfassung (Charta) geschrieben. Bei den Mullahs in Teheran und deren Filiale im Libanon (Hisbollah) sieht es nicht anders aus. Solange diese Herrschaften davon nicht abrücken, wird es keinen Frieden in dieser Region geben. Die Islamisten hätten es in der Hand.

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