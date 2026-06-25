- Retten, was noch zu retten ist
Nach Deutschlands verlorener Wahl in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen war der Katzenjammer groß. Trotz großer Hoffnungen war das Abstimmungsdebakel aber nur konsequent. Warum unser Ansehen in der Welt derart ramponiert ist.
Es war letztlich eine Klatsche. Anders als Außenminister Wadephul noch kurz vor der Abstimmung prognostiziert hatte, wurde es mitnichten ein knappes Rennen. Bei der Wahl in den Weltsicherheitsrat Anfang Juni erhielt die Republik Österreich als Zweitplatzierte stolze 27 Stimmen mehr als Deutschland. 89 Staaten, das sind 46 Prozent der Weltgemeinschaft, stimmten aktiv nicht für die Bundesrepublik. Für den größten EU-Mitgliedstaat, die zweitgrößte UN-Gebernation und erstmals seit 2025 den weltweit größten staatlichen Finanzier von Entwicklungshilfe ist das mehr als bitter. Es ist ein Misstrauensvotum, das erst mal greifbar macht, dass etwas im Argen liegt mit dem deutschen Renommee im Ausland.
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